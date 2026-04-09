Date limite des impôts 2026 : toutes les dates limites chez vous, le calendrier complet département par département

Quelles sont les dates limites cette année pour déclarer ses revenus aux impôts en 2026 ? Une fois encore, tout dépend de votre département. Voici le guide et toutes les infos pratiques.

On connaît les dates limite 2026 pour déclarer ses revenus aux impôts. Le service a ouvert ses portes le jeudi 9 avril en ligne sur le portail impots.gouv.fr. Une raison de plus pour consulter le calendrier détaillé 2026 puisque celui-ci diffère selon votre lieu d'habitation. Ainsi, toutes les villes et tous les départements n'ont pas la même échéance. La date limite pour remplir votre déclaration et la fournir au fisc diffère ainsi selon votre département avec une échéance maximale au 4 juin pour ceux qui ont le plus de temps devant eux.

Pour la déclaration de revenus en version papier, la date limite est fixée au mardi 19 mai à 23h59, qu'importe le département. Il est de coutume que cette date limite soit quelques jours avant la première date limite de la déclaration en ligne.

Jeudi 21 mai, 23h59 : date limite pour les départements 1 à 19 et les non-résidents

Mercredi 28 mai, 23h59 : date limite pour les départements 20 à 54

Jeudi 4 juin, 23h59 : date limite pour les départements 55 à 976

Environ 10 millions de Français remplissent toujours leurs impôts en version papier. Mais attention, la date limite pour envoyer les documents au fisc n'est pas la même que pour les contribuables qui déclarent en ligne. La version papier devra être postée au plus tard quelques jours avant la première date limite de la déclaration en ligne. La date exacte est fixée au mardi 19 mai à 23h59, qu'importe le département.