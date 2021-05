"Chômage partiel 2021 : quel dispositif à partir de juin ?"

CHOMAGE PARTIEL 2021. La levée progressive des restrictions sanitaires doit s'accompagner d'une dégressivité des aides aux entreprises. Qu'en est-il du chômage partiel ? Les négociations avec les partenaires sociaux ont commencé.

[Mis à jour le 05 mai 2021 à 11h11] Jusqu'à quand le chômage partiel va-t-il perdurer sous sa forme actuelle ? Partenaires sociaux et exécutif ont entamé des négociations sur les modalités d'adaptation de l'activité partielle de droit commun. Plusieurs scénarios sont déjà sur la table. Voici ce que le ministère du Travail a d'ores et déjà présenté aux syndicats et au patronat :

Pour le mois de mai : pas de changement. Les secteurs les plus affectés par la crise sanitaire (comme l'hôtellerie-restauration) continuent à bénéficier d'une prise en charge totale de l'activité partielle. Quant aux autres secteurs, le reste à charge reste fixé à 15%. L'indemnité des salariés, elle, s'établit toujours à 84% du salaire net. Pour le mois de juin : pour les entreprises des secteurs non-protégés, le reste à charge devrait grimper à 25%. Pour les secteurs protégés, il faudra s'attendre aussi à une dégressivité, puisque le reste à charge est susceptible de passer à 15%, en fonction de la levée des restrictions. Pour le mois de juillet : le reste à charge s'élèvera à 40% pour les secteurs non-protégés. L'indemnité des salariés sera abaissée à 72% du salaire net.

L'activité partielle permet de soutenir les entreprises qui doivent réduire, voire cesser leur activité pour l'un des motifs mentionnés à l'article R5122-1 du Code du Travail. L'employeur doit faire la demande sur le site dédié, auprès de l'Unité départementale de la Direccte. Pour rappel, des contrôles sont effectués a posteriori. Une fausse déclaration est passible de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. L'entreprise fraudeuse devra rembourser les sommes accordées par l'Etat. Lorsqu'un salarié est au chômage partiel, il ne perçoit plus son salaire habituel, mais une indemnité, représentant 84% du salaire net.

A noter : le dispositif d'activité partielle a été reconduit pour le mois d'avril pour les particuliers employeurs. L'indemnité versée au salarié à domicile représente 80% du salaire, entièrement pris en charge par l'Etat. Le formulaire est disponible depuis ce mercredi 5 mai. Pour ce faire, rendez-vous sur le site du CESU et de Pajemploi. Pour rappel, vous avez la possibilité de verser l'intégralité du salaire, afin de bénéficier du crédit d'impôt emploi à domicile.

Les salariés au chômage partiel ne perçoivent plus leur rémunération habituelle. Une indemnité est versée en lieu et place du salaire. Dans le détail, seuls les salariés au Smic (CDD ou CDI), les salariés au Smic à temps partiel et les salariés en formation perçoivent la totalité de leur salaire. Si vous n'êtes pas dans ce cas, vos revenus vont diminuer. L'indemnité représente 70% de votre salaire brut (84% de votre rémunération nette). Votre convention collective peut, dans certains cas, être plus avantageuse et porter le plafond au-delà de 84%.

Vous cherchez à calculer le montant de votre indemnité ? Un simulateur est disponible sur le site du ministère du Travail, ici. Vous devez renseigner plusieurs informations : le taux de votre salaire horaire brut, le nombre d'heures chômées, et la durée de temps de travail de votre contrat (en heure). Vous obtenez une estimation de votre rémunération brute, comprenant votre part de salaire classique et votre indemnité, en fonction du nombre d'heures non travaillées.

L'employeur reste en charge du versement de l'indemnité de chômage partiel à ses salariés. L'Etat intervient a posteriori pour verser une allocation à l'employeur. En tant que salarié, vous touchez l'indemnité aux mêmes dates que votre salaire en temps normal. Tous les mois, vous obtenez un récapitulatif, qui pourra figurer sur votre fiche de paie. L'indemnité est visible sur le bulletin de salaire, via une ligne "allocation d'activité partielle pour les heures non travaillées", au-dessus de la ligne "net à payer avant impôt sur le revenu".

Comme le précise l'Urssaf sur son site dédié, l'indemnité de chômage partiel n'est pas soumise aux "cotisations et contributions de Sécurité sociale", mais elle est assujettie à la CSG et à la CRDS. Un taux unique de 6,2% s'applique pour la CSG et de 0,5% pour la CRDS, nous a-t-on précisé. Ayez à l'esprit que le prélèvement à la source continue à s'appliquer.

Ils avaient été promis au mois de mai. Deux décrets ont été publiés au Journal officiel ce mercredi 2 décembre, apportant enfin des précisions sur les modalités de prise en compte des périodes de chômage partiel pour les droits à la retraite. "Le texte précise les modalités de prise en compte des périodes d'activité partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 au titre des droits à retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020, en fixant notamment un contingent d'heures pour lequel le salarié placé en situation d'activité partielle indemnisée peut valider un trimestre au titre de la retraite de base", peut-on lire en préambule du décret n° 2020-1491. En clair, si vous avez été au chômage partiel cette année, ces périodes ouvriront bel et bien des droits à la retraite. Il fixe un minimum de 220 heures indemnisées pour valider un trimestre cotisé au régime général. A titre indicatif, le second décret porte plus précisément sur les assurés de certains régimes spéciaux (Industries électriques et gazières, SNCF, RATP).

A priori, l'activité partielle ne devrait donc pas avoir d'effets notables sur votre durée d'assurance, et ce, quel que soit le niveau de vos revenus. En revanche, les périodes de chômage partiel peuvent avoir un impact sur le montant de la retraite de base, note Le Figaro, car les indemnités, elles, ne sont pas prises en compte dans le calcul du salaire annuel moyen. "Cela n'est pas très grave pour ceux qui sont en début de carrière (...). En revanche, cela peut le devenir pour ceux qui sont plus proches de l'âge de la retraite et qui comptaient sur les années 2020 et 2021 pour améliorer leur salaire annuel moyen", prévient Dominique Prévert, du cabinet Optimaretraite, auprès du quotidien.

Rassurez-vous, ils ne disparaissent pas. L'activité partielle n'entraîne pas de modification de votre contrat de travail, mais sa seule suspension. Vous conservez donc vos droits à des congés payés. "Les heures chômées sont prises en compte pour le calcul des droits à congés payés", rappelle à titre indicatif le site service-public.fr. Attention toutefois : ayez à l'esprit que, depuis l'ordonnance du 26 mars 2020, votre employeur peut vous imposer les périodes durant lesquelles vous pouvez prendre ces congés.

En avril dernier, le président de la République a décidé de la fermeture des établissements scolaires pour une durée de trois semaines. Les employeurs étaient alors fortement incités à faciliter la prise de congés payés durant cette période. Toutefois, en l'absence totale de solution de garde, il était possible de bénéficier des mesures suivantes :

Si vous êtes salarié, la fermeture de l'établissement et/ou de la classe de l'enfant permet de bénéficier du chômage partiel. L'enfant doit être âgé de moins de 16 ans et il faut être dans l'incapacité de télétravailler. Vous devez également être le seul parent à en bénéficier. Il faudra apporter la preuve à votre employeur de la fermeture de la classe ou de l'établissement.

Si vous êtes fonctionnaire, vous avez la possibilité, dans les mêmes conditions qu'expliqué précédemment, de bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence.

Si vous êtes profession libérale ou indépendant, vous bénéficiez d'un arrêt de travail dérogatoire et êtes indemnisé par la Sécurité sociale.

Dans le cadre de l'activité partielle de longue durée, les entreprises sont autorisées à réduire le temps de travail, jusqu'à 40%, pour une durée maximale de deux ans, en échange de garanties sur l'emploi, et ce, jusqu'au 30 juin 2022. Pour ce faire, elles devront conclure en amont un accord collectif majoritaire (branche ou d'entreprise).

"L'accord définit : 1° La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ; 2° Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ; 3° La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ; 4° Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ; 5° Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois", peut-on lire dans le décret du 30 juillet. "L'employeur adresse à l'autorité administrative (Direccte), avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements (...)".

Quid des petites entreprises, sans délégué syndical ? L'accord peut passer par un référendum. Attention, l'APLD n'est pas incompatible avec la mise en place d'un plan social. L'activité partielle de longue durée "est accordée dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs". Le salarié, lui, est indemnisé à hauteur de 84% de sa rémunération nette. L'entreprise, elle, doit assumer un reste à charge de 15%. Les frais de formation peuvent être pris en charge à hauteur de 80%. Au total, plus de 6 000 entreprises, dont 60% de moins de 20 salariés, sont couvertes par un accord de chômage partiel de longue durée, avait fait savoir la ministre du Travail. "Nous avons 420 000 salariés couverts", a-t-elle complété. "Cela marche au-delà de ce qu'on avait imaginé".