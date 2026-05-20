Date limite des impôts 2026 : ces Français n'ont plus que quelques heures ! Le calendrier complet département par département

Les impôts le rappellent, la déclaration de revenus d'impôts est à remplir impérativement avant une date limite en fonction de votre département. Les premières dates approchent !

Attention à ne pas manquer cette échéance ! La date limite de la déclaration de revenus 2026 portant sur les revenus de l'année 2025 approche. Si le service de déclaration sur internet via le site impots.gouv.fr a ouvert ses portes le 9 avril 2026 dernier, le calendrier est fixé et la première date limite est connue.

Une raison de plus pour consulter le calendrier détaillé 2026 puisque celui-ci diffère selon votre lieu d'habitation. Ainsi, toutes les villes et tous les départements n'ont pas la même échéance. La date limite pour remplir votre déclaration et la fournir au fisc diffère ainsi selon votre département avec une échéance maximale au 4 juin pour ceux qui ont le plus de temps devant eux.

En revanche, pour les premiers concernés, c'est cette semaine qu'il faut agir ! La déclaration papier était à fournir avant le mardi 19 mai au soir pour les rares contribuables encore concernés par cette déclaration papier. Et ce n'est pas tout ! Les contribuables résidant dans les départements de 01 à 19 doivent remplir leur déclaration et la valider sur le site des impôts avant le jeudi 21 mai au soir.

Pour la déclaration de revenus en version papier, la date limite est fixée au mardi 19 mai à 23h59, qu'importe le département. Il est de coutume que cette date limite soit quelques jours avant la première date limite de la déclaration en ligne.

Jeudi 21 mai, 23h59 : date limite pour les départements 1 à 19 et les non-résidents

Mercredi 28 mai, 23h59 : date limite pour les départements 20 à 54

Jeudi 4 juin, 23h59 : date limite pour les départements 55 à 976

Environ 10 millions de Français remplissent toujours leurs impôts en version papier. Mais attention, la date limite pour envoyer les documents au fisc n'est pas la même que pour les contribuables qui déclarent en ligne. La version papier devra être postée au plus tard quelques jours avant la première date limite de la déclaration en ligne. La date exacte est fixée au mardi 19 mai à 23h59, qu'importe le département.