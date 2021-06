"Date impôts 2021 : qui a jusqu'à minuit ?"

DATE LIMITE IMPOTS 2021. Après les contribuables utilisant le formulaire papier, et les foyers fiscaux de la zone 1, c'est au tour de ceux de la zone 2 de faire parvenir leur déclaration d'impôt ce mardi 1er juin avant minuit.

[Mis à jour le 01 juin 2021 à 08h06] Vous avez sans cesse repousser le moment où remplir votre déclaration de revenus ? Si vous habitez dans un département numéroté de 20 à 54, n'attendez plus : la date limite pour intervient ce mardi 1er juin. Vous avez donc jusqu'à minuit ce soir pour vous connecter à votre espace particulier sur le site des impôts et remplir votre déclaration d'impôt. Pour rappel, deux échéances sont déjà passées : le jeudi 20 mai (pour les contribuables qui utilisent le formulaire papier) et le mercredi 26 mai (pour les foyers habitant en zone 1, départements 01 à 19). En cas de dépôt tardif de votre déclaration, ayez à l'esprit que vous vous exposez à une majoration de votre impôt sur le revenu.

Malgré le prélèvement à la source, la déclaration de revenus est indispensable. Elle permet de déterminer le montant total de l'impôt sur le revenu dont vous êtes redevable au titre de l'année d'imposition. En fonction de ce dont vous vous êtes déjà acquitté via l'impôt à la source en 2020, le fisc va évaluer si vous devez vous acquitter d'un solde d'impôt en septembre 2021. Il est donc primordial que les informations mentionnées soient vérifiées. La déclaration de revenus permet, le cas échéant, de modifier le taux de prélèvement à la source sur vos revenus.

Comme chaque année, la date limite des impôts en ligne dépend exclusivement de votre numéro département. Au total, trois zones ont été déterminées par l'administration fiscale. Voici les échéances qui s'appliquent :

Départements 01 à 19 (zone 1) : mercredi 26 mai, à 23h59.

mercredi 26 mai, à 23h59. Départements 20 à 54 (zone 2) : mardi 1er juin, à 23h59.

: mardi 1er juin, à 23h59. Départements 55 à 976 (zone 3) : mardi 8 juin à 23h59.

Vous vous emmêlez les pinceaux ? Pas de panique. Linternaute.com vous propose de consulter votre date limite de déclaration de revenus 2021 travers ce tableau :