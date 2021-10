Redevance TV : à quelle date doit-on la payer ?

REDEVANCE TV. Le prix de la redevance TV reste fixé à 138 euros en 2021. La contribution à l'audiovisuel public est un impôt dû par les personnes possédant un téléviseur. Vous devez vous en acquitter à la mi-novembre, en même temps que la taxe d'habitation.

Sommaire Date​​​​​​

Prix

Exonération

[Mis à jour le 18 octobre 2021 à 08h47] Vous possédez un téléviseur, que vous avez mentionné dans votre déclaration de revenus au printemps dernier ? Dans ce cas, vous serez redevable de la redevance TV. Pour vous en assurer, consultez votre avis de taxe d'habitation. A noter : vous devez vous acquitter de la contribution à l'audiovisuel public, et ce, même si vous êtes totalement exonéré de taxe d'habitation cette année. Pour rappel, il fallait cocher la case 0RA pour préciser que votre logement n'est pas équipé d'une télé. La redevance TV est un impôt qui sert au financement de l'audiovisuel public. Sont aussi concernés les ménages qui possèdent un dispositif assimilé (magnétoscope, lecteur de DVD ou vidéo-projecteur) équipé d'un tuner et connecté à un écran par exemple. La contribution à l'audiovisuel public est due pour un foyer fiscal, quel que soit le nombre de télévisions et de résidences soumises à la taxe d'habitation. Elle doit être payée au même moment que la taxe d'habitation aux propriétaires d'une télévision, donc dès le 15 novembre, et jusqu'au 20 novembre si vous réglez vos impôts locaux en ligne. Le montant de la contribution à l'audiovisuel public (CAP) s'élève à 138 euros en métropole et à 88 euros dans les départements d'outre-mer. Si vous avez déclaré à tort que vous ne possédez pas de téléviseur (en cochant la case ØRA du formulaire 2042), vous risquez une amende de 150 euros par appareil, à laquelle s'ajoute la redevance télévisuelle.

La redevance TV s'acquitte en même temps que la taxe d'habitation. Si vous faites partie des foyers totalement exonérés grâce à la suppression de l'impôt local sur les résidences principales, vous recevrez tout de même un avis de taxe d'habitation, vous notifiant que vous n'avez rien à payer, mais que vous devez tout de même vous acquitter de la redevance TV. La date limite de paiement est fixée au 15 novembre (20 novembre si vous payez en ligne). Rappelez-vous qu'une majoration de 10% s'applique en cas de règlement tardif.

En 2021, la contribution audiovisuel public s'élève à 138 euros, pour tous et quelle que soit la composition de votre foyer ou le nombre de téléviseurs. Il s'agit du même tarif que la redevance TV de l'an dernier. En outre-mer, elle est moins élevée puisqu'elle s'établit à 88 euros. Pour rappel, la contribution à l'audiovisuel public doit être acquittée chaque année. Depuis 2005, elle est adossée à la taxe d'habitation. Son montant est donc inscrit sur l'avis d'imposition de la taxe locale.

Vous découvrez que vous êtes redevable de la redevance TV et cherchez à savoir s'il existe des situations d'exonération ? Voici les contribuables qui ne sont pas soumis à cet impôt :