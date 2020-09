Congé paternité : allongé en 2021, mais pour qui et quand ?

CONGE PATERNITE. L'exécutif devrait confirmer ce mercredi l'allongement de la durée du congé paternité en 2021 à 28 jours, contre 14 jours à l'heure actuelle. A quel horizon cette mesure sera-t-elle mise en place ? On fait le point sur ce que l'on sait.

[Mis à jour le 23 septembre 2020 à 08h46] L'Elysée l'a annoncé mardi soir, et Emmanuel Macron devrait le confirmer ce mercredi lors d'un déplacement à Longjumeau dans l'Essonne : le congé paternité va bel et bien être allongé à 28 jours, congé de naissance inclus de trois jours, en 2021. Objectif affiché, "lutter contre les inégalités des destin à la racine", fait valoir l'Elysée auprès des Echos. Actuellement, sept pères sur dix prennent ce congé optionnel, indemnisé par l'assurance maladie et créé en 2002. En outre, une partie de ce congé sera rendue "obligatoire". Autrement dit, le parent ne pourra pas refuser à ce congé ou se le voir refuser par son employeur. Ce dernier pourrait s'exposer à 7 500 euros d'amende et de d'éventuels dommages et intérêts, comme c'est le cas avec le congé maternité actuellement, a indiqué l'Elysée auprès de France info. La durée obligatoire, elle, doit faire l'objet de nouvelles discussions avec les partenaires sociaux. Cette mesure doit être entérinée dans le cadre du budget de la Sécurité sociale 2021 ou projet de loi de finances de la Sécurité sociale (PLFSS).

L'annonce a été immédiatement saluée par la ministre déléguée Marlène Schiappa et la ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno, sur Twitter.

Cette mesure se révèle toutefois moins ambitieuse que ce qui a pu être proposé, notamment par la commission d'experts présidée par le pédopsychiatre Boris Cyrulnik sur les 1 000 premiers jours de la vie de l'enfant. Elle a remis un rapport proposant un allongement à neuf semaines du congé paternité, comme en Finlande, et ce, afin que le parent puisse nouer un lien d'attachement avec l'enfant. Le député Guillaume Chiche (ex-LREM) et son groupe parlementaire, Ecologie démocratie solidarité, avance quant à lui le faire passer à douze semaines, dont huit obligatoires.

Concrètement, le congé paternité doit être allongé de 11 jours à 25 jours, pris en charge par la Sécurité sociale dans la limite d'un plafond de salaire (lire plus bas). Pour arriver à 28 jours, il faut ajouter les trois jours du congé de naissance qui, eux, sont dus et rémunérés par l'employeur, comme les congés payés. Tous les salariés pourront en bénéficier, et ce, quels que soient leur ancienneté et leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat saisonnier ou intérimaire, à temps partiel...). Sont également concernés les travailleurs indépendants, les exploitants agricoles, les demandeurs d'emploi - sous conditions - et professions libérales.

L'Elysée espère une entrée en vigueur de la réforme à la "mi-2021", indique France info. Interrogé par Le Monde, l'entourage du secrétaire d'Etat Adrien Taquet, lui, précise qu'elle sera mise en oeuvre en juillet 2021. Il faut en effet que cette mesure fasse l'objet de discussions au Parlement, dans le cadre du budget de la Sécurité sociale. Le coût du dispositif est évalué à 520 millions d'euros en 2021 et 780 millions d'euros, rapporte Les Échos.

La durée du congé paternité et d'accueil de l'enfant à la naissance est de onze jours consécutifs. Il est possible de réduire la durée de ce congé paternité si vous le souhaitez. Le congé paternité peut être cumulé avec le congé de naissance de trois jours et lui succéder ou être pris séparément. Au total, vous pouvez donc bénéficier d'un congé paternité de quatorze jours. Pour rappel, le congé paternité doit être pris dans les quatre mois suivant l'accouchement.

Pour vous, la durée du congé paternité est allongé. Pour la naissance de deux enfants ou plus, il est en effet prévu que le père puisse bénéficier d'un congé de dix-huit jours. Comme indiqué dans le paragraphe précédent, il est possible de réduire la durée de ce congé et/ou de le cumuler le congé de naissance dont la durée est de trois jours. Dans ce cas, la durée maximale du congé paternité est de 21 jours.

Avec ses 11 jours de congé paternité, la France fait figure de mauvaise élève en la matière. Mais qu'en est-il en Suisse ou dans les pays du sud de l'Europe ? Linternaute.com fait le point en détail, voici quelques exemples :

Norvège : 15 semaines

Finlande : 9 semaines, dont 3 semaines en même temps que la mère.

Espagne : il est passé à 8 semaines depuis le 1er avril 2019, contre 5 semaines auparavant, et doit être allongé à 16 semaines en 2021.

Estonie : 30 jours

Autriche : la durée du congé paternité est fixée à un mois depuis le 1er septembre 2019, avec une indemnisation de la Sécu à hauteur de 700 euros.

Portugal : 20 jours

Royaume-Uni : 14 jours

Belgique : 10 jours

Suisse : le droit fédéral ne prévoit pas de congé paternité. Fin septembre 2020, le Conseil fédéral doit toutefois se prononcer sur l'instauration d'un congé payé de deux semaines.

Allemagne : il n'existe pas de congé paternité, mais il est possible de partager le congé parental avec la mère de l'enfant.

Le congé paternité induit la suspension temporaire de votre contrat de travail. Durant cette période, le père ne peut être licencié et il est certain de retrouver son emploi à la fin de son congé. En revanche, il ne perçoit plus son salaire mais des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'Assurance maladie. Sachez que vous devez remplir plusieurs conditions pour en bénéficier :

Prendre votre congé paternité dans les quatre mois suivant l'accouchement

Avoir un numéro de Sécurité sociale depuis au moins 10 mois

Avoir travaillé au moins 150 heures au cours des trois mois qui précèdent le début du congé ou avoir cotisé sur un salaire au moins 10 302,25 euros au cours des 6 derniers mois

Arrêter toute activité salariée

Si vous répondez aux critères mentionnés ci-dessus, vous pouvez bénéficier des indemnités journalières versées par l'Assurance maladie. Leur montant est établi selon une formule de calcul. La CPAM prend d'abord en compte le calcul du salaire journalier de base. Pour cela, elle fait la somme des trois derniers salaires bruts et la divise par 91,25. Le montant maximal de ce salaire journalier de base ne doit pas excéder un certain plafond de 3 428 euros en 2020. Enfin, la CPAM retire un taux forfaitaire de 21% au salaire journalier de base. A titre indicatif, le montant des indemnités journalières ne peut être inférieur à 9,63 euros ou être supérieur à 89,03 euros.

Vous souhaitez évaluer le montant de vos indemnités durant votre congé paternité ? La Caisse nationale d'Assurance maladie a mis à disposition un simulateur sur son site internet. Dans le moteur de recherche, vous devez indiquer votre situation professionnelle, la date de début du congé, vos salaires bruts des trois derniers mois. Vous obtenez alors un montant net prévisionnel. Les indemnités journalières sont, elles, versées tous les 14 jours.

Pour faire une demande de congé paternité, vous devez vous adresser à votre employeur et à la CPAM. Au premier, vous devez envoyer une lettre en courrier recommandé au moins un mois avant la date de début de votre congé. Votre employeur doit ensuite établir une attestation de salaire qui permettra à l'Assurance maladie de calculer le montant de vos indemnités journalières.

Sachez qu'il est possible de faire votre demande avant même que l'enfant soit né. A la CPAM, vous devez envoyer un des justificatifs suivants :

Copie de l'acte de naissance

Copie du livret de famille à jour

Copie de l'acte de reconnaissance (si l'enfant est mort-né)

Extrait d'acte de mariage, copie du Pacs ou certificat de vie commune (uniquement si la personne demandant le congé paternité n'est pas le père de l'enfant)

Si vous êtes fonctionnaire ou contractuel, vous pouvez également bénéficier du congé paternité et d'accueil de l'enfant. Sa durée est la même que pour un salarié : onze jours (jusqu'à dix-huit jours pour la naissance de plusieurs enfants). Il faut prendre ce congé dans les quatre mois suivant l'accouchement.

Pendant le congé, vous conservez l'intégralité de votre rémunération si vous êtes fonctionnaire. Pour profiter des mêmes conditions en tant que contractuel, vous devez justifier de six mois de services. La demande doit être effectuée au moins un mois avant la date de début du congé.