Chômage partiel : le dispositif reconduit, ce qui a été acté

CHOMAGE PARTIEL. En raison de l'évolution de la crise sanitaire, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a annoncé le maintien du dispositif d'activité partielle pris en charge à 100% pour les secteurs les plus touchés, jusqu'à fin février.

[Mis à jour le 15 janvier 2021 à 09h42] "Depuis le début de la crise, le Gouvernement soutient les entreprises en difficulté et protège les emplois en prenant en charge la rémunération des salariés avec l'activité partielle (...), ce soutien massif sera prolongé", a annoncé la ministre du Travail, Elisabeth Borne, lors d'une conférence de presse le 14 janvier. "Pour les entreprises qui sont totalement fermées, comme les restaurants, les salles de sport, ou encore les discothèques, ou qui sont fermées partiellement, comme les commerces, désormais soumis au couvre-feu à 18 heures, l'Etat continuera de prendre en charge 100% de la rémunération versée aux salariés, et cela, tant que les mesures de restriction administratives s'appliquent. Pour les entreprises des secteurs protégés (...), l'Etat continuera de prendre en charge 100% de la rémunération versée aux salariés jusqu'à fin février. A compter de mars, cette prise en charge à 100% sera maintenue pour les entreprises qui enregistrent de 80% de leur chiffre d'affaires. Pour les autres, le reste à charge sera de 15%. Enfin, pour tous les autres secteurs, l'Etat continue de les soutenir jusqu'à fin février avec un reste à charge inchangé de 15%. A compter de mars, ce reste à charge passera à 40% si les conditions sanitaires sont réunies". La ministre du Travail a également invité les entreprises confrontées à des baisses d'activité à se saisir du dispositif d'activité partielle de longue durée, aussi appelée APLD. Vous êtes perdu ? Pas de panique, on résume :

Le gouvernement a renoncé à revoir les conditions de l'activité partielle de droit commun au 1er février, comme cela était initialement prévu.

Si votre entreprise est fermée : le chômage partiel sera toujours pris en charge par l'Etat à 100%.

: le chômage partiel sera toujours pris en charge par l'Etat à 100%. Votre entreprise n'est pas fermée, mais elle fait partie des secteurs protégés : vous bénéficierez d'une prise en charge à 100% jusqu'à fin février. Au 1er mars, le reste à charge atteindra 15%. Elle sera maintenue à 100% si vous enregistrez une baisse de CA de 80%.

: vous bénéficierez d'une prise en charge à 100% jusqu'à fin février. Au 1er mars, le reste à charge atteindra 15%. Elle sera maintenue à 100% si vous enregistrez une baisse de CA de 80%. Si votre entreprise n'est pas fermée et ne fait pas partie des secteurs protégés : le reste à charge à 15% est maintenu jusqu'à fin février. Au 1er mars, il faudra s'atteindre à ce qu'il grimpe à 40%.

En parallèle de l'activité partielle de droit commun, le chômage partiel de longue durée (APLD) a été mis en place à l'été. Elle permet aux entreprises, qui signent un accord collectif majoritaire, de réduire leur activité jusqu'à 40% pendant deux ans, en échange de contreparties sur l'emploi. Les salariés concernés, eux, perçoivent une indemnité représentant 84% de leur salaire net.

L'activité partielle permet de soutenir les entreprises qui doivent réduire, voire cesser leur activité pour l'un des motifs mentionnés à l'article R5122-1 du Code du Travail : la conjoncture économique ; un sinistre ou des intempéries "à caractère exceptionnel" ; des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou énergie ;