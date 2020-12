Chômage partiel : congés payés et retraite, ce qui change

CHOMAGE PARTIEL. Le gouvernement a acté plusieurs changements dans le cadre de l'activité partielle pour les droits à la retraite et les congés payés. On fait le point.

[Mis à jour le 04 décembre 2020 à 09h54] Que vont devenir les congés payés que vous avez accumulé durant le chômage partiel ? Rassurez-vous, ils ne vont pas disparaître. Le gouvernement a mené une concertation avec les partenaires sociaux sur le sujet. Le ministère du Travail a ainsi proposé une prise en charge de 10 jours de congés payés. Ces derniers devront obligatoirement être pris entre le 1er et le 20 janvier. Toutes les entreprises ne pourront bénéficier de cette aide. Elles devront avoir fait l'objet d'une fermeture administrative (durant 140 jours pendant le confinement, indique BFMTV) ou avoir enregistré une baisse de chiffre d'affaires de 90% durant les périodes d'état d'urgence sanitaire. Quid de la rémunération durant ces congés payés ? Le même dispositif que celui du chômage partiel sera mis en œuvre, avec une rémunération à 100%, dont 84% à la charge de l'Etat, le reste devant être compensé par l'employeur. Limitée à 10 jours de congés payés, l'aide sera versée en janvier 2021 "sur la base de jours imposés au titre de l'année 2019-2020 (généralement cinq) et de jours pris en anticipation avec l'accord du salarié au titre de l'année 2020-2021", précise le ministère auprès de BFMTV le 2 décembre.

Cette annonce est intervenue après la publication de deux décrets majeurs, indiquant que les périodes de chômage partiel pouvaient désormais être prises en compte dans le calcul des droits à la retraite, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Le texte de loi fixe un minimum de 220 heures indemnisées pour valider un trimestre cotisé au régime général.

Pour rappel, le chômage partiel est un système permettant à une entreprise contrainte de réduire, voire de cesser son activité, de percevoir une allocation de l'Etat. Les salariés, eux, ne touchent plus leur salaire habituel, mais une indemnité de chômage partiel. Elle représente 84% du salaire net durant le second confinement, comme pour le premier. Quid du reste à charge pour les entreprises ? Il est nul pour celles faisant l'objet d'une fermeture administrative et les secteurs protégés (culture, tourisme, événementiel et sport). Un décret publié au Journal officiel le 30 octobre a complété la liste des secteurs concernés. Pour les autres secteurs, qui ne sont pas soumis à une fermeture administrative, les conditions de l'activité partielle restent identiques à aujourd'hui : le reste à charge s'élève à 15%. En parallèle de l'activité partielle de droit commun, le chômage partiel de longue durée (APLD) a été mis en place à l'été. Elle permet aux entreprises, qui signent un accord collectif majoritaire, de réduire leur activité jusqu'à 40% pendant deux ans, en échange de contreparties sur l'emploi. Les salariés concernés, eux, perçoivent une indemnité représentant 84% de leur salaire net. A l'heure actuelle, quelque 300 000 salariés sont concernés par le chômage partiel de longue durée.

Oui, rassurez-vous. L'activité partielle n'entraîne pas de modification de votre contrat de travail, mais sa seule suspension. Vous conservez donc vos droits à des congés payés. "Les heures chômées sont prises en compte pour le calcul des droits à congés payés", rappelle à titre indicatif le site service-public.fr. Attention toutefois : ayez à l'esprit que, depuis l'ordonnance du 26 mars 2020, votre employeur peut vous imposer les périodes durant lesquelles vous pouvez prendre ses congés.

Comme expliqué précédemment, un dispositif a vocation à être mis en œuvre prochainement pour aider les entreprises des secteurs les plus touchés (fermeture administrative ou perte de chiffre d'affaires de 90% durant les périodes d'état d'urgence sanitaire). Une aide sera versée afin que les entreprises ne soient pas affectées par la prise de congés payés.

Ils avaient été promis au mois de mai. Deux décrets ont été publiés au Journal officiel ce mercredi 2 décembre, apportant enfin des précisions sur les modalités de prise en compte des périodes de chômage partiel pour les droits à la retraite. "Le texte précise les modalités de prise en compte des périodes d'activité partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 au titre des droits à retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020, en fixant notamment un contingent d'heures pour lequel le salarié placé en situation d'activité partielle indemnisée peut valider un trimestre au titre de la retraite de base", peut-on lire en préambule du décret n° 2020-1491. En clair, si vous avez été au chômage partiel cette année, ces périodes ouvriront bel et bien des droits à la retraite. Il fixe un minimum de 220 heures indemnisées pour valider un trimestre cotisé au régime général. A titre indicatif, le second décret porte plus précisément sur les assurés de certains régimes spéciaux (Industries électriques et gazières, SNCF, RATP).

Selon un document de la Cnav consulté par l'AFP, les 220 heures correspondent au seuil de 50 jours en vigueur pour la prise en compte des périodes de chômage. Le coût de cette mesure pour la Sécurité sociale n'a pas encore été arrêté. L'Unsa appelle d'ores et déjà à prolonger le dispositif au-delà du 31 décembre. Le syndicat met l'accent dans un communiqué sur le fait que "la crise épidémiologique dure et beaucoup de secteurs économiques auront sans doute encore recours au chômage partiel" l'an prochain.

Jusqu'à présent, l'indemnité d'activité partielle n'était pas soumise aux cotisations sociales. A ce titre, elle n'ouvrait pas de droits à la retraite, constituant un vrai sujet d'inquiétude auprès des syndicats lors du premier de confinement. Et pour cause, de nombreux salariés risquaient de voir leurs trimestres s'envoler. Alors ministre du Travail, Muriel Pénicaud, avait promis une disposition législative pour corriger la loi.

Jusqu'à présent, le sujet ne constituait pas un motif d'inquiétude, du moins pour les salariés en contrat à durée indéterminée. "Autant rassurer tout de suite : pour la plupart des salariés, les conséquences sur la retraite de quelques semaines de chômage partiel seront inexistantes ou faibles", expliquait ainsi Dominique Prévert du cabinet Optimaretraite au Monde. Pour rappel, il faut avoir cotisé sur la base de 600 heures de Smic pour acquérir 4 trimestres. A ce titre, un salaire de 6 090 euros engrangé sur l'année 2020 est donc suffisant. L'équation pouvait toutefois se révéler compliquée si le chômage se prolonge et en particulier pour les salariés ayant des contrats courts.

Dans ce contexte, plusieurs syndicats craignaient que de nombreux salariés perdent des trimestres. "Si ça se prolonge six mois, on va avoir un problème", car "ça va jouer sur la décote en fin de carrière", avait ainsi indiqué Dominique Corona, de l'Unsa, à l'AFP. Plusieurs syndicats avaient estimé qu'il était plus que nécessaire que cette période soit prise en compte et puisse donner des trimestres. "On n'est pas encore dans la zone de danger, mais il faudra reconsidérer la question", avait souligné Frédéric Sève, de la CFDT, à l'AFP. "L'effet trimestres pourrait devenir important", surtout pour "ceux qui font des petits volumes horaires, comme les aides à domicile".

Quid des hauts revenus ? Ils sont, a priori, à l'abri. En effet, depuis le 1er mai, les indemnités de chômage partiel au-delà de 3.840 euros net par mois sont soumises à cotisations, ce qui crée automatiquement des droits à la retraite. Du côté de la retraite complémentaire, si un salarié du privé est mis au chômage partiel plus de 60 heures par an, l'Agirc-Arrco peut lui attribuer des points, ce qui "bénéficie davantage aux revenus les plus élevés", relève la note du Groupe Alpha.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'activité partielle permet de soutenir les entreprises qui doivent réduire, voire cesser leur activité pour l'un des motifs mentionnés à l'article R5122-1 du Code du Travail :