"SMIC 2022 : encore revalorisé ! De combien et quand ?"

SMIC 2022. Le salaire minimum de croissance va connaître sa deuxième revalorisation de l'année pour tenter de combler l'inflation. Combien allez-vous gagner ? A partir de quand ? On fait le point.

[Mis à jour le 1er avril 2022 à 07h31] La hausse de l'inflation constatée depuis les quatre derniers mois a eu le mérite de faire bouger le Smic plus vite que prévu. En effet, le salaire minimum de croissance sera revalorisé dès le 1er mai 2022 de 2,4% à 2,6%. Soit une hausse nette de 30 à 35 euros par mois pour un salarié rémunéré au Smic. Cette hausse du Smic est calculée à partir de la hausse des prix pour les 20% des ménages les plus modestes. Une catégorie de la population française d'autant plus soumise aux augmentations successives du prix du baril de pétrole et donc du carburant, du gaz ou encore des denrées alimentaires. Le chèque alimentaire pourrait d'ailleurs effectuer son grand retour en 2022. Le Smic, lui, va donc connaître sa deuxième augmentation depuis le début de l'année après celle observée au 1er janvier dernier : +0,9%.

Le Smic (salaire minimum interprofessionnel de croissance) correspond au salaire horaire minimum légal en dessous duquel un salarié ne peut pas être payé en France. Des abattements sont toutefois applicables dans certains cas (apprentis et salariés de moins de 18 ans). Le montant du Smic horaire brut actuel, en France, est de 10,57 euros. Il s'applique à tout salarié majeur, quelle que soit la forme de sa rémunération (au temps, rendement, pièce, commission, pourboire). Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur à celui du Smic pour un travail à temps plein (35 heures).

Après avoir connu une augmentation de 0,9% début 2022, le Smic est désormais porté à hauteur de 1 603,12 euros brut par mois, contre 1 589,47 euros brut mensuel l'an dernier. En 2020, le Smic connaissait une revalorisation assez inédite de 2,2% pour compenser la hausse des prix supérieure à 2% entre novembre 2020 et août 2021. C'était la première fois depuis 2011 qu'une augmentation automatique intervenait hors 1er janvier. Pour rappel, si un employeur venait à rémunérer un de ses employés en deçà du montant légal du Smic, ce dernier s'expose à une amende de 1 500 euros. Il peut également être condamné à verser des dommages et intérêts au salarié.

Le montant du Smic net mensuel atteint 1 269 euros, contre 1 231 euros auparavant. Pour rappel, voici l'évolution du montant du Smic net, ces dernières années, s'élevait à :

Montant du SMIC net Année Montant du SMIC mensuel net janvier 2016 1 143 euros janvier 2017 1 149,07 euros janvier 2018 1 174,93 euros janvier 2019 1 204 euros Janvier 2020 1 219 euros Janvier 2021 1 231 euros Janvier 2022 1 269,45 euros

"Le montant du Smic net perçu par le salarié dépend de l'entreprise concernée et de certaines cotisations liées au secteur d'activité", rappelle service public sur sa page dédiée.

Le montant du Smic horaire (brut) s'élève à 10,57, contre 10,25 euros en auparavant. Pour rappel, le montant du Smic horaire, ces dernières années, s'élevait à :

Montant du SMIC horaire (brut) Année Montant du SMIC horaire (brut) janvier 2016 9,67 euros janvier 2017 9,76 euros janvier 2018 9,88 euros janvier 2019 10,03 euros Janvier 2020 10,15 euros Janvier 2021 10,25 euros Janvier 2022 10,57 euros

Le montant du Smic horaire est extrêmement variable. Gardez à l'esprit que son montant peut tout à fait varier d'une fiche de paie à l'autre, en raison du montant des cotisations sociales retenues sur le Smic horaire brut. En janvier 2022, le montant du Smic horaire net était d'environ 8,37 euros. A titre d'exemple, il était plus faible entre janvier et septembre 2021, mesuré à 8,11 euros.

Chaque année, le montant du Smic est réévalué. Il atteint 1 603 euros brut par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires. Cette hausse résulte à la fois de l'évolution de l'inflation et de la hausse des salaires des ouvriers et employés. A titre indicatif, voici l'évolution du montant du Smic depuis 2010 :

Evolution du SMIC depuis 2010 Année Montant du SMIC horaire (brut) Montant du SMIC mensuel (brut) janvier 2010 8,86 euros 1 343,77 euros janvier 2011 9 euros 1 365 euros décembre 2011 9,19 euros 1 393,82 euros janvier 2012 9,22 euros 1 398,37 euros juillet 2012 9,40 euros 1 425,67 euros janvier 2013 9,43 euros 1 430,22 euros janvier 2014 9,53 euros 1 445,38 euros janvier 2015 9,61 euros 1 457,52 euros janvier 2016 9,67 euros 1 466,62 euros janvier 2017 9,76 euros 1 480,27 euros janvier 2018 9,88 euros 1 498,47 euros janvier 2019 10,03 euros 1 521,22 euros janvier 2020 10,15 euros 1 539,42 euros janvier 2021 10,25 euros 1 554, 58 euros Janvier 2022 10,57 euros 1 603 euros

Le salaire minimum de croissance correspond au salaire horaire minimum légal que le salarié doit percevoir. Des abattements sont toutefois applicables, dans certains cas (apprentis et salariés de moins de 18 ans). Le taux horaire est de 10,57 euros depuis janvier 2022, c'est le montant versé pour une heure de travail. A la différence du Smic mensuel, qui est calqué sur une base de 35 heures par semaine.

Le montant du Smic annuel s'obtient en multipliant le montant du Smic mensuel (ci-dessus) par le nombre de mois de l'année, soit 12. Attention, si vous bénéficiez d'un 13ème mois versé votre employeur, celui-ci ne fait pas partie du calcul du Smic annuel. En se référant au nouveau montant du Smic 2022, le Smic annuel net s'élève à 15 233,40 euros (1269,45 x 12). De son côté, le Smic annuel brut grimpe à 19 236 euros (1603 x 12).

Le Smic en France est de 10,57 euros bruts de l'heure pour un temps de travail de 35 heures. Tous les états membres de l'Union Européenne n'en ont pas, mais pour ceux qui l'ont instauré, les écarts sont assez importants. D'après les données d'Eurostat, le Smic le plus bas en Europe est le Smic en Bulgarie (332 euros par mois). Le Smic le plus haut en Europe, lui, se trouve au Luxembourg (2 257 euros).

Pour certains pays membres comme l'Autriche, Chypre, le Danemark, la Finlande, Italie et la Suède, c'est un salaire minimum par branche qui s'applique. Le salaire minimum peut aussi, pour ces pays là, être déterminés par négociations entre les partenaires sociaux.

Le cas de la Suisse est un peu spécial car seulement 5 cantons disposent d'un Smic. Genève, Neuchâtel, Jura, Tessin et Bâle-Ville. Il n'est pas le même entre les différents cantons.

Genève : 3 870 euros

: 3 870 euros Neuchâtel : 3 370 euros

: 3 370 euros Jura : 3 370 euros

: 3 370 euros Tessin : 2 960 euros

Au delà ce des cantons, il n'y a pas de salaire minimum en Suisse au niveau du pays pour plusieurs raisons. La première, c'est que la Suisse est un état fédéral, et chaque canton reste souverain. Gardez à l'esprit que le Smic Suisse reste, en moyenne, 60% plus élevé que le Smic en France.

Depuis le 1er janvier 2018, en Allemagne, un montant minimum légal des salaires existe. Un Smic redéfini tous les deux ans, désormais, et atteint 9,82 euros de l'heure depuis le 1er janvier 2022. Une prochaine revalorisation devrait avoir lieu le 1er juillet 2022 et devrait porter le Smic allemand à hauteur de 10,45 euros bruts de l'heure.

En France, le Smic a été revalorisé au 1er janvier 2022 pour tenir compte de l'évolution des prix entre août et novembre 2021. Les salariés ont eu droit à une augmentation minime de 0,9% en cé début d'année. Le Smic net mensuel est donc passé de 1 231 euros en 2021 à 1 269,45 euros en 2022. Le Smic brut mensuel, lui, a progressé de 1 554,58 euros à 1 603 euros le 1er janvier 2022.

Le Smic est revalorisé chaque année au 1er janvier. Il est indexé sur l'inflation mesurée pour les 20% des ménages ayant les revenus les plus faibles. La revalorisation du Smic est effectuée sur la base de la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire moyen des ouvriers et des employés.

Les salariés qui exercent une activité professionnelle dans le secteur de l'hôtellerie restauration disposent d'un salaire minimum différent du Smic légal, appelé Smic hôtelier. Au premier abord, le Smic hôtelier paraît plus avantageux que le Smic légal, mais il convient de s'y intéresser de plus près. En effet, le Smic hôtelier est calculé sur 39h hebdomadaires, et non sur 35h. Autre différence significative, lorsqu'on un employé est rémunéré au Smic hôtelier, il bénéficie automatiquement d'une majoration de 10% des heures supplémentaires effectuées entre la 36ème et la 39ème heure. C'est pourquoi, le Smic hôtelier mensuel net s'élève à 1 430 euros. Au delà de la rémunération du Smic classique (1 269,45 euros) en raison de la majoration des heures supplémentaires. Le Smic hôtelier mensuel brut, lui, s'élève à 1 804,65 euros.

La convention collective applicable prévoit généralement un salaire minimum conventionnel. Si le minimum conventionnel est inférieur au Smic, l'employeur verse un complément de salaire permettant d'atteindre le montant du Smic. Si le minimum conventionnel est supérieur au Smic, l'employeur verse ce qui est prévu par la convention collective.