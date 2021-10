"AAH 2021 : pourquoi elle va (encore) faire débat"

AAH 2021. L'AAH est une aide financière destinée aux personnes qui remplissent des critères de ressources et d'incapacité. L'Assemblée nationale entame ce jeudi un nouveau débat sur cette prestation, qui promet être agité.

[Mis à jour le 07 octobre 2021 à 12h34] Le débat devrait être houleux à l'Assemblée nationale. Les députés vont en effet discuter, une nouvelle fois, du mode de calcul de l'allocation adulte handicapé (AAH) pour les personnes en couple. L'opposition réclame une "déconjugalisation". En clair, de ne plus prendre en compte les revenus du conjoint du bénéficiaire de l'AAH, qui vient réduire le montant final de la prestation sociale. En juin dernier, ce même débat avait été mené au Sénat. La secrétaire d'Etat Sophie Cluzel avait alors défendu une formule qu'elle juge "plus redistributive" : un abattement forfaitaire de 5 000 euros sur les revenus du conjoint, soit un gain moyen estimé à 110 euros mensuels pour 120 000 couples à partir du 1er janvier.

L'allocation adulte handicapé est une aide financière attribuée à certaines personnes handicapées, à condition qu'elles remplissent certains critères d'incapacité et de revenus. En 2021, le montant de l'AAH n'a été que très faiblement revalorisé, à hauteur de 0,1% au 1er avril. L'AAH pour une personne seule et sans ressources passe ainsi de 902,7 euros à 903,60 euros. Au total, 1,2 millions de personnes bénéficient de cette prestation sociale, dont 270 000 personnes en couple. Vous vous interrogez sur les conditions de l'allocation adulte handicapé et les démarches qu'il faut initier pour la percevoir ? Linternaute.com répond à toutes vos questions.

A l'heure actuelle, les revenus du conjoint sont pris en compte pour déterminer l'éligibilité à l'AAH (lire plus bas). Plusieurs associations de défense des droits des personnes handicapées et des associations féministes réclament l'individualisation de l'AAH, et une pétition a dépassé les 100 000 signatures. On parle alors de "déconjugalisation", les associations estimant que le handicap ne peut être une donnée qui se partage.

Le Sénat s'est récemment prononcé en faveur d'une telle mesure, mais le gouvernement, lui, y reste fermement opposé. La secrétaire d'État aux Personnes handicapées, Sophie Cluzel, s'est livrée à un réquisitoire contre la proposition. Elle affirme qu'elle "vient remettre en cause le cœur de nos principes de solidarité et de redistribution".

Le gouvernement a contraint à la mi-juin l'Assemblée nationale à voter une révision du calcul de l'allocation adulte handicapé (AAH) pour les personnes en couple, en écartant son "individualisation" pourtant largement soutenue dans l'hémicycle et par le monde associatif. De facto, les revenus du conjoint seront toujours pris en compte. Les députés remettent le sujet sur la table en octobre, ce qui promet de nouveaux débats houleux.

Le montant de l'allocation adulte adulte handicapé varie en fonction de votre situation et de vos revenus. On vous résume les situations qui peuvent se présenter :

Vous êtes célibataire et sans ressources : 903,60 euros par mois.

Vous percevez une pension ou une rente ou vous travaillez en milieu ordinaire : le montant de l'AAH correspond à la différence entre le montant de vos ressources et le montant de l'AAH pour une personne seule et sans ressources (soit 902,70 euros). C'est la raison pour laquelle, si la prestation sociale vous est accordée, vous devez réaliser une déclaration trimestrielle ( lire plus bas ).

lire plus bas Vous êtes hospitalisé, hébergé dans une maison d'accueil spécialisée ou incarcéré : l'aide financière est versée à taux plein pendant 60 jours. Passé ce délai, la somme est réduite à 30%, soit 270,81 euros par mois. Le montant de l'AAH est recalculé en fonction de votre situation à la sortie de l'établissement.

En tant que retraité, vous pouvez peut-être continuer à percevoir l'allocation adulte handicapé. Attention, les conditions de versement évoluent en fonction de votre taux d'incapacité. Si votre taux d'incapacité est d'au moins 80%, le montant sera réduit et interviendra en complément de votre retraite. Vous avez atteint l'âge de la retraite après le 1er janvier 2017 ? Il ne sera plus nécessaire de faire une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) pour conserver votre AAH au-delà de l'âge légal. Si vous n'avez jamais cotisé pour votre retraite, l'allocation adulte handicapé sera remplacée par l'Aspa. Si votre taux d'incapacité est compris entre 50 et 79%, c'est l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui prend le relais quand vient l'âge de départ à la retraite.

Pour être éligible à l'allocation adulte handicapé, il est nécessaire de remplir trois conditions relatives à l'âge, la résidence et l'incapacité. Vous devez être âgé plus de 20 ans et résidez en France. En outre, vous devez être atteint d'une incapacité supérieure à 80% ou de 50 à 79% corrélée à une restriction d'accès à l'emploi "substantielle et durable". Pour rappel, ce taux est évalué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), en fonction d'un barème "pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées".

Vos revenus sont également étudiés. Le revenu net catégoriel - qui répertorie tous vos revenus (salaires, revenus fonciers), diminués des charges et abattements fiscaux - est pris en considération. On vous résume les plafonds de ressources à ne pas dépasser :

Plafonds de ressources à ne pas dépasser pour percevoir l'allocation Nombre d'enfants à charge Si vous êtes célibataire Si vous êtes en couple 0 10 832 € 19 607 € 1 16 249 € 25 023 € 2 21 665 € 30 439 € 3 27 081 € 35 855 € 4 32 497 € 41 271 €

A noter : les revenus remontant à deux ans, donc ceux de l'année 2019 pour une demande en 2021. Vous souhaitez évaluer vos droits à l'AAH ? C'est possible, grâce au simulateur mis en place par les services de l'Etat. Pour le consulter, cliquez ici.

Peut-on toucher l'AAH lorsqu'on travaille ?

Oui, sous certaines conditions, vous pouvez percevoir des revenus issus d'une activité professionnelle et toucher l'allocation adulte handicapé. Les conditions sont toutefois différentes que vous travailliez en milieu ordinaire ou dans un Etablissement et service d'aide par le travail, aussi appelé Esat.

Si vous travaillez en milieu ordinaire, sachez que le montant de votre AAH est calculé en fonction de vos revenus d'activité, déclarés tous les trimestres. Lorsque vous travaillez en Esat, vous percevez une rémunération garantie, qui est versée par l'Etat, dont le montant varie entre 55 et 110% du Smic horaire. Attention, le cumul ne doit pas excéder 100% du Smic brut pour 151,67 heures.

Quelles sont les démarches à réaliser pour toucher l'AAH ? Comment constituer son dossier ?

Pour faire une demande d'allocation adulte handicapé, vous devez télécharger le formulaire Cerfa n° 15692*01, ici en cliquant sur la case "Démarche". Une fois que vous l'avez rempli, vous devez l'adresser à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). La réponse doit intervenir dans un délai de quatre mois. Au-delà, vous pouvez considérer que votre demande a été rejetée.

Quand intervient le versement de l'AAH ? Pendant combien de temps ?

Si votre dossier est accepté, l'aide vous est versée par la Caf. La durée de versement de l'allocation adulte handicapé varie en fonction de votre situation :

Vous avez un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% : elle est versée pour une durée comprise entre 1 et 10 ans . Si le handicap du bénéficiaire a peu de chance d'évoluer favorablement, la durée de versement peut excéder 5 ans sans dépasser le seuil des 20 ans.

: elle est versée pour une durée comprise entre . Si le handicap du bénéficiaire a peu de chance d'évoluer favorablement, la durée de versement sans dépasser le seuil des 20 ans. Vous avez un taux d'incapacité entre 50% et 79% : l'AAH est versée pour une période de 1 à 2 ans. La durée peut être poussée à 5 ans si le handicap du bénéficiaire a peu de chance d'évoluer positivement.

Qui doit réaliser une déclaration trimestrielle de l'AAH ?

Vous devez réaliser, tous les trois mois, une déclaration de vos revenus auprès de la Caisse des allocations familiales lorsque vous êtes allocataire de l'AAH et travaillez en milieu ordinaire. Cette déclaration permet d'ajuster, si nécessaire, le montant de la prestation sociale. La procédure est simple. Voici comment vous pouvez faire votre déclaration trimestrielle : soit vous utilisez le formulaire Cerfa 14208*01 que vous faites parvenir à la Caf dûment rempli, soit vous déclarez vos ressources directement en ligne, dans votre espace personnel dédié sur le site de la Caf.

Peut-on toucher l'AAH à vie ?

Oui, depuis janvier 2019, c'est possible. Cette disposition concerne uniquement les personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'évoluer. En l'absence de stabilisation, l'attribution de l'allocation est réévaluée tous les ans.

Oui, c'est possible, à condition de remplir les critères mentionnés précédemment. Le site service-public.fr précise bien que le revenu de solidarité active est considéré comme une allocation subsidiaire aux autres prestations. En clair, le montant du RSA sera réduit du montant de l'AAH perçue.

AAH et prime de Noël : puis-je la toucher ?

Les bénéficiaires de l'AAH ne peuvent pas bénéficier de la prime de Noël. Cette aide financière exceptionnelle, versée quelques jours avant les fêtes de fin d'année, est strictement réservée aux personnes qui touchent certaines prestations sociales : le RSA, l'ASS, l'AER et la prime forfaitaire pour reprise d'activité. Il ne sera donc d'aucune utilité de contacter les organismes chargés du versement de la prime de Noël (Caf, MSA et Pôle emploi).