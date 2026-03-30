Chèque énergie 2026 : maintenu mais à quelles conditions ? Les dates de versement et toutes les infos

Le chèque énergie sera bien versé en 2026 et il arrivera vite dans les boîtes aux lettres. Voici les conditions et infos.

Généralisé en 2018 pour remplacer les tarifs sociaux de l'énergie, le chèque énergie est une aide versée sous condition de ressources pour aider les ménages à régler leurs charges liées à la consommation d'énergie. Concrètement, il permet de payer une facture d'électricité ou de gaz, d'acheter des combustibles de chauffage, ou encore de couvrir les charges d'énergie incluses dans le loyer d'un logement social, voire la redevance en logement-foyer ou en établissement pour personnes âgées.

Un seul chèque est attribué par logement. Il est nominatif et envoyé une fois par an, soit par courrier à domicile, soit sous forme dématérialisée selon les modalités choisies lors de la souscription. La date de validité est inscrite directement sur le chèque. Pour 2026, la porte-parole du gouvernement Maud Brégeon a confirmé le maintien du dispositif et précisé les grandes lignes de la campagne à venir.

La campagne 2026 démarre officiellement le 1er avril. Selon les informations communiquées par la porte-parole du gouvernement, "3,8 millions de foyers vont recevoir leur chèque énergie automatiquement à partir du 1er avril sur une période de 3 semaines". Les bénéficiaires identifiés automatiquement, c'est-à-dire ceux dont le profil correspond aux critères sans démarche de leur part, recevront donc leur aide dès le début du mois d'avril. Parallèlement, une campagne de communication par mail, SMS ou courrier postal sera lancée à la même date pour informer les bénéficiaires potentiels qui n'auraient pas été rapprochés automatiquement. Ces derniers ont jusqu'au 31 décembre 2026 pour faire leur demande sur le site dédié au chèque énergie. Les usagers résidant en structure d'accueil et ne disposant pas de contrat d'électricité à leur nom peuvent quant à eux obtenir l'aide via un dispositif spécifique, en se rapprochant directement de leur établissement ou gestionnaire.

Quel est le montant du chèque énergie 2026 ?

Le montant de l'aide n'est pas uniforme : il varie selon les revenus du foyer et sa composition. Maud Brégeon a précisé que "le montant moyen de ce chèque s'élève à 150 euros en moyenne, et peut atteindre 277 euros selon les revenus et la composition du foyer". Autrement dit, plus le foyer est modeste et nombreux, plus le montant du chèque est élevé.

Quelles sont les conditions pour toucher le chèque énergie ? Les plafonds de revenus

L'attribution du chèque repose sur trois critères : le numéro de Point de Livraison (PDL) d'électricité du logement, le revenu fiscal de référence (RFR) du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité, et la composition du foyer exprimée en unités de consommation (UC). Le calcul des UC suit une règle précise : la première personne du foyer compte pour 1 UC, la deuxième pour 0,5 UC, et chaque personne supplémentaire pour 0,3 UC. Des règles spécifiques s'appliquent pour les enfants en résidence alternée. Pour la campagne 2025, les ménages dont le revenu fiscal de référence par unité de consommation était inférieur à 11 000 euros étaient éligibles. Pour 2026, Maud Brégeon a confirmé que ce plafond reste à "11 000 €" de revenu fiscal de référence, tandis que les nouvelles conditions officielles n'ont pas encore été publiées dans leur intégralité.

Pour savoir si l'on est éligible, un simulateur en ligne est habituellement mis à disposition sur le site officiel du chèque énergie. Toutefois, selon les informations disponibles, "le simulateur 2026 sera mis à disposition prochainement". Il est donc conseillé de consulter régulièrement le site dédié pour en connaître la date de mise en ligne. En attendant, les foyers éligibles qui n'auraient pas reçu leur chèque automatiquement peuvent effectuer une demande en ligne entre le 1er avril et le 31 décembre 2026.