"Visale : faites-vous partie des nouveaux bénéficiaires ?"

GARANTIE VISALE. Depuis le 4 juin, la garantie Visale a été étendue à six millions de personnes supplémentaires. Êtes-vous concerné ?

[Mis à jour le 07 juin 2021 à 10h48] C'est désormais officiel : 6 millions de personnes supplémentaires sont désormais éligibles au dispositif de la garantie Visale. Pour rappel, la garantie Visale est un dispositif gratuit permettant de couvrir les charges et loyers impayés lorsque vous n'êtes plus en mesure de vous en acquitter. Le loyer ne doit pas dépasser un plafond (1 500 euros en Île-de-France, 1 300 euros dans le reste de la France). Attention toutefois, si ce service est entièrement gratuit, ayez à l'esprit que vous devrez rembourser Action logement dans un second temps. L'adhésion doit être faite avant la signature de votre bail. La garantie Visale est cumulable avec d'autres dispositifs comme l'aide au logement (APL).

Jusqu'à présent, ce dispositif de garantie locative concernait les travailleurs précaires et moins de 30 ans. Depuis le 4 juin, elle concerne désormais à tous les salariés qui gagnent moins de 1 500 euros par mois, soit 6 millions de personnes supplémentaires, et ce, quels que soient votre âge et la nature de votre contrat de travail. "Ce sont des travailleurs dont les salaires sont parfois limités et qui galèrent pour avoir accès au logement dans les grandes villes", a détaillé récemment la ministre Emmanuelle Wargon au micro d'Europe 1. On fait le point.

Dispositif mis en place au début de l'année 2016, Visale s'adressait en priorité aux jeunes de moins de 30 ans, qu'ils soient salariés, fonctionnaires, en alternance ou étudiants. Depuis le 4 juin, elle concerne désormais tous les salariés qui gagnent moins de 1 500 euros par mois, et ce, quelle que soit la nature de leur contrat.

Vous pouvez prétendre à ce dispositif. Lorsque vous habitez dans une région autre que l'Île-de-France, la garantie est accordée lorsque le montant du loyer est inférieur ou égal à 600 euros. "Toutefois, en cas de loyer supérieur à 600 €, la garantie Visale peut être accordée à la condition que l'étudiant justifie de ressources mensuelles supérieures à 1200 € par mois", explique-t-on.

Si vous êtes francilien, les montants sont revus à la hausse. Le montant du loyer doit toutefois rester inférieur ou égal à 800 euros (1 600 euros si vous justifiez de ressources supérieures à 1200 euros par mois).

En tant que futur locataire, vous devez impérativement effectuer vos démarches avant de signer votre bail. Pour cela, il existe un site internet : www.visale.fr. Il vous suffit de vous créer un espace personnel et d'y télécharger les documents demandés (votre contrat de travail, par exemple, si vous êtes salarié).

Action Logement vous délivre, après vérification, un "visa certifié dans les deux jours ouvrés ". Le document est ensuite à transmettre rapidement à votre bailleur. Ce dernier a l'obligation, de son côté, de s'inscrire sur visale.fr (catégorie bailleur) avant la signature du bail, pour faire sa demande de cautionnement.

Visale est une solution pour obtenir une garantie solide. Lorsque vous rencontrez un coup dur, elle assure le paiement des charges et loyers impayés. Ces sommes doivent ensuite être remboursées auprès d'Action logement. Pour ce faire, vous devez vous connecter à votre espace personnel sur visale.fr. "Via cet espace, le locataire peut également demander un échéancier de ses remboursements", précise-t-on. "Sa demande d'échéancier est analysée par Action logement. Action logement peut demander la résiliation du bail en justice si le locataire ne respecte pas l'échéancier de ses remboursements.".