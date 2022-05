"Date de déclaration d'impôt 2022 : papier, internet... Qui est concerné ce mardi ?"

DATE IMPOTS 2022. La date limite de déclaration d'impôt, c'est déjà ce mardi 31 mai pour deux catégories de contribuables. Etes-vous concerné ? On vous dit tout.

[Mis à jour le 31 mai 2022 à 09h26] Vous faites peut-être partie des départements concernés par la date limite de déclaration d'impôt ce mardi 31 mai. Au total, 35 départements sont concernés, que ce soit pour la déclaration d'impôt papier ou en ligne. Et mieux vaut la remplir dans les temps. En cas de retard, vous vous exposez à des sanctions sous forme de majoration appliqués au montant de l'impôt sur le revenu dû à l'été. Alors, quels sont les contribuables concernés par la date limite ce mardi ? Quels départements ? Et surtout, qui est concerné en fonction de la déclaration d'impôt internet et papier ?

Les contribuables qui ont déclaré leurs revenus au format papier .

. Les contribuables qui ont déclaré leurs revenus en ligne et qui résident dans l'un des départements concernés. Ce mardi 31 mai, vous êtes concerné si vous résidez dans les départements compris entre la Corse (2A et 2B) et la Meurthe-et-Moselle (54).

Les contribuables qui utilisent le formulaire papier ont, eux, jusqu'au 31 mai 2022, à minuit, pour faire parvenir leur déclaration de revenus, le cachet de la Poste faisant foi, et ce, quel que soit leur lieu de résidence. La date butoir est donc la même pour tous. Pour rappel, seuls les contribuables qui n'ont pas d'accès à Internet ou qui n'ont pas les capacités pour utiliser les outils numériques peuvent encore recourir au formulaire papier. La déclaration de revenus sur Internet est désormais obligatoire.

Pour déclarer en ligne, vous devez vous connecter à votre espace particulier avec votre numéro fiscal et votre mot de passe. Si vous n'avez pas encore de mot de passe, saisissez votre numéro fiscal, votre numéro d'accès en ligne et votre revenu fiscal de référence. Vous trouverez ces identifiants sur la déclaration de revenus reçue en avril (numéro fiscal et numéro d'accès en ligne) et sur l'avis d'impôt reçu en août N-1 (revenu fiscal de référence).

Si vous avez oublié votre numéro fiscal ou votre mot de passe, sur l'écran d'authentification des procédures permettent de récupérer vos identifiants.

Une fois authentifié, sélectionnez le service " Déclarer mes revenus ". Votre déclaration en ligne sera préremplie des informations connues de l'administration. Il ne vous restera plus qu'à vérifier votre situation de famille, votre adresse et les montants préremplis. Vous pouvez, le cas échéant, les corriger. Ensuite, vous compléterez les autres revenus que vous avez perçus et les charges, réductions ou crédits d'impôt auxquels vous avez droit. N'oubliez pas de signer votre déclaration en ligne pour qu'elle soit prise en compte.

La date limite des impôts en ligne sur impots.gouv.fr dépend exclusivement de votre numéro département. Au total, trois zones ont été déterminées par l'administration fiscale. Voici les échéances qui se sont appliquées cette année :

1 ère zone : le 24 mai 2022 à 23h59 pour les départements n° 01 à 19 et les résidents non résidents en France

zone : le pour les départements n° 01 à 19 et les résidents non résidents en France 2 ème zone : le 31 mai 2022 à 23h59 pour les départements n° 20 à 54 y compris les deux départements de la Corse

zone : le pour les départements n° 20 à 54 y compris les deux départements de la Corse 3ème zone : le 8 juin 2022 à 23h59 pour les départements n° 55 à 974/976

La date limite pour remplir et envoyer votre déclaration d'impôt à Paris est fixée au 8 juin 2022. Paris fait partie de la zone 3, comme tous les départements compris entre (55) et (974/976). Et chez vous, quelle est la date à ne surtout pas manquer afin de ne pas s'exposer à diverses sanctions financières de la part du fisc ?