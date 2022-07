"SMIC 2022 : quelle augmentation dès lundi prochain ?"

AUGMENTATION SMIC. Le montant du salaire minimum de croissance va connaître sa troisième revalorisation en 2022, le lundi 1er août.

[Mis à jour le 28 juillet 2022 08h05] Le niveau de l'inflation progresse inexorablement ces derniers mois (5,8% en juin sur un an), de quoi engendrer une nouvelle revalorisation automatique du Smic. En effet, à partir du 1er août 2022, soit lundi prochain, le montant du salaire minimum de croissance bénéficiera d'une hausse de 2,01%. Dès lors que l'indice des prix à la consommation dépasse 2% (entre mars et juin pour les 20% des ménages les plus modestes), le Smic est revalorisé d'autant. Avec cette nouvelle augmentation, un salarié rémunéré au Smic percevra un salaire de 1 329 euros, contre 1 302 euros jusqu'à maintenant. Soit un gain net 27 euros chaque mois. Sur l'ensemble de l'année 2022, grâce aux trois hausses consécutives en huit mois, le Smic aura augmenté de 60 euros net. Alors, prenez quelques minutes pour bien scruter votre fiche de paie à compter du mois prochain. Découvrez les nouveaux montants du Smic net, brut, et horaire brut à compter de lundi prochain :

Smic net au 1er août 2022 : 1 329 euros

Smic brut au 1er août 2022 : 1 678 euros

Smic horaire brut au 1er août 2022 : 11,06 euros

Pour rappel, le salaire minimum de croissance correspond au salaire horaire minimum légal que le salarié doit percevoir. Il s'applique à tout salarié majeur, quelle que soit la forme de sa rémunération (au temps, au rendement, à la tâche, à la pièce, à la commission ou au pourboire). L'employeur peut être condamné à une amende d'un montant de 1 500 € s'il verse au salarié une rémunération inférieure au Smic, ains que des dommages et intérêts. Le Smic est revalorisé chaque année au 1er janvier, il est indexé sur l'inflation mesurée pour les 20 % des ménages ayant les revenus les plus faibles. Cette revalorisation du Smic est effectuée sur la base de la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire moyen des ouvriers et des employés. Enfin, si l'inflation augmente d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du dernier montant du Smic, il est augmenté automatiquement dans les mêmes proportions. Ce qui est le cas pour la revalorisation du 1er août 2022.

Après avoir connu une augmentation de 0,9% début 2022, le Smic est désormais porté à hauteur de 1645,58 euros brut par mois, contre 1 589,47 euros brut mensuel l'an dernier. En 2021, le Smic avait déjà connu une revalorisation assez inédite de 2,2% pour compenser la hausse des prix supérieure à 2% entre novembre 2020 et août 2021. C'était la première fois depuis 2011 qu'une augmentation automatique intervenait hors 1er janvier. Pour rappel, si un employeur venait à rémunérer un de ses employés en deçà du montant légal du Smic, ce dernier s'expose à une amende de 1 500 euros. Il peut également être condamné à verser des dommages et intérêts au salarié.

Le Smic connaît donc une deuxième augmentation au 1er mai 2022. En effet, pour tenir compte de la hausse de l'inflation (+4,5% en mars sur un an), le salaire minimum de croissance est revalorisé de 2,65%, soit une augmentation nette de 34 euros par mois. Autrement dit, le Smic net passe de 1 269 euros à 1 302,64 euros nets, une hausse enregistrée au dimanche 1er mai. Le montant du Smic sera une nouvelle fois revalorisé à compter du 1er août 2022 de 2,01%.

Chaque année, le montant du Smic est réévalué. Au 1er janvier 2022, il atteignait 1 603 euros brut par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires. Cette hausse résulte à la fois de l'évolution de l'inflation et de la hausse des salaires des ouvriers et employés. Au 1er mai 2022, une nouvelle hausse suite à l'inflation est entrée en vigueur, faisant passer le Smic brut à 1645,58 euros. A titre indicatif, voici l'évolution du montant du Smic depuis 2010 :

Evolution du SMIC depuis 2010 Année Montant du SMIC horaire (brut) Montant du SMIC mensuel (brut) janvier 2010 8,86 euros 1 343,77 euros janvier 2011 9 euros 1 365 euros décembre 2011 9,19 euros 1 393,82 euros janvier 2012 9,22 euros 1 398,37 euros juillet 2012 9,40 euros 1 425,67 euros janvier 2013 9,43 euros 1 430,22 euros janvier 2014 9,53 euros 1 445,38 euros janvier 2015 9,61 euros 1 457,52 euros janvier 2016 9,67 euros 1 466,62 euros janvier 2017 9,76 euros 1 480,27 euros janvier 2018 9,88 euros 1 498,47 euros janvier 2019 10,03 euros 1 521,22 euros janvier 2020 10,15 euros 1 539,42 euros janvier 2021 10,25 euros 1 554, 58 euros Janvier 2022 10,57 euros 1 603 euros Mai 2022 10,85 euros 1 645 euros

Le montant du Smic net mensuel atteint 1 302,64 euros, contre 1 269 euros au 1er janvier et 1231 euros en 2021. Pour rappel, voici l'évolution du montant du Smic net, ces dernières années, s'élevait à :

Montant du SMIC net Année Montant du SMIC mensuel net janvier 2016 1 143 euros janvier 2017 1 149,07 euros janvier 2018 1 174,93 euros janvier 2019 1 204 euros Janvier 2020 1 219 euros Janvier 2021 1 231 euros Janvier 2022 1 269,45 euros Mai 2022 1 302 euros

Le montant du Smic horaire (brut) s'élève à 10,85 euros, contre 10,57 euros au 1er janvier 2022 et 10,25 euros en auparavant. Pour rappel, le montant du Smic horaire, ces dernières années, s'élevait à :

Montant du SMIC horaire (brut) Année Montant du SMIC horaire (brut) janvier 2016 9,67 euros janvier 2017 9,76 euros janvier 2018 9,88 euros janvier 2019 10,03 euros Janvier 2020 10,15 euros Janvier 2021 10,25 euros Janvier 2022 10,57 euros Mai 2022 10,85 euros

Le montant du Smic horaire est extrêmement variable. Gardez à l'esprit que son montant peut tout à fait varier d'une fiche de paie à l'autre, en raison du montant des cotisations sociales retenues sur le Smic horaire brut. En janvier 2022, le montant du Smic horaire net était d'environ 8,37 euros. A titre d'exemple, il était plus faible entre janvier et septembre 2021, mesuré à 8,11 euros.

Le salaire minimum de croissance correspond au salaire horaire minimum légal que le salarié doit percevoir. Des abattements sont toutefois applicables, dans certains cas (apprentis et salariés de moins de 18 ans). Le taux horaire est de 10,85 euros depuis mai 2022, c'est le montant versé pour une heure de travail. A la différence du Smic mensuel, qui est calqué sur une base de 35 heures par semaine.

Le montant du Smic annuel s'obtient en multipliant le montant du Smic mensuel (ci-dessus) par le nombre de mois de l'année, soit 12. Attention, si vous bénéficiez d'un 13ème mois versé votre employeur, celui-ci ne fait pas partie du calcul du Smic annuel. En se référant au nouveau montant du Smic 2022 valable depuis le 1er mai 2022, le Smic annuel net s'élève à 15 631,68 euros (1302,64 x 12). De son côté, le Smic annuel brut grimpe à 19 746 euros (1645,58 x 12).