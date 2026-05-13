Smic : un changement officialisé, connaissez-vous le nouveau montant du Smic 2026 ?
SMIC. Le Smic va voir son montant changer au 1er juin. Voici le nouveau montant 2026.
Il concerne spécifiquement 2 millions de Français qui travaillent et sont rémunérés au niveau du Salaire minimum interprofessionnel de croissance, le SMIC. Mais il est surtout un indicateur important pour l'ensemble des salariés et pour l'économie française. Le SMIC voit son montant évoluer le 1er juin 2026. Un changement à la hausse qui fait suite à une inflation sur un an de 2,2% en avril selon les données de l'Insee.
Conséquence, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a annoncé sur France Info une revalorisation du smic d'environ 2,4 % à compter du 1er juin. Cette revalorisation découle du système légal français : dès que l'inflation franchit le seuil de 2 %, le smic est relevé automatiquement dans les mêmes proportions. "Ce n'est pas un coup de pouce" mais "une revalorisation mécanique du smic qui est liée à notre système social français", a souligné le ministre du Travail. Concrètement, cette augmentation représente "environ 44 euros bruts par mois de plus", une somme jugée "substantielle" par Jean-Pierre Farandou. Le smic mensuel brut passerait ainsi de 1 823,03 euros à environ 1 866,78 euros, pour une base de 35 heures hebdomadaires. La progression du salaire minimum serait donc légèrement supérieure au rythme de l'inflation.
Chaque 1er janvier, le smic fait l'objet d'une hausse mécanique fondée notamment sur l'inflation hors tabac mesurée pour les 20 % de ménages les plus modestes. En janvier dernier, cette revalorisation annuelle s'élevait à 1,18 %, portant le smic net à 1 443 euros par mois. En cours d'année, le dispositif de rattrapage automatique prend le relais si l'inflation dépasse 2 %. Le gouvernement peut également choisir de faire un "coup de pouce" sur le Smic pour augmenter son montant. Le dernier "coup de pouce" date de juillet 2012, juste après l'élection de François Hollande à la présidence de la République.
Quel est le montant du Smic en 2026 ?
Depuis janvier 2026, le Salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est de 1823,03€ bruts par mois, soit 1443 nets. Au 1er juin 2026, ce montant passe 1866 euros environ, suivant une hausse de 2,4%.
Quelle est l'évolution du montant net du Smic en France ?
Pour rappel, voici l'évolution du montant du Smic mensuel net ces dernières années :
|Année
|Montant du SMIC mensuel net
|janvier 2016
|1 143 euros
|janvier 2017
|1 149,07 euros
|janvier 2018
|1 174,93 euros
|janvier 2019
|1 204 euros
|Janvier 2020
|1 219 euros
|Janvier 2021
|1 231 euros
|Janvier 2022
|1 269,45 euros
|Mai 2022
|1 302 euros
|Août 2022
|1 329, 05 euros
|Janvier 2023
|1 353,07 euros
|Mai 2023
|1 383 euros
|Janvier 2024
|1 398,70 euros
|Novembre 2024
|1426,30 euros
|Janvier 2025
|1426,68 euros
|Janvier 2026
|1443 euros
Quel est le montant du Smic brut ?
Le Smic mensuel brut atteint 1801,80 euros par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires. A titre indicatif, voici l'évolution du montant du Smic depuis 2010 :
|Année
|Montant du SMIC horaire (brut)
|Montant du SMIC mensuel (brut)
|janvier 2010
|8,86 euros
|1 343,77 euros
|janvier 2011
|9 euros
|1 365 euros
|décembre 2011
|9,19 euros
|1 393,82 euros
|janvier 2012
|9,22 euros
|1 398,37 euros
|juillet 2012
|9,40 euros
|1 425,67 euros
|janvier 2013
|9,43 euros
|1 430,22 euros
|janvier 2014
|9,53 euros
|1 445,38 euros
|janvier 2015
|9,61 euros
|1 457,52 euros
|janvier 2016
|9,67 euros
|1 466,62 euros
|janvier 2017
|9,76 euros
|1 480,27 euros
|janvier 2018
|9,88 euros
|1 498,47 euros
|janvier 2019
|10,03 euros
|1 521,22 euros
|janvier 2020
|10,15 euros
|1 539,42 euros
|janvier 2021
|10,25 euros
|1 554, 58 euros
|Janvier 2022
|10,57 euros
|1 603 euros
|Mai 2022
|10,85 euros
|1 645 euros
|Août 2022
|11,07 euros
|1 678,95 euros
|Janvier 2023
|11,27 euros
|1 709,28 euros
|Mai 2023
|11,52 euros
|1 747 euros
|Janvier 2024
|11,65 euros
|1 766,92 euros
|Novembre 2024
|11,88 euros
|1 801,80 euros
|Janvier 2026
|12,02 euros
|1823,03 euros
Quel est le montant du Smic horaire net ?
Le montant du Smic horaire net est extrêmement variable. Gardez à l'esprit que son montant peut tout à fait varier d'une fiche de paie à l'autre, en raison du montant des cotisations sociales retenues sur le Smic horaire brut. Actuellement, le montant du Smic horaire net est d'environ 9,50 euros.
Quel est le montant du Smic horaire brut ?
Le montant du Smic horaire brut en vigueur s'élève à 12,02 euros. Pour rappel, le montant du Smic horaire brut, ces dernières années, était fixé à :
|Année
|Montant du SMIC horaire (brut)
|janvier 2016
|9,67 euros
|janvier 2017
|9,76 euros
|janvier 2018
|9,88 euros
|janvier 2019
|10,03 euros
|Janvier 2020
|10,15 euros
|Janvier 2021
|10,25 euros
|Janvier 2022
|10,57 euros
|Mai 2022
|10,85 euros
|Août 2022
|11,07 euros
|Janvier 2023
|11,27 euros
|Mai 2023
|11,52 euros
|Janvier 2024
|11,65 euros
|Novembre 2024
|11,88 euros
A quoi correspond le taux horaire du Smic ?
Le taux horaire du Smic correspond au salaire horaire minimum légal que le salarié doit percevoir. Des abattements sont toutefois applicables dans certains cas (apprentis et salariés de moins de 18 ans). Il s'agit du montant versé pour une heure de travail. Le Smic mensuel est quant à lui calqué sur une base de 35 heures par semaine.
Quel est le montant du Smic annuel ?
Le montant du Smic annuel s'obtient en multipliant le montant du Smic mensuel (ci-dessus) par le nombre de mois de l'année, soit 12. Attention, si vous bénéficiez d'un 13ème mois versé votre employeur, celui-ci ne fait pas partie du calcul du Smic annuel. En se référant au montant du Smic actuellement en vigueur, le Smic annuel net s'élève à 17 316 euros. De son côté, le Smic annuel brut grimpe à 21 876,36 euros.