Chômage partiel : qui est concerné comme vulnérable ?

CHOMAGE PARTIEL. Le décret élargissant le nombre de personnes considérées comme vulnérables et pouvant bénéficier du chômage partiel a été publié. Pour rappel, le Conseil d'Etat avait suspendu le dernier décret en la matière jugé inadapté.

[Mis à jour le 12 novembre 2020 à 11h01] Le gouvernement a finalement revu sa copie. Le décret qui élargit le nombre de personnes vulnérables pouvant bénéficier du chômage partiel a été publié au Journal officiel. Ce décret intervient alors que le Conseil d'Etat a suspendu un décret qui est entré en vigueur en août dernier et qui a entraîné la réduction du nombre de personnes à risque. "La restriction des pathologies éligibles par rapport à mai dernier n'est pas cohérente ni suffisamment justifiée", taclait ainsi le juge des référés dans sa décision. Dans le décret paru mercredi, le gouvernement fournit la liste des situations jugées à risque. En voici le détail :

Être âgé de 65 ans et plus ;

Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment ;

Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm 2 ) ;

) ; Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

Être au troisième trimestre de la grossesse.

Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : médicamenteuse (chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive) ; infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm 3 ; consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.

; consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de traitement. Etre atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare

Le décret précise également qu'il ne faut "pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes : l'isolement du poste de travail (...) le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu (...) de gestes barrières renforcés (...) ; l'absence ou la limitation du partage du poste de travail ; le nettoyage et la désinfection du poste de travail(...) ; une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels (...) la mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant (...)". Si vous êtes dans ce cas de figure, le placement en chômage partiel se fait à la demande du salarié et "sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin". Si vous êtes en désaccord avec votre employeur, vous avez la possibilité de saisir "le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail", peut-on lire dans le même décret.

La Ligue contre l'obésité, "inquiète", proteste contre "un décret en trompe-l'œil", qu'elle qualifie de "marché de dupes" dans un communiqué. "Si l'employeur, déjà seul décideur de la mise en place du télétravail, estime que les précautions sanitaires sont suffisantes dans son entreprise, il pourra passer outre le certificat médical", estime la ligue. "Quel patient en situation d'obésité osera, malgré son certificat médical lui recommandant l'activité partielle, affronter son employeur au risque de recevoir au mieux une sanction, au pire de perdre son emploi ?".

Le chômage partiel est un système permettant à une entreprise contrainte de réduire, voire de cesser son activité, de percevoir une allocation de l'Etat. Les salariés, eux, ne perçoivent plus leur salaire habituel, mais une indemnité de chômage partiel. Elle représente 84% du salaire net durant le second confinement, comme pour le premier. Quid du reste à charge pour les entreprises ?"Tous les secteurs faisant l'objet d'une fermeture administrative pourront bénéficier du dispositif de l'activité partielle avec 0% de reste à charge pour l'entreprise", avait fait savoir Élisabeth Borne, le 29 octobre. Pour rappel, les secteurs protégés (tourisme, sport, culture et événementiel) bénéficient d'ores et déjà d'une prise en charge à 100%, et ce, jusqu'au 31 décembre. Un décret publié au Journal officiel le 30 octobre a complété la liste des secteurs concernés. Pour les autres secteurs, qui ne sont pas soumis à une fermeture administrative, les conditions de l'activité partielle restent identiques à aujourd'hui : le reste à charge s'élève à 15%.

En parallèle de l'activité partielle de droit commun, le chômage partiel de longue durée (APLD) a été mis en place à l'été. Elle permet aux entreprises, qui signent un accord collectif majoritaire, de réduire leur activité jusqu'à 40% pendant deux ans, en échange de contreparties sur l'emploi. Les salariés concernés, eux, perçoivent une indemnité représentant 84% de leur salaire net. A l'heure actuelle, quelque 300 000 salariés sont concernés par le chômage partiel de longue durée.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'activité partielle permet de soutenir les entreprises qui doivent réduire, voire cesser leur activité pour l'un des motifs mentionnés à l'article R5122-1 du Code du Travail :