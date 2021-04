"Chômage partiel 2021 : quid des parents pendant les vacances scolaires ?"

CHOMAGE PARTIEL COVID. L'exécutif a apporté une précision sur le placement des salariés au chômage partiel durant la fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées, durant les trois prochaines semaines.

[Mis à jour le 02 avril 2021 à 08h50] Branle-bas de combat au sein des entreprises pour l'organisation des semaines à venir. L'exécutif a annoncé la fermeture des établissements scolaires (crèches, écoles, collèges et lycées) pour une durée de trois semaines. C'est donc panique à bord pour de nombreux parents, y compris pour la question des vacances scolaires. Si les déplacements pour amener les enfants chez des proches sont toujours autorisés durant le confinement, tous n'ont pas une solution de garde pour leurs enfants durant cette période. Pour rappel, le gouvernement a annoncé la mise en place du chômage partiel pour certains parents. Le dispositif d'activité partielle de droit commun pour les parents répond toutefois à certaines conditions bien précises. Pour en savoir plus, rendez-vous plus bas.

Travailler avec vos enfants vous semble mission impossible avec la fermeture des établissements pour trois semaines ? Sous conditions, certains parents peuvent demander à leur employeur d'être place en chômage partiel :

Votre enfant doit être âgé de moins de 16 ans

En théorie, vous devez être dans l'incapacité de télétravailler : contacté par Les Echos, le ministère du Travail s'est toutefois voulu rassurant, indiquant que le dispositif va être assoupli (lire plus bas).

Seul un des deux parents peut être placé au chômage partiel

Dans les faits, ce dispositif d'activité partielle pour garde d'enfants est loin d'être nouveau, puisqu'il avait déjà été mis en place en septembre dernier. Vous devrez être en mesure d'apporter à votre employeur un justificatif, attestant que l'établissement scolaire n'est pas en mesure d'accueillir votre enfant, ainsi qu'une attestation sur l'honneur, indiquant que vous êtes le seul des deux parents à demander à être placé en chômage partiel. Vous ne percevrez donc plus votre salaire, mais une indemnité représentant 84% de votre salaire net.

Mais quid de la période des vacances scolaires désormais fixées du 10 au 26 avril ? Le ministère du Travail a enfin apporté une précision, à l'issue d'une réunion avec les partenaires sociaux. Dans les faits, tout va dépendre de votre situation :

Imaginons que vous aviez déjà posé vos congés de printemps sur d'autres dates : en théorie, vous ne pouvez pas déplacer ces jours de congés. Le ministère du Travail a toutefois invité les employeurs à "faciliter la prise de congés de leurs salariés qui ont des enfants sur les nouvelles dates de vacances scolaires".

Imaginons que vous n'aviez pas posé de jours de congés durant les vacances de printemps : ayez à l'esprit que depuis l'ordonnance du 16 décembre 2020, l'employeur peut imposer la prise de jours de congé ou de RTT.

Vous n'avez aucune solution de garde, vous êtes dans l'incapacité de télétravailler durant les vacances scolaires : alors, oui, vous pourrez être placé en chômage partiel.

En théorie, non. De quoi donner des sueurs froides aux parents avec la fermeture des crèches, tant il paraît difficile de devoir jongler entre les biberons et les réunions. Comme expliqué précédemment, le ministère du Travail s'est toutefois voulu rassurant. Interrogé par le quotidien économique Les Echos, l'entourage d'Elisabeth Borne a fait savoir qu'un salarié qui se retrouve dans l'incapacité de télétravailler, car ses enfants sont en vas âge, doit en informer son employeur, afin que celui-ci le place en activité partielle.

Un âge maximum sera-t-il imposé ? D'autres conditions ? L'entourage de la ministre indique de son côté qu'il ne lui appartient pas de déterminé quels télétravailleurs pourront bénéficier de l'activité partielle. "Chaque salarié peut avoir une discussion avec son employeur/manager en fonction de sa situation personnelle ; nous mettons un reste à charge à zéro [pour l'employeur] pour faciliter les choses ", a-t-on détaillé au quotidien Les Echos.

Les salariés au chômage partiel ne perçoivent plus leur rémunération habituelle. Une indemnité est versée en lieu et place du salaire. Dans le détail, seuls les salariés au Smic (CDD ou CDI), les salariés au Smic à temps partiel et les salariés en formation perçoivent la totalité de leur salaire. Si vous n'êtes pas dans ce cas, vos revenus vont diminuer. L'indemnité représente 70% de votre salaire brut (84% de votre rémunération nette). Votre convention collective peut, dans certains cas, être plus avantageuse et porter le plafond au-delà de 84%.

Vous cherchez à calculer l'impact de ce calcul et déterminer le montant de votre indemnisation de chômage partiel ? Un simulateur a été mis à disposition sur le site du ministère du Travail, ici. Vous devez renseigner plusieurs informations : le taux de votre salaire horaire brut, le nombre d'heures chômées, et la durée de temps de travail de votre contrat (en heure). Vous obtenez une estimation de votre rémunération brute, comprenant votre part de salaire classique et votre indemnité, en fonction du nombre d'heures non travaillées.

L'employeur reste en charge du versement de l'indemnité de chômage partiel. L'Etat intervient a posteriori pour verser une allocation à l'employeur. En tant que salarié, vous touchez l'indemnité aux mêmes dates que votre salaire en temps normal. Tous les mois, vous obtenez un récapitulatif, qui pourra figurer sur votre fiche de paie. L'indemnité est visible sur le bulletin de salaire, via une ligne "allocation d'activité partielle pour les heures non travaillées", au-dessus de la ligne "net à payer avant impôt sur le revenu". Comme le précise l'Urssaf sur son site dédié, l'indemnité de chômage partiel n'est pas soumise aux "cotisations et contributions de Sécurité sociale", mais elle est assujettie à la CSG et à la CRDS. Un taux unique de 6,2% s'applique pour la CSG et de 0,5% pour la CRDS, nous a-t-on précisé. Ayez à l'esprit que le prélèvement à la source continue à s'appliquer.