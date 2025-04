Date limite des impôts 2025 : elle approche déjà ! Voici le jour à ne pas dépasser dans votre ville ?

Dans le Nord, la DGFiP a fixé la date limite au jeudi 5 juin. Pour le département le plus peuplé de l'Hexagone, cela permet aux ménages de bénéficier de huit semaines pour remplir leurs obligations fiscales et les transmettre à l'administration.

Du côté de la Savoie, les contribuables doivent envoyer leur formulaire au fisc d'ici le jeudi 5 juin 2025. Lors de cette journée, il sera toujours possible de faire la démarche, jusqu'à 23h59 ce jour-là. Au-delà, il sera trop tard.

Pour le département de la Haute-Garonne et, notamment, Toulouse, les impôts ont fixé l'échéance au mercredi 28 mai. Ce jour-là, il sera possible de remplir le formulaire jusqu'à 23h59. Seules les personnes qui déclarent en version numérique peuvent attendre ce délai.

26/04/25 - 06:18 - La date limite est-elle la même pour le Haut et le Bas-Rhin ?

Oui ! L'administration fiscale a fixé la même date limite pour le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Dans les deux départements de l'est de la France, il faudra envoyer sa déclaration aux impôts, au plus tard, le jeudi 5 juin.