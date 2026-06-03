Date limite des impôts 2026 : dernière ligne droite, il y a une date à ne pas dépasser !

L''échéance se rapproche pour ceux qui n'ont pas encore rempli leur déclaration d'impôts.

Cette fois, il va bien falloir s'y mettre... La date limite de la déclaration de revenus 2026 portant sur les revenus de l'année 2025 approche. Si le service de déclaration sur internet via le site impots.gouv.fr a ouvert le 9 avril 2026 dernier, il ne va pas tarder à fermer ses portes.

Pour rappel, le calendrier diffère selon votre lieu d'habitation. Ainsi, toutes les villes et tous les départements n'ont pas la même échéance. La date limite pour remplir votre déclaration et la fournir au fisc est donc à surveiller de près.

La déclaration papier était à fournir avant le mardi 19 mai au soir pour les rares contribuables encore concernés. Les contribuables résidant dans les départements allant de 01 à 19 devaient quant à eux remplir leur déclaration et la valider sur le site des impôts avant le jeudi 21 mai au soir.

Pour la suite, deux dates limite étaient à retenir. Les contribuables résidant dans les départements allant de 20 à 54 devaient faire et signer la déclaration de revenus avant le jeudi 28 mai au soir, pour être en règle avec les impôts de cette année. Enfin, pour les contribuables des départements allant de 55 à 95, ce sera encore possible jusqu'au jeudi 4 juin au soir.

Pour la déclaration de revenus en version papier, la date limite est fixée au mardi 19 mai à 23h59, qu'importe le département. Il est de coutume que cette date limite soit quelques jours avant la première date limite de la déclaration en ligne.

Jeudi 21 mai, 23h59 : date limite pour les départements 1 à 19 et les non-résidents

Mercredi 28 mai, 23h59 : date limite pour les départements 20 à 54

Jeudi 4 juin, 23h59 : date limite pour les départements 55 à 976

Environ 10 millions de Français remplissent toujours leurs impôts en version papier. Mais attention, la date limite pour envoyer les documents au fisc n'est pas la même que pour les contribuables qui déclarent en ligne. La version papier devra être postée au plus tard quelques jours avant la première date limite de la déclaration en ligne. La date exacte est fixée au mardi 19 mai à 23h59, qu'importe le département.