Retraite complémentaire : une revalorisation de 1% au 1er novembre !

RETRAITE COMPLEMENTAIRE. Le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco, chargé de la retraite complémentaire des ex-salariés du privé, a voté une revalorisation des retraites de 1% à compter du 1er novembre, annonce l'organisme dans un communiqué.

[Mis à jour le 07 octobre 2021 à 15h47] Bonne nouvelle pour les pensionnés, anciens salariés du secteur privé : le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco a voté une revalorisation des retraites complémentaires de 1% à compter du 1er novembre, indique-t-on dans un communiqué transmis à Linternaute.com. "Après avoir maintenu en 2020 le niveau des pensions de retraite complémentaire, les partenaires sociaux, gestionnaires du régime Agirc-Arrco, ont décidé d'augmenter les retraites complémentaires Agirc-Arrco de +1%, lors du conseil d'administration du 7 octobre 2021", peut-on lire. "(...) La valeur de service du point augmentera ainsi de 1% au 1er novembre 2021 et s'élèvera à 1,2841 euros". Au total, cette revalorisation représente un montant de 850 millions d'euros. La valeur d'achat du point, elle, évoluera de 0,2% au 1er janvier, " soit 17,4316 euros".

"Parce qu'en temps de crise, la solidarité est plus que jamais un ciment entre les générations, les partenaires sociaux ont souhaité maintenir les moyens alloués à l'action sociale de l'Agirc-Arrco pour 2021 et 2022 et annuler la baisse de dotation de 2% prévue dans l'accord de 2019", a déclaré Brigitte Pisa, vice-présidente de l'Agirc-Arrco, dans ce même communiqué. "Ainsi, le régime va pouvoir poursuivre son accompagnement auprès des personnes fragilisées, qui bénéficie pour une grande partie aux retraités".

La retraite complémentaire constitue en France le deuxième pilier de la retraite obligatoire. Dans le privé par exemple, les actifs cotisent auprès d'un organisme l'Agirc-Arrco, qui leur versera, une fois à la retraite, une pension de retraite complémentaire, qui viendra s'ajouter à la retraite de base. Il est possible de demander sa complémentaire dès l'âge légal, donc à partir de 62 ans. Dans le cadre de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, les retraites complémentaires auraient dû être amenées à disparaître. L'exécutif souhaitait initialement en effet créer un système "universel" où chaque euro cotisé donne les mêmes droits à tous, ce qui suppose la disparition des 42 régimes de retraite existants. Suspendu en raison de la crise sanitaire, le projet de réforme est, pour l'heure, toujours à l'arrêt. Vous souhaitez savoir comment préparer votre retraite dans le contexte actuel, que vous soyez concerné ou non par ce projet de loi in fine ? Consultez notre dossier dédié sans plus attendre.

Elles sont versées, en plus de la retraite de base, aux ex-salariés du privé. En tant que salarié actif, vous cotisez à la fois pour la retraite de base et la retraite complémentaire de l'Agirc-Arrco. Les cotisations que vous versez au cours de votre carrière vous permettent d'acquérir des points. Ils servent au calcul de la pension de votre complémentaire. Il est possible d'obtenir des points supplémentaires, sous condition, durant les périodes d'inactivité.

Vous souhaitez simuler le montant de votre future retraite complémentaire ? Rendez-vous sur le site de l'Agirc-Arrco et connectez-vous grâce à France connect (en utilisant votre numéro fiscal par exemple). Il vous sera demandé de remplir votre situation et activité actuelles, ainsi que le montant de vos revenus mensuels (en brut ou en net). Vous obtenez alors une estimation du montant de votre retraite (pension de la retraite de base inclue) mensuelle, si vous partez à la retraite à 62 ans.

Pour rappel, le droit à une complémentaire de l'Agirc-Arrco est ouvert à partir de l'âge légal de 62 ans. Pour en faire la demande, vous devez vous rendre sur le site de l'Agirc-Arrco, idéalement six mois avant la date effective de départ à la retraite. Le montant de la pension, lui, dépend à la fois du nombre de points que vous avez acquis en cotisant durant votre carrière et de la valeur de service du point. Les pensions de retraite peuvent être majorées dans certains cas, si vous avez encore des enfants à charge par exemple. Sachez qu'elles peuvent également être minorées, notamment via le système de malus.

Il ne concerne que les pensionnés de l'Agirc-Arrco. Il correspond à une minoration du montant de votre pension dans le cas de figure où vous demandez à bénéficier d'une retraite à taux plein et d'une retraite complémentaire. L'objectif est d'inciter les salariés à poursuivre leur activité. Dans le détail, cette mesure concerne les personnes nées à partir de 1957. Si vous êtes concernés, vous risquez de voir le montant de la pension réduit de 5 ou 10%, en fonction du taux de CSG (lui-même déterminé en fonction de votre revenu fiscal de référence), durant trois ans.

Imaginons que vous êtes dans ce cas de figure et disposez d'un revenu fiscal de référence s'élevant à 12 000 euros. Votre taux de CSG réduit s'élève donc à 3,8%. Vous verrez ainsi un malus de 5% s'appliquer durant trois ans sur votre pension. Seuls les chômeurs en fin de droit percevant l'Allocation de solidarité spécifique (ASS) et les futurs retraités reconnus en incapacité partielle de 20% sont exonérés de ce malus. Aucun assouplissement n'est prévu pour les chômeurs indemnisés par l'assurance-chômage.

En tant que fonctionnaire, vous pouvez bénéficier d'une complémentaire appelée retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). Comme pour les salariés, les cotisations vous permettent d'acquérir des points. Le montant de la pension dépend à la fois du nombre de points acquis au cours de votre carrière et de la valeur du point, qui varie d'une année sur l'autre. Vous souhaitez faire une simulation ? Rendez-vous sur le site de la Retraite additionnelle de la Fonction publique. Vous pourrez calculer les points que vous avez acquis et ainsi déterminer le montant de votre retraite complémentaire.

La demande de retraite complémentaire intervient en même temps que celle pour la retraite de base et doit être effectuée auprès de votre direction des ressources humaines. Si vous travaillez dans la fonction publique, en tant qu'agent non contractuel, votre régime de retraite complémentaire est l'Ircantec. Il fonctionne également par points. Le nombre de points acquis et la valeur du point déterminent le montant de votre pension.

Les retraites complémentaires ne sont pas réservées aux fonctionnaires et aux salariés. D'autres régimes existent en fonction de votre secteur et de votre statut. Si au cours de votre carrière, vous avez exercé une activité non salariée, vous avez sans doute cotisé à d'autres régimes de retraites, comme ceux-ci :

Mutuelle sociale agricole (MSA) pour les exploitants agricoles non-salariés

Sécurité sociale des indépendants (SSI) pour les artisans, commerçants et industriels indépendants

IRCEC pour les artistes et auteurs d'œuvres originales

CNAVPL pour les professions libérales (médecins, vétérinaires, infirmiers, etc.) qui comporte dix caisses différentes

Pour rappel, la retraite complémentaire n'est pas nécessairement gérée par un organisme spécifique. Dans certains cas, et notamment pour les salariés rattachés à des régimes spéciaux (EDF, RATP…), le régime de base assure également la retraite complémentaire.

En général, le versement de la pension de retraite complémentaire est mensuel. Dans certains cas, la pension peut être versée de manière trimestrielle ou annuelle. Les pensions complémentaires de l'Agirc-Arrco sont versées au début du mois. Voici le calendrier de paiement 2020 :

janvier 2020 2 janvier février 2020 3 février mars 2020 2 Mars avril 2020 1er avril mai 2020 4 mai juin 2020 2 juin juillet 2020 1er juillet août 2020 3 août septembre 2020 1er septembre octobre 2020 1er octobre novembre 2020 2 novembre décembre 2020 1er décembre

C'est notamment le cas des retraités qui bénéficient d'une faible pension, qui la reçoivent en une seule fois par an. Pour les fonctionnaires, la pension peut être versée sous forme de capital ou de capital fractionné, et donc éventuellement sous la forme d'un versement mensuel. Le mode de versement de votre retraite dépend du nombre de points que vous avez obtenu tout au long de votre carrière. Pour rappel, les pensions de retraite du régime général de la Sécurité sociale, elles, sont versées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse à la fin de la période pour laquelle elles sont dues.

Lorsque le bénéficiaire d'une retraite complémentaire retraite décède, une fraction de sa pension peut, éventuellement, être reversée à son conjoint, sans condition de ressources. A l'Agirc-Arrco par exemple, la pension de réversion est accordée au conjoint, à condition d'avoir été marié avec la personne qui est décédée. Son montant correspond à 60% de la retraite complémentaire. Sachez que des conditions d'âge peuvent être appliquées. Pour bénéficier de cette pension, le bénéficiaire doit contacter la caisse de retraite de la personne décédée ou le Centre d'information retraite (CICAS).