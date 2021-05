"Date impôt 2021 : début, fin... Quelle date limite pour la déclaration ?"

DATE IMPOTS 2021. La date de début de la période déclarative était fixée au 8 avril. Quant à la date de fin, elle intervient le 8 juin, mais attention, vous n'êtes peut-être pas concerné par cette échéance. Découvrez votre calendrier.

[Mis à jour le 10 mai 2021 à 09h27] Vous étiez persuadé que le prélèvement à la source vous épargnerait de remplir, comme chaque année, votre déclaration d'impôts ? Détrompez-vous, la déclaration de revenus demeure indispensable pour déterminer si vous êtes redevable d'un solde d'impôt sur le revenu, et si nécessaire, pour ajuster votre taux d'impôt à la source. Cette année, la période déclarative a démarré début avril. Les dates limite, elles, en revanche, sont différenciées. Vous déclarez avec le formulaire papier ? Dans ce cas, dépêchez-vous : l'échéance intervient dans la semaine prochaine ! Pour la déclaration sur Internet, ne tardez pas trop non plus. La date dépend de votre numéro de département (lire plus bas).

Cette année, la date de début de la période déclarative de l'impôt sur le revenu est la même pour tous : 8 avril 2021. Le gouvernement a renoncé à bousculer le calendrier de la déclaration d'impôts 2021, sur les revenus 2020, en raison du troisième confinement dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus.

Les restrictions sanitaires sont moins dures que l'an dernier. Si les contribuables sont invités à privilégier les contacts dématérialisés (via la messagerie sécurisée sur impots.gouv.fr ou par téléphone au 0 809 401 401, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h), ils peuvent toujours se rendre, sur rendez-vous, dans leur centre des impôts ou dans une maison France Services pour obtenir de l'aide.

Techniquement, la période déclarative de l'impôt sur le revenu prend fin le 8 juin 2021. Attention toutefois, cette échéance ne s'applique pas à tous les contribuables. Si vous avez opté pour la déclaration via le formulaire papier, la date limite intervient beaucoup plus tôt : le jeudi 20 mai 2021, et ce, quel que soit votre numéro de département, le cachet de La Poste faisant foi. Si vous avez opté pour la déclaration sur Internet, l'échéance dépend de votre lieu de résidence (lire plus bas).

Si vous faites partie des 34 millions de foyers fiscaux qui déclarent en ligne, alors ayez à l'esprit que la date limite dépend exclusivement de votre numéro département. Au total, trois zones ont été déterminées par l'administration fiscale. Voici les échéances qui s'appliquent :

Départements 01 à 19 (Zone 1) : mercredi 26 mai, à 23h59.

Départements 20 à 54 (Zone2) : mardi 1er juin, à 23h59.

Départements 55 à 976 (Zone 3) : mardi 8 juin à 23h59.

Vous vous emmêlez les pinceaux ? Pas de panique. Linternaute.com vous propose de consulter votre date limite de déclaration de revenus 2021 travers ce tableau :

Numéro de département Date limite Ain 26 mai Aisne 26 mai Allier 26 mai Alpes de Haute Provence 26 mai Hautes Alpes 26 mai Alpes Maritimes 26 mai Ardèche 26 mai Ardennes 26 mai Ariège 26 mai Aube 26 mai Aude 26 mai Aveyron 26 mai Bouches-du-Rhône 26 mai Calvados 26 mai Cantal 26 mai Charente 26 mai Charente-Maritime 26 mai Cher 26 mai Corrèze 26 mai Corse du Sud 1er juin Haute Corse 1er juin Côte d'Or 1er juin Côtes d'Armor 1er juin Creuse 1er juin Dordogne 1er juin Doubs 1er juin Drôme 1er juin Eure 1er juin Eur-et-Loir 1er juin Finistère 1er juin Gar 1er juin Haute-Garonne 1er juin Gers 1er juin Gironde 1er juin Hérault 1er juin Ille-et-Vilaine 1er juin Indre 1er juin Indre-et-Loire 1er juin Isère 1er juin Jura 1er juin Landes 1er juin Loir-et-Cher 1er juin Loire 1er juin Haute-Loire 1er juin Loire-Atlantique 1er juin Loiret 1er juin Lot 1er juin Lot et Garonne 1er juin Lozère 1er juin Maine et Loire 1er juin Manche 1er juin Marne 1er juin Haute Marne 1er juin Mayenne 1er juin Meurthe et Moselle 1er juin Meuse 8 juin Morbihan 8 juin Moselle 8 juin Nièvre 8 juin Nord 8 juin Oise 8 juin Orne 8 juin Pas de Calais 8 juin Puy de Dôme 8 juin Pyrénées Atlantiques 8 juin Hautes Pyrénées 8 juin Pyrénées Orientales 8 juin Bas Rhin 8 juin Haut Rhin 8 juin Rhône 8 juin Haute Saône 8 juin Saône et Loire 8 juin Sarthe 8 juin Savoie 8 juin Haute Savoie 8 juin Paris 8 juin Seine Maritime 8 juin Seine et Marne 8 juin Yvelines 8 juin Deux Sèvres 8 juin Sommes 8 juin Tarn 8 juin Tarn et Garonne 8 juin Var 8 juin Vaucluse 8 juin Vendée 8 juin Vienne 8 juin Haute Vienne 8 juin Vosges 8 juin Yonne 8 juin Territoire de Belfort 8 juin Essonne 8 juin Hauts de Seine 8 juin Seine Saint Denis 8 juin Val de Marne 8 juin Val d'Oise 8 juin Guadeloupe 8 juin Martinique 8 juin Guyane 8 juin La Réunion 8 juin Mayotte 8 juin

Et après la date limite, quel calendrier pour les impôts en 2021 ?

Vous avez enfin terminé de remplir votre déclaration d'impôts 2021 ? Il est désormais temps de connaître la suite. On distingue deux périodes différentes. La première est la période de réception des avis d'impôt sur le revenu : elle débute à partir du 26 juillet 2021. Voici le calendrier :

Vous bénéficiez d'un remboursement (ou vous n'avez rien à payer) : entre le 26 juillet 2021 et le 6 août 2021 si vous avez déclaré en ligne.

Vous avez opté pour le formulaire papier, et vous bénéficiez d'un remboursement : entre le 30 juillet et le 7 septembre.

Vous avez déclaré via le papier, et vous n'avez rien à payer : entre le 4 août et le 7 septembre

Vous êtes redevable d'un solde de l'impôt sur le revenu : entre le 30 juillet et le 6 août (entre le 5 août et le 1er septembre pour la déclaration papier).

La période de paiement de l'impôt sur le revenu intervient en septembre 2021. Si vous êtes redevable d'un solde d'impôt sur le revenu, vous serez prélevé par le fisc, en une seule fois si le montant est inférieur à 300 euros, et en quatre fois - entre septembre et décembre 2021 - au-delà. Votre taux de prélèvement à la source est également susceptible d'évoluer à cette période.