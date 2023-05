Date limite impôts 2023 : après ce jeudi, il sera trop tard ! Qui est concerné ?

DATE LIMITE IMPOTS. Jeudi 25 mai, minuit, il sera déjà trop tard pour 19 départements. Rendez-vous sur le site des impôts pour remplir votre déclaration de revenus à temps.

[Mis à jour le 24 mai 2023 à 07h05] La première date limite pour remplir et envoyer sa déclaration d'impôt au fisc arrive. Ce jeudi 25 mai 2023, à minuit, il sera trop tard pour de nombreux contribuables. Tous les départements compris entre les numéros 01 à 19 sont concernés. L'Ariège, l'Aude, et la Corrèze, entre autres. Si vous ne respectez pas ce calendrier établi par l'administration fiscale, vous vous exposez à une majoration de +10%, et jusqu'à +40% si vous n'avez toujours pas réglé la situation après la réception d'une mise en demeure. Alors ne tardez plus, et rendez-vous sur le site des impôts avant de voir la note gonfler.

Dates de déclaration des revenus Entre le 6 avril et le 25 avril 2023 Envoi des déclarations pré remplies 13 avril 2023 Début de la déclaration en ligne 22 mai 2023 Date limite de la déclaration papier 25 mai 2023 Date limite de la déclaration en ligne pour les départements n° 01 à 19 1er juin 2023 Date limite de la déclaration en ligne pour les départements n° 20 à 54 8 juin 2023 Date limite de la déclaration en ligne pour les départements n° 55 à 974/976

Comme chaque année, l'arrivée du printemps rime avec déclaration d'impôt. Et malgré l'instauration du prélèvement à la source il y a maintenant quatre ans, vous n'y échapperez pas. En effet, il faudra une nouvelle fois remplir votre déclaration de revenus, ou vérifier les informations pré remplies par le fisc dans votre déclaration automatique. L'envoi des déclarations pré remplies s'étendra du 6 au 25 avril 2023. L'ouverture du service de déclaration en ligne, lui, ouvrira ses portes le 13 avril 2023. La date limite des impôts en ligne sur impots.gouv.fr dépend exclusivement de votre numéro département. Nous vous conseillons de faire bien attention aux dates limites après lesquelles il ne sera plus possible de déclarer vos revenus. Un oubli qui pourrait vous coûter cher avec une pénalité financière à la clé. Au total, trois zones ont été déterminées par l'administration fiscale. Voici les échéances pour 2023 :

1 ère zone : le 25 mai 2023 à 23h59 pour les départements n° 01 à 19

zone : le pour les départements n° 01 à 19 2 ème zone : le 1er juin 2023 à 23h59 pour les départements n° 20 à 54 y compris les deux départements de la Corse

zone : le pour les départements n° 20 à 54 y compris les deux départements de la Corse 3ème zone : le 8 juin 2023 à 23h59 pour les départements n° 55 à 974/976

Pour déclarer en ligne, vous devez vous connecter à votre espace particulier avec votre numéro fiscal et votre mot de passe. Si vous n'avez pas encore de mot de passe, saisissez votre numéro fiscal, votre numéro d'accès en ligne et votre revenu fiscal de référence. Vous trouverez ces identifiants sur la déclaration de revenus reçue en avril (numéro fiscal et numéro d'accès en ligne) et sur l'avis d'impôt reçu en août N-1 (revenu fiscal de référence). Si vous avez oublié votre numéro fiscal ou votre mot de passe, sur l'écran d'authentification des procédures permettent de récupérer vos identifiants.

Une fois authentifié, sélectionnez le service " Déclarer mes revenus ". Votre déclaration en ligne sera préremplie des informations connues de l'administration. Il ne vous restera plus qu'à vérifier votre situation de famille, votre adresse et les montants préremplis. Vous pouvez, le cas échéant, les corriger. Ensuite, vous compléterez les autres revenus que vous avez perçus et les charges, réductions ou crédits d'impôt auxquels vous avez droit. N'oubliez pas de signer votre déclaration en ligne pour qu'elle soit prise en compte.

Cette année, la déclaration de revenus doit se faire en ligne. Cependant, il existe certaines exceptions et certains contribuables peuvent toujours remplir le formulaire papier, s'ils n'ont pas d'accès à Internet ou s'ils n'ont pas les capacités pour utiliser les outils numériques peuvent encore recourir au formulaire papier. Dans ce cas, la déclaration de revenus papier peut se faire jusqu'au 22 mai 2023 minuit, le cachet de la Poste faisant foi, et ce, quel que soit leur lieu de résidence. La date butoir est donc la même pour tous.