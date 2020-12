Chômage partiel : qui va en bénéficier jusqu'à fin janvier ?

CHOMAGE PARTIEL. Le gouvernement a annoncé la prise en charge totale du chômage partiel par l'Etat jusqu'à fin janvier, voire "jusqu'à fin février", pour certains secteurs. Qui est concerné ? On vous explique tout.

[Mis à jour le 10 décembre 2020 à 10h18] Qui va devoir prendre en charge une partie du chômage partiel, et qui va encore bénéficier du chômage partiel à 100% pendant encore quelques semaines, voire quelques mois ? La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a annoncé le maintien des conditions actuelles de l'activité partielle, au micro de BFM Business, mercredi 9 décembre. Dans le détail, les secteurs protégés (tourisme, événementiel, sport et culture, qui font l'objet d'une liste précise S1 et S1 bis) bénéficient déjà d'une prise en charge à 100% de l'activité partielle de droit commun. Cette mesure sera prolongée "jusqu'à fin janvier, moi je souhaite qu'on aille jusqu'à fin février". Quid ders autres entreprises, qui ne font plus l'objet d'une fermeture administrative par exemple ? "Pour les autres qui sont à 15% de reste à charge, on prolongera ce taux au cours du mois de janvier", a fait savoir la ministre.

Elisabeth Borne sur le chômage partiel: au delà du 1er janvier, l'Etat continuera à "prendre en charge 100% de la rémunération pour toutes les entreprises fermées totalement ou partiellement"



Que se passera-t-il au-delà du 31 janvier 2021 ? "On doit passer, sauf évidemment bouleversement de la situation sanitaire, à un reste à charge pour l'entreprise de 40%, ce qu'on avait prévu de faire au mois de novembre", a-t-elle poursuivi. Dans ce contexte, Elisabeth Borne a appelé les entreprises à se saisir du dispositif d'activité partielle de longue durée. Pour rappel, l'APLD garantit "une prise en charge avec un reste à charge de 15% dans la durée, jusqu'à deux ans".

Pour rappel, le chômage partiel est un système permettant à une entreprise contrainte de réduire, voire de cesser son activité, de percevoir une allocation de l'Etat. Les salariés, eux, ne touchent plus leur salaire habituel, mais une indemnité de chômage partiel. Elle représente 84% du salaire net durant le second confinement, comme pour le premier. En parallèle de l'activité partielle de droit commun, le chômage partiel de longue durée (APLD) a été mis en place à l'été. Elle permet aux entreprises, qui signent un accord collectif majoritaire, de réduire leur activité jusqu'à 40% pendant deux ans, en échange de contreparties sur l'emploi. Les salariés concernés, eux, perçoivent une indemnité représentant 84% de leur salaire net.

Le dispositif d'activité partielle de droit commun, lorsqu'elle est autorisée, est accordée pour une durée maximale de six mois renouvelables. En clair, une entreprise peut donc bénéficier du chômage partiel pendant douze mois maximum. "Si la demande est acceptée, l'entreprise peut alors se mettre en activité partielle. L'employeur doit verser à ses salariés l'indemnité d'activité partielle à la date habituelle du salaire. Pour se faire rembourser, il doit envoyer une demande d'indemnisation via son espace, tous les mois", rappelle-t-on sur le site dédié du ministère de l'Economie.

Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, le gouvernement a annoncé le maintien de la prise en charge à 100% du chômage partiel pour les secteurs les plus touchés, faisant l'objet d'une fermeture administrative. Pour les autres, dont le reste à charge s'élève à 15%, là aussi, le dispositif est maintenu, jusqu'à la fin du mois de janvier 2021.

L'activité partielle permet de soutenir les entreprises qui doivent réduire, voire cesser leur activité pour l'un des motifs mentionnés à l'article R5122-1 du Code du Travail :