Date limite des impôts 2025 : la fin approche, jusqu'à quand peut-on faire sa déclaration ?

La date limite pour déclarer ses revenus aux impôts approche pour 35 millions de Français. Ceux qui ne l'ont toujours fait doivent s'en préoccuper rapidement.

Plus que quelques jours pour déclarer ses revenus aux impôts. Les Français qui n'ont pas encore rempli et envoyé leur déclaration au fisc doivent s'en préoccuper rapidement puisque la date limite approche pour 35 millions de contribuables. Alors que le service est ouvert depuis le 10 avril, celui-ci va bientôt fermer et ceux qui ne seront pas en règle seront pénalisés puisque le Trésor public prévoit de majorer le montant de l'impôt en cas de déclaration tardive.

Certains doivent se dépêcher plus que d'autres puisque le calendrier diffère selon son lieu d'habitation. Ainsi, toutes les villes et tous les départements n'ont pas la même échéance. Notre moteur de recherche ci-dessous vous permet de rapidement trouver la date limite rattachée à votre commune.

Pour environ 6 millions de ménages, il est déjà trop tard. Le service de déclaration est fermé et ceux qui n'ont pas rempli leurs obligations à temps seront donc sanctionnés par l'administration fiscale.

Pour trouver la date limite dans votre ville, il suffit d'indiquer son code postal ci-dessous et de cliquer sur "Voir la date". Celle-ci apparaîtra alors. Mieux vaut la noter dans le calendrier car tout retard de déclaration entrainera des pénalités financières.

Attention : cette date ne concerne que les déclarations en ligne. Pour la déclaration papier, une autre date est en vigueur (lire plus bas). Par ailleurs, la date limite est fixée au jeudi 22 mai pour les non-résidents en France.

Environ 10 millions de Français remplissent toujours leurs impôts en version papier. Mais attention, la date limite pour envoyer les documents au fisc n'est pas la même que pour les contribuables qui déclarent en ligne. La version papier devait être postée au plus tard quelques jours avant la première date limite de la déclaration en ligne. La date exacte était fixée au mardi 20 mai à 23h59, qu'importe le département. Il est donc trop tard, désormais, pour adresser sa déclaration papier aux impôts sans payer de majoration.