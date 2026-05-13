Smic : un changement officialisé, connaissez-vous le nouveau montant du Smic 2026 ?

SMIC. Le Smic va voir son montant changer au 1er juin. Voici le nouveau montant 2026.

Il concerne spécifiquement 2 millions de Français qui travaillent et sont rémunérés au niveau du Salaire minimum interprofessionnel de croissance, le SMIC. Mais il est surtout un indicateur important pour l'ensemble des salariés et pour l'économie française. Le SMIC voit son montant évoluer le 1er juin 2026. Un changement à la hausse qui fait suite à une inflation sur un an de 2,2% en avril selon les données de l'Insee.

Conséquence, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a annoncé sur France Info une revalorisation du smic d'environ 2,4 % à compter du 1er juin. Cette revalorisation découle du système légal français : dès que l'inflation franchit le seuil de 2 %, le smic est relevé automatiquement dans les mêmes proportions. "Ce n'est pas un coup de pouce" mais "une revalorisation mécanique du smic qui est liée à notre système social français", a souligné le ministre du Travail. Concrètement, cette augmentation représente "environ 44 euros bruts par mois de plus", une somme jugée "substantielle" par Jean-Pierre Farandou. Le smic mensuel brut passerait ainsi de 1 823,03 euros à environ 1 866,78 euros, pour une base de 35 heures hebdomadaires. La progression du salaire minimum serait donc légèrement supérieure au rythme de l'inflation.

Chaque 1er janvier, le smic fait l'objet d'une hausse mécanique fondée notamment sur l'inflation hors tabac mesurée pour les 20 % de ménages les plus modestes. En janvier dernier, cette revalorisation annuelle s'élevait à 1,18 %, portant le smic net à 1 443 euros par mois. En cours d'année, le dispositif de rattrapage automatique prend le relais si l'inflation dépasse 2 %. Le gouvernement peut également choisir de faire un "coup de pouce" sur le Smic pour augmenter son montant. Le dernier "coup de pouce" date de juillet 2012, juste après l'élection de François Hollande à la présidence de la République.

Depuis janvier 2026, le Salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est de 1823,03€ bruts par mois, soit 1443 nets. Au 1er juin 2026, ce montant passe 1866 euros environ, suivant une hausse de 2,4%.

Pour rappel, voici l'évolution du montant du Smic mensuel net ces dernières années :

Montant du SMIC net Année Montant du SMIC mensuel net janvier 2016 1 143 euros janvier 2017 1 149,07 euros janvier 2018 1 174,93 euros janvier 2019 1 204 euros Janvier 2020 1 219 euros Janvier 2021 1 231 euros Janvier 2022 1 269,45 euros Mai 2022 1 302 euros Août 2022 1 329, 05 euros Janvier 2023 1 353,07 euros Mai 2023 1 383 euros Janvier 2024 1 398,70 euros Novembre 2024 1426,30 euros Janvier 2025 1426,68 euros Janvier 2026 1443 euros

Le Smic mensuel brut atteint 1801,80 euros par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires. A titre indicatif, voici l'évolution du montant du Smic depuis 2010 :

Evolution du SMIC depuis 2010 Année Montant du SMIC horaire (brut) Montant du SMIC mensuel (brut) janvier 2010 8,86 euros 1 343,77 euros janvier 2011 9 euros 1 365 euros décembre 2011 9,19 euros 1 393,82 euros janvier 2012 9,22 euros 1 398,37 euros juillet 2012 9,40 euros 1 425,67 euros janvier 2013 9,43 euros 1 430,22 euros janvier 2014 9,53 euros 1 445,38 euros janvier 2015 9,61 euros 1 457,52 euros janvier 2016 9,67 euros 1 466,62 euros janvier 2017 9,76 euros 1 480,27 euros janvier 2018 9,88 euros 1 498,47 euros janvier 2019 10,03 euros 1 521,22 euros janvier 2020 10,15 euros 1 539,42 euros janvier 2021 10,25 euros 1 554, 58 euros Janvier 2022 10,57 euros 1 603 euros Mai 2022 10,85 euros 1 645 euros Août 2022 11,07 euros 1 678,95 euros Janvier 2023 11,27 euros 1 709,28 euros Mai 2023 11,52 euros 1 747 euros Janvier 2024 11,65 euros 1 766,92 euros Novembre 2024 11,88 euros 1 801,80 euros Janvier 2026 12,02 euros 1823,03 euros

Le montant du Smic horaire net est extrêmement variable. Gardez à l'esprit que son montant peut tout à fait varier d'une fiche de paie à l'autre, en raison du montant des cotisations sociales retenues sur le Smic horaire brut. Actuellement, le montant du Smic horaire net est d'environ 9,50 euros.

Le montant du Smic horaire brut en vigueur s'élève à 12,02 euros. Pour rappel, le montant du Smic horaire brut, ces dernières années, était fixé à :

Montant du SMIC horaire (brut) Année Montant du SMIC horaire (brut) janvier 2016 9,67 euros janvier 2017 9,76 euros janvier 2018 9,88 euros janvier 2019 10,03 euros Janvier 2020 10,15 euros Janvier 2021 10,25 euros Janvier 2022 10,57 euros Mai 2022 10,85 euros Août 2022 11,07 euros Janvier 2023 11,27 euros Mai 2023 11,52 euros Janvier 2024 11,65 euros Novembre 2024 11,88 euros

Le taux horaire du Smic correspond au salaire horaire minimum légal que le salarié doit percevoir. Des abattements sont toutefois applicables dans certains cas (apprentis et salariés de moins de 18 ans). Il s'agit du montant versé pour une heure de travail. Le Smic mensuel est quant à lui calqué sur une base de 35 heures par semaine.

Le montant du Smic annuel s'obtient en multipliant le montant du Smic mensuel (ci-dessus) par le nombre de mois de l'année, soit 12. Attention, si vous bénéficiez d'un 13ème mois versé votre employeur, celui-ci ne fait pas partie du calcul du Smic annuel. En se référant au montant du Smic actuellement en vigueur, le Smic annuel net s'élève à 17 316 euros. De son côté, le Smic annuel brut grimpe à 21 876,36 euros.