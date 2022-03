"Ma Prime Rénov' : une prime alléchante ! Comment ça marche ?"

MA PRIME RENOV. Le dispositif Ma Prime Rénov' devrait bénéficier d'un sérieux coup de boost en 2022. Pour qui ? Comment ça marche ? On vous dit tout.

[Mis à jour le 28 mars 2022 à 10h39] La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a annoncé la semaine passée, un alléchant coup de pouce concernant Ma Prime Rénov'. En effet, le dispositif d'aide à la rénovation énergétique de votre logement devrait profiter d'une prime de 1 000 euros pour le remplacement d'une vieille chaudière à énergies fossiles. Par quel autre système ? Une chaudière biomasse, à bois ou encore une pompe à chaleur. Mieux encore, cette prime pourrait atteindre jusqu'à 9 000 euros dans certaines situations. Les détails seront données dans les jours à venir par le Gouvernement.

Le dispositif Ma Prime Rénov' est accessible à tous les foyers depuis l'an dernier, sans conditions de revenus. Nouveauté cette année, un site interactif entièrement dédié vous guide dans la rénovation de votre habitat. France Rénov' est un nouveau service public porté par l'Etat avec les collectivités locales et piloté par l'Agence nationale de l'habitat (Anah). Le dispositif comprend un site web, un numéro de téléphone unique pour toutes vos démarches et un réseau de plus de 450 espaces physiques partout en France

Attention, les ménages souhaitant effectuer des travaux dans leur habitation devront désormais se confronter à un durcissement des règles d'éligibilité au dispositif Ma Prime Rénov' :

Le logement doit être achevé depuis au moins 15 ans à la date de la notification de la décision d'octroi de la prime. Contre 2 ans précédemment.

à la date de la notification de la décision d'octroi de la prime. Contre 2 ans précédemment. Le logement doit être occupé à titre de résidence principale par le le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un délai maximum d'un an qui suit la date de demande du solde de la prime.

par le le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un qui suit la date de demande du solde de la prime. Le logement doit être occupé au minimum 8 mois par an . Contre 6 mois auparavant.

. Contre auparavant. Le délai de réalisation est travaux est de 2 ans. En cas d'avance, ce délai est divisé par deux et tombe à 1 an. (Seuls les ménages peuvent demander une avance. Une demande qui doit impérativement être adressée avant le début des travaux.

Depuis le 1er janvier 2020, Ma Prime Rénov' remplace le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) et les aides de l'Agence nationale de l'Habitat (Anah) "Habiter mieux agilité" et "Habiter mieux sérénité". Le dispositif est accessible à tous les propriétaires et à toutes les copropriétés de logement construit depuis au moins 15 ans comme l'indique un décret du 30 décembre dernier.

Jusqu'à présent, Ma Prime Rénov' s'adressait aux propriétaires de logements achevés depuis plus de deux ans. Cette règle continue à s'appliquer dans un seul cas : lorsque vous souhaitez engager un chantier en vue de changer votre vieille chaudière au fioul. Autre changement notable : le propriétaire occupant du logement destiné à être rénové doit occuper celui-ci durant 8 mois par an au moins. "Le propriétaire s'engage à occuper son logement à titre de résidence principale dans un délai d'un an à compter de la demande de solde", ajoute-t-on en notice du décret. "[De plus,] le délai de réalisation des travaux est augmenté à 2 ans".

Depuis l'an dernier, Ma Prime Rénov' est accessible à tous les foyers, quels que soient leurs revenus. Au total, quatre catégories de revenus existent, en fonction de la localisation de votre logement. Le montant de votre aide dépend donc de la nature du chantier engagé, de la localisation de votre résidence principale - seul logement à pouvoir bénéficier de Ma Prime Rénov' - et de votre niveau de revenus. La demande doit être réalisée sur le site maprimerenov.gouv.fr. Le versement de Ma Prime Rénov' intervient dans un délai de deux à trois semaines après le dépôt de votre dossier, complet, devis et factures à l'appui. Vous aviez prévu d'engager des travaux de rénovation énergétique dans votre logement en 2022 ? Il se pourrait bien que vous ne soyez pas éligible à Ma Prime Rénov'.

Pour faire une simulation de votre aide, rendez-vous sur le site dédié Simulaides. Pensez à vous munir de votre dernier avis d'impôt sur le revenu, pour être en mesure de communiquer votre revenu fiscal de référence. Vous devrez mentionner plusieurs informations sur votre logement (adresse, commune, année de construction, type de logement, surface et énergie de chauffage principale) et votre foyer (nombre d'adultes, personnes à charge, parts fiscales, statut, RFR).

Ma Prime Rénov' est désormais accessible à tous les foyers, sans conditions de revenus. Quatre catégories de revenus vont être créées en fonction du niveau de revenus : Bleu, jaune, violet et Rose. Voici les barèmes :

Plafond de ressources hors Île-de-France

Composition du foyer Bleu Jaune Violet Rose 1 15 262 € 19 565 € 29 148 € > 29 148 € 2 22 320 € 28 614 € 42 848 € > 42 848 € 3 26 844 € 34 411 € 51 592 € > 51 592 € 4 31 359 € 40 201 € 60 336 € > 60 336 € 5 35 894 € 46 015 € 69 081 € > 69 081 € Par personne supplémentaire 4 526 € 5 797 € 8 744 € 8 744 €

Plafond de ressources en Île-de-France

Composition du foyer Bleu Jaune Violet Rose 1 21 123 € 25 714 € 38 184 € > 38 184 € 2 31 003 € 37 739 € 56 130 € > 56 130 € 3 37 232 € 45 326 € 67 585 € > 67 585 € 4 43 472 € 52 925 € 79 041 € > 79 041 € 5 49 736 € 60 546 € 90 496 € > 90 496 € Par personne supplémentaire 6 253 € 7 613 € 11 455 € 11 455 €

Tous les travaux d'économie d'énergie ne sont pas éligibles au dispositif qui remplace le CITE. Dans un document de présentation détaillée de Ma Prime Rénov', le ministère de la Transition écologique avait listé l'intégralité des gestes éligibles, les voici :

Poêle à granulés et cuisinière à granulés

Poêle à bûches et cuisinière à bûches

Partie thermique d'un équipement PVT eau

Foyer fermé, insert

Pompe à chaleur géothermique, capteurs horizontaux et verticaux

Chaudière à granulés

Chaudière solaire combinée

Chaudière à bûches

Pompe à chaleur air/eau

Chauffe-eau solaire individuel

Ventilation double flux

Chaudières gaz à très haute performance énergétique

Raccordement aux réseaux de chaleur ou aux réseaux de froid

Chauffe-eau thermodynamique

Dépose de cuve à fioul

Audit énergétique : à noter, le diagnostic de performance énergétique (DPE) n'est pas éligible à Ma Prime Rénov'.

Isolation des murs par l'extérieur ; isolation thermique des parois vitrées ; isolation des plafonds et combles ; isolation des murs par l'intérieur.

Borne de recharge pour véhicule électrique

Une rénovation globale, sous condition.

"Le montant [de la prime] dépendra du niveau de revenus et sera plus élevé pour les foyers modestes que pour les foyers aisés", avait expliqué Emmanuelle Wargon auprès du Parisien l'an dernier. Outre la nature du chantier engagé, "l'aide sera modulée selon le lieu de résidence avec un barème spécifique pour l'Ile-de-France", a fait savoir la ministre. Les chantiers engagés "dès cet automne" (1er octobre) seront éligibles au dispositif. Ma Prime Rénov' est désormais ouverte à tous les propriétaires (bailleurs et occupants) et aux copropriétés. Vous souhaitez connaître le détail des montants par type de chantier et catégorie de revenus ? Voici ce qu'a publié le ministère de la Transition écologique et que vous pouvez retrouver en cliquant ici :

Quel montant pour Ma Prime rénov' bleu ?

Travaux Ma Prime Rénov' CEE (estimation) Cumul Bonus sortie de passoire 1 500€ / 1 500€ BBC 1 500€ / 1 500€ Audit énergétique 500€ / 500€ Chaudière à granulés 10 000 € 4 364 € 14 364 € Pompe à chaleur géothermique 10 000 € 4 364 € 14 364 € Chauffage solaire 8 000 € 4 364 € 12 364 € Chaudière à bûches 8 000 € 4 364 € 12 364 € Pompe à chaleur air/eau 4 000 € 4 364 € 8 364 € Chauffe-eau solaire 4 000 € 275€ 4 275 € Poêles à granulés 3 000 € 873€ 3 873 € Poêles à bûches 2 500 € 873€ 3 373 € Foyers fermés, inserts 2 000€ 873€ 2 873 € Equipements solaires hybrides 2 500 € 251€ 2 751 € Chaudières à gaz à très haute performance 1 200 € 1 309 € 2 509 € Réseaux de chaleur ou de froid jusqu'à

1 200 € 764€ jusqu'à

1 964 € Chauffe-eau thermodynamique 1 200 € 168€ 1 368 € Dépose d'une cuve à fioule 1 200 € / 1 200 € Pompes à chaleur air-air / 900€ 900€ Installation d'un thermostat avec régulation / 165€ 165€ Radiateur électrique performants en remplacement d'un ancien convecteur 110 €/ équipement 110 €/ équipement VMC double flux 4 000 € 441€ 4 441 € Ventilation mécanique simple flux / 342€ 342€ Isolation thermique des fenêtres 100 €/ équipement 79 €/ équipement 179 €/ équipement Isolation thermique des murs par l'extérieur 75 €/m2 37 €/m2 112 €/m2 Isolation des toitures terrasses 75 €/m2 112 €/m2 96 €/m2 Isolation des murs par l'intérieur 25 €/m2 25 €/m2 62 €/m2 Isolation des rampants de toiture 25 €/m2 22 €/m2 47 €/m2 Protection contre le rayonnement solaire 25 €/m2: 5 €/m2 30 €/m2 Isolation des combles perdus / 22 €/m2 22 €/m2 Isolation d'un plancher bas / 22 €/m2 22 €/m2

Quel montant pour ma Prime rénov' jaune ?

Travaux Ma Prime Rénov' CEE (estimation) Cumul Bonus sortie de passoire 1 500€ / 1 500€ BBC 1 500€ / 1 500€ Audit énergétique 400€ / 400€ Chaudière à granulés 8 000 € 4 364 € 12 364 € Pompe à chaleur géothermique 8 000 € 4 364 € 12 364 € Chauffage solaire 6 500 € 4 364 € 10 864 € Chaudière à bûches 6 500 € 4 364 € 10 864 € Pompe à chaleur air/eau 3 000 € 4 364 € 7 364 € Chauffe-eau solaire 3 000 € 137€ 3 373 € Poêles à granulés 2 500 € 873€ 3 373 € Poêles à bûches 2 000 € 873€ 2 373 € Foyers fermés, inserts 1 200 € 873€ 2 073 € Equipements solaires hybrides 2 000 € 125€ 2 125 € Chaudières à gaz à très haute performance 800€ 1 309 € 2 109 € Réseaux de chaleur ou de froid jusqu'à

800 € 764€ 1 564 € Chauffe-eau thermodynamique 800€ 84€ 884€ Dépose d'une cuve à fioule 800€ / 800€ Pompes à chaleur air-air / 450€ 450€ Installation d'un thermostat avec régulation / 165€ 165€ Radiateur électrique performants en remplacement d'un ancien convecteur 110 €/ équipement 110 €/ équipement VMC double flux 3 000 € 220€ 3 220 € Ventilation mécanique simple flux / 171€ 171€ Isolation thermique des fenêtres 80 €/

équipement Isolation thermique des murs par l'extérieur 60 €/m2 18 €/m2 78 €/m2 Isolation des toitures terrasses 60 €/m2 11 €/m2 71 €/m2 Isolation des murs par l'intérieur 20 €/m2 22 €/m2 42 €/m2 Isolation des rampants de toiture 20 €/m2 18 €/m2 38 €/m2 Protection contre le rayonnement solaire 20 €/m2 3 €/m 23 €/m2 Isolation des combles perdus / 22 €/m2 22 €/m2 Isolation d'un plancher bas / 22 €/m2 22 €/m2

Quel montant pour ma Prime Rénov' Violet ?

équipement VMC double flux 2 000 € 220€ 2 220 € Ventilation mécanique simple flux / 171€ 171€ Isolation thermique des fenêtres 40 €/

équipement 39 €/

équipement 79 €/

équipement Isolation thermique des murs par l'extérieur 40 €/m2 18 €/m2 58 €/m Isolation des toitures terrasses 40 €/m2 11 €/m2 51 €/m2 Isolation des murs par l'intérieur 15 €/m2 18 €/m2 33 €/m2 Isolation des rampants de toiture 15 €/m2 11 €/m2 26 €/m2 Protection contre le rayonnement solaire 15 €/m2 3 €/m 18 €/m2 Isolation des combles perdus / 11 €/m2 11 €/m2 Isolation d'un plancher bas / 11 €/m2 11 €/m2

Quel montant pour ma Prime Rénov' Rose ?

équipement VMC double flux / 220€ 220€ Ventilation mécanique simple flux / 171€ 171€ Isolation thermique des fenêtres / 39 €/

équipement 39 €/

équipement Isolation thermique des murs par l'extérieur 15 €/m2 18 €/m2 33 €/m2 Isolation des toitures terrasses 15 €/m2 11 €/m2 26 €/m2 Isolation des murs par l'intérieur 7 €/m2 18 €/m2 25 €/m Isolation des rampants de toiture 7 €/m2 11 €/m2 18 €/m2 Protection contre le rayonnement solaire / 11 €/m 11 €/m2 Isolation des combles perdus / 11 €/m2 11 €/m2 Isolation d'un plancher bas / 3 €/m2 3 €/m2

Avec quelles aides peut-elle être cumulée ?

La prime peut être cumulée avec d'autres dispositifs existants, dans la limite de 20 000 euros par logement sur cinq ans. Ma Prime Rénov' est cumulable pour les mêmes travaux avec les aides d'Action Logement et celles des collectivités locales par exemple. En revanche, sachez qu'elle ne peut pas être perçue avec les autres aides de l'Anah (Habiter Mieux Sérénité, etc). A noter : chaque type de dépense éligible est plafonné dans ce cadre. Voici quelques exemples des montants à respecter :

Chaudière à granulés : 18 000 euros

Chaudière à bûches : 16 000 euros

PAC air/eau : 12 000 euros

PAC géothermique : 18 000 euros

Isolation thermique des parois vitrées : 500 euros par mètre carré.

Pour faire une demande de Ma Prime Rénov', vous devez vous rendre sur le site FranceRénov'. Vous devrez fournir un certain nombre de justificatifs pour créer votre compte, à commencer par votre dernier avis d'impôt sur le revenu, votre adresse email, ainsi que toutes les civilités et dates de naissance des membres de votre foyer. Vous devrez également transmettre les devis des travaux et spécifier si vous bénéficiez d'autres aides et subventions.

"Vous devez chercher des artisans qui sont labellisés RGE, c'est important de leur demander", rappelle la ministre déléguée au Logement dans une vidéo publiée sur Twitter. Ayez à l'esprit que tous ces documents doivent être numérisés : vous ne pouvez pas les envoyer par courrier. "[A l'issue du dépôt de votre demande], vous recevrez une réponse vous disant que vous êtes bien éligible à Ma Prime Rénov' et vous donnant le montant de l'aide à laquelle vous avez droit", indique Emmanuelle Wargon. "Pour plus d'informations, contactez gratuitement un conseiller au 0 808 800 700", indique-t-on en préambule. Une fois que les travaux seront réalisés, il vous suffira de télécharger votre facture. Le paiement de Ma Prime Rénov' intervient dans un délai de deux à trois semaines.

Le versement de cette aide financière intervient à la fin des travaux, dans un délai de deux à trois semaines.

Depuis le 11 janvier 2021, les syndicats de copropriété peuvent solliciter l'aide à la rénovation énergétique Ma Prime Rénov'. "Il s'agit d'une aide unique versée au syndicat de copropriétaires pour le financement des travaux de rénovation globale qui garantissent une amélioration significative du confort et de la performance énergétique (35 % minimum de gain énergétique après travaux)", peut-on lire sur la page dédiée du ministère de l'Economie. "Les montants d'aides et le mode de calcul de MaPrimeRénov' copropriétés est de 25 % de la quote-part des travaux dans la limite de 3.750 €/logement".

Vous souhaitiez engager des travaux de rénovation énergétique pour les logements que vous louez ? Il est désormais possible pour les propriétaires-bailleurs de demander Ma Prime Rénov'. Ils obtiennent une aide, dont le montant dépend de leur niveau de revenus, comme pour les propriétaires occupants. Dans le détail, les propriétaires bailleurs peuvent en bénéficier pour plusieurs logements - jusqu'à trois biens loués. Les conditions pour en bénéficier sont les suivantes, répertoriées sur la page dédiée de Ma Prime Rénov' :

Être propriétaire en tant que personne physique ou usufruitier

Être titulaire d'un droit réel immobilier

S'engager à louer le bien immobilier rénové

Ne pas augmenter le prix du loyer

Les démarches sont sensiblement les mêmes que pour les propriétaires occupants. Voici ce qui vous attend en tant que propriétaire-bailleur :

Créez votre compte sur le site de Ma Prime Rénov', déposez votre demande de subvention, muni des devis. Vous recevez un mail de confirmation, précisant le montant de l'aide Vous effectuez les travaux et conservez les factures Vous déposez les factures dans votre espace personnel afin de réceptionner votre aide. Vous recevez l'aide et pouvez alors régler l'entreprise qui a effectué les travaux.

Lorsque vous êtes propriétaire occupant, Ma Prime Rénov' ne peut être alloué qu'à des travaux qui concernent votre résidence principale. Les propriétaires-bailleurs, eux, ont dû attendre juillet pour demander l'aide à la rénovation énergétique.