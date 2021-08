Chômage partiel 2021 : ce qui a été annoncé

CHOMAGE PARTIEL 2021. A l'issue d'une réunion avec des organisations patronales, la ministre du Travail a confirmé la baisse progressive de la prise en charge de l'Etat de l'activité partielle.

[Mis à jour le 30 août 2021 à 12h19] C'est confirmé. Comme promis avant l'été, la prise en charge du chômage partiel par l'Etat va baisser en septembre. "La reprise que nous connaissons s'accompagne d'une baisse du recours à l'activité partielle", a d'abord noté la ministre du Travail à l'issue d'une réunion à Bercy ce lundi matin. "Cela confirme que notre économie repart vite et fort. (...) C'est pour cela que le reste à charge passera à 40% pour toutes les entreprises. Pour celles qui subissent encore des restrictions sanitaires ou de très fortes baisses d'activité, ils continueront à bénéficier d'une prise en charge à 100% de l'Etat. Je rappelle également que les entreprises qui connaissent une baisse d'activité durable peuvent recourir à l'activité partielle de longue durée".

DIRECT | Point presse de @BrunoLeMaire, @Elisabeth_Borne, @Djebbari_JB, @alaingriset et @JBLemoyne à l'issue de la réunion sur laccompagnement des secteurs économiques affectés par la crise sanitaire. https://t.co/hok80mlCpi — Ministère Économie, Finances, Relance (@Economie_Gouv) August 30, 2021

Et dans les faits, à quoi faut-il s'attendre concrètement ? A compter du 1er septembre, l'allocation de l'Etat de chômage partiel est revue à 36%, contre 52 % en août et 60% de la rémunération brute horaire en juillet, y compris pour les secteurs considérés comme protégés (tourisme, événementiel...). Qu'en est-il de la rémunération des salariés ? L'indemnisation de ces derniers va représenter 72% de la rémunération nette à compter du mois de septembre. Pour rappel, cette baisse avait déjà été actée depuis le 1er juillet pour les entreprises qui ne font pas partie des secteurs protégés. Pour rappel, elle était fixée à 70% du brut et 84% du salaire net depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus.

Les salariés au chômage partiel ne perçoivent plus leur rémunération habituelle. Une indemnité est versée en lieu et place du salaire. Dans le détail, seuls les salariés au Smic (CDD ou CDI), les salariés au Smic à temps partiel et les salariés en formation perçoivent la totalité de leur salaire. Si vous n'êtes pas dans ce cas, vos revenus vont diminuer. L'indemnité représente 70% de votre salaire brut (84% de votre rémunération nette, puis 72% au 1er juillet pour les secteurs non protégés et au 1er septembre pour les secteurs protégés). Votre convention collective peut, dans certains cas, être plus avantageuse et porter le plafond au-delà de 84%.

Vous cherchez à calculer le montant de votre indemnité ? Un simulateur est disponible sur le site du ministère du Travail, ici. Vous devez renseigner plusieurs informations : le taux de votre salaire horaire brut, le nombre d'heures chômées, et la durée de temps de travail de votre contrat (en heure). Vous obtenez une estimation de votre rémunération brute, comprenant votre part de salaire classique et votre indemnité, en fonction du nombre d'heures non travaillées.

L'employeur reste en charge du versement de l'indemnité de chômage partiel à ses salariés. L'Etat intervient a posteriori pour verser une allocation à l'employeur. En tant que salarié, vous touchez l'indemnité aux mêmes dates que votre salaire en temps normal. Tous les mois, vous obtenez un récapitulatif, qui pourra figurer sur votre fiche de paie. L'indemnité est visible sur le bulletin de salaire, via une ligne "allocation d'activité partielle pour les heures non travaillées", au-dessus de la ligne "net à payer avant impôt sur le revenu".

Rassurez-vous, ils ne disparaissent pas. L'activité partielle n'entraîne pas de modification de votre contrat de travail, mais sa seule suspension. Vous conservez donc vos droits à des congés payés. "Les heures chômées sont prises en compte pour le calcul des droits à congés payés", rappelle à titre indicatif le site service-public.fr. Attention toutefois : ayez à l'esprit que, depuis l'ordonnance du 26 mars 2020, votre employeur peut vous imposer les périodes durant lesquelles vous pouvez prendre ces congés.

Ils avaient été promis au mois de mai. Deux décrets ont été publiés au Journal officiel ce mercredi 2 décembre, apportant enfin des précisions sur les modalités de prise en compte des périodes de chômage partiel pour les droits à la retraite. "Le texte précise les modalités de prise en compte des périodes d'activité partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 au titre des droits à retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020, en fixant notamment un contingent d'heures pour lequel le salarié placé en situation d'activité partielle indemnisée peut valider un trimestre au titre de la retraite de base", peut-on lire en préambule du décret n° 2020-1491. En clair, si vous avez été au chômage partiel cette année, ces périodes ouvriront bel et bien des droits à la retraite. Il fixe un minimum de 220 heures indemnisées pour valider un trimestre cotisé au régime général. A titre indicatif, le second décret porte plus précisément sur les assurés de certains régimes spéciaux (Industries électriques et gazières, SNCF, RATP).

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

A priori, l'activité partielle ne devrait donc pas avoir d'effets notables sur votre durée d'assurance, et ce, quel que soit le niveau de vos revenus. En revanche, les périodes de chômage partiel peuvent avoir un impact sur le montant de la retraite de base, note Le Figaro, car les indemnités, elles, ne sont pas prises en compte dans le calcul du salaire annuel moyen. "Cela n'est pas très grave pour ceux qui sont en début de carrière (...). En revanche, cela peut le devenir pour ceux qui sont plus proches de l'âge de la retraite et qui comptaient sur les années 2020 et 2021 pour améliorer leur salaire annuel moyen", prévient Dominique Prévert, du cabinet Optimaretraite, auprès du quotidien.