Chômage partiel : définition, salaire, télétravail, congés payés... Tout savoir

CHOMAGE PARTIEL. Le décret élargissant le nombre de personnes considérées comme vulnérables et pouvant bénéficier du chômage partiel a été publié. Pour rappel, le Conseil d'Etat avait suspendu le dernier décret en la matière jugé inadapté.

[Mis à jour le 16 novembre 2020 à 11h45] 15 000. C'est le nombre de requêtes quotidiennes que reçoivent les services de l'Etat appelés Direccte. En deux semaines, elles dénombrent plus de 200 000 demandes au total, rapporte Le Figaro. Plus de cinq millions de salariés pourraient ainsi être couverts au moins un jour au mois de novembre, selon les estimations de la Dares, organisme statistique rattaché au ministère du Travail. Le chômage partiel est un système permettant à une entreprise contrainte de réduire, voire de cesser son activité, de percevoir une allocation de l'Etat. Les salariés, eux, ne perçoivent plus leur salaire habituel, mais une indemnité de chômage partiel. Elle représente 84% du salaire net durant le second confinement, comme pour le premier. Quid du reste à charge pour les entreprises ? "Tous les secteurs faisant l'objet d'une fermeture administrative pourront bénéficier du dispositif de l'activité partielle avec 0% de reste à charge pour l'entreprise", avait fait savoir Élisabeth Borne, le 29 octobre. Pour rappel, les secteurs protégés (tourisme, sport, culture et événementiel) bénéficient d'ores et déjà d'une prise en charge à 100%, et ce, jusqu'au 31 décembre. Un décret publié au Journal officiel le 30 octobre a complété la liste des secteurs concernés. Pour les autres secteurs, qui ne sont pas soumis à une fermeture administrative, les conditions de l'activité partielle restent identiques à aujourd'hui : le reste à charge s'élève à 15%.

En parallèle de l'activité partielle de droit commun, le chômage partiel de longue durée (APLD) a été mis en place à l'été. Elle permet aux entreprises, qui signent un accord collectif majoritaire, de réduire leur activité jusqu'à 40% pendant deux ans, en échange de contreparties sur l'emploi. Les salariés concernés, eux, perçoivent une indemnité représentant 84% de leur salaire net. A l'heure actuelle, quelque 300 000 salariés sont concernés par le chômage partiel de longue durée.

L'activité partielle permet de soutenir les entreprises qui doivent réduire, voire cesser leur activité pour l'un des motifs mentionnés à l'article R5122-1 du Code du Travail :