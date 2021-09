SMIC 2021 : une revalorisation au 1er octobre prochain ?

SMIC 2021. Invité de RMC et BFMTV ce lundi, le ministre de l'Economie a indiqué qu'il pouvait y avoir une "revalorisation automatique du Smic" en fonction des chiffres de l'inflation. Il s'oppose toutefois à un coup de pouce.

[Mis à jour le 06 septembre 2021 à 11h39] Le montant du Smic va-t-il être revalorisé ? Interrogé par Jean-Jacques Bourdin ce lundi au micro de BFMTV, le ministre de l'Economie a indiqué qu'il pourrait faire l'objet d'une revalorisation automatique au 1er octobre, en fonction des chiffres de l'inflation, qui doivent être dévoilés à la mi-septembre. Bruno Le Maire a toutefois écarté toute idée d'un coup de pouce volontaire pour revaloriser le Smic. "On verra le chiffre définitif [de l'inflation] le 15 septembre, mais à partir de ce chiffre d'augmentation de l'inflation, il peut y avoir le 1er octobre, une revalorisation du Smic", a déclaré le locataire de Bercy. "(...) Faire des coups de pouce, on est toujours tenté de le faire, mais cela veut dire qu'on va le payer sur l'emploi (...). Donner un coup de pouce au Smic, c'est aussi donner à un coup de canif au redressement de l'emploi dans notre pays".

Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire): "Il peut y avoir le 1er octobre une revalorisation automatique du SMIC" pic.twitter.com/9gFtlXGFLE — BFMTV (@BFMTV) September 6, 2021

Comme le rappelle Les Echos, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 1,62% en juillet. S'il se rapproche du seuil légal de 2% pour le mois d'août, alors le Smic horaire brut horaire sera revu à la hausse, de 31 euros supplémentaires a minima. Sur la base de 35 heures, le Smic pourrait ainsi atteindre 1 586 euros.

Le Smic est le salaire minimum légal qu'un salarié doit percevoir en France. Un salarié ne peut donc pas être rémunéré en dessous de ce seuil. Il existe toutefois des abattements dans certains cas, comme les salariés âgés de moins de 18 ans et les apprentis. Si l'employeur ne respecte pas le montant légal du Smic, il s'expose à une amende de 1 500 euros et peut être condamné à verser des dommages et intérêts à son salarié. Chaque année, le Smic fait l'objet d'une revalorisation automatique. En 2021, le Smic s'élève à 1 554,58 euros brut par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires, contre 1 539,42 euros en 2020, soit 15 euros supplémentaires.

Le montant du Smic net mensuel en 2021 atteint 1 231 euros, contre 1 219 euros en 2020. Pour rappel, le montant du Smic net, ces dernières années, s'élevait à :

Montant du SMIC net Année Montant du SMIC mensuel net janvier 2016 1 143 euros janvier 2017 1 149,07 euros janvier 2018 1 174,93 euros janvier 2019 1 204 euros Janvier 2020 1 219 euros Janvier 2021 1 231 euros

"Le montant du Smic net perçu par le salarié dépend de l'entreprise concernée et de certaines cotisations liées au secteur d'activité", rappelle service public sur sa page dédiée.

En 2021, le montant du Smic horaire net atteint 8,11 euros.

Chaque année, le montant du Smic est réévalué. En 2021, il atteint 1 554,58 euros brut par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires, contre 1 539,42 euros en 2020. Cette hausse résulte à la fois de l'évolution de l'inflation et de la hausse des salaires des ouvriers et employés. A titre indicatif, voici l'évolution du montant du Smic depuis 2010 :

Evolution du SMIC depuis 2010 Année Montant du SMIC horaire (brut) Montant du SMIC mensuel (brut) Montant du SMIC annuel (brut) janvier 2010 8,86 euros 1 343,77 euros 16 125 euros janvier 2011 9 euros 1 365 euros 15 900 euros décembre 2011 9,19 euros 1 393,82 euros 16 725 euros janvier 2012 9,22 euros 1 398,37 euros 16 780 euros juillet 2012 9,40 euros 1 425,67 euros 17 108 euros janvier 2013 9,43 euros 1 430,22 euros 17 162 euros janvier 2014 9,53 euros 1 445,38 euros 17 344 euros janvier 2015 9,61 euros 1 457,52 euros 17 490 euros janvier 2016 9,67 euros 1 466,62 euros 17 600 euros janvier 2017 9,76 euros 1 480,27 euros 17 763 euros janvier 2018 9,88 euros 1 498,47 euros 17 982 euros janvier 2019 10,03 euros 1 521,22 euros 18 255 euros janvier 2020 10,15 euros 1 539,42 euros 18 473 euros janvier 2021 10,25 euros 1 554, 58 euros 18 654 euros

Le montant du Smic horaire (brut) en 2021 s'élève à 10,25 en 2020, contre 10,15 euros en 2020. Pour rappel, le montant du Smic horaire, ces dernières années, s'élevait à :