"Chômage partiel : tout ce qui a été acté"

CHOMAGE PARTIEL. Le dispositif d'activité partielle pris en charge à 100% pour les secteurs les plus touchés est prolongé jusqu'à fin février dans le contexte de la crise sanitaire.

[Mis à jour le 18 janvier 2021 à 12h14] Compte tenu de l'évolution de l'épidémie de coronavirus, et de l'instauration de nouvelles mesures restrictives en ce début d'année 2021, le gouvernement a été contraint de revoir sa copie, et donc de prolonger ses dispositions sur le chômage partiel. En théorie, le reste à charge des entreprises aurait dû être relevé à la hausse. Finalement, rien ne changera avant le 1er mars, si les conditions sont réunies. Dans le détail, les entreprises qui sont encore fermées peuvent donc bénéficier d'une prise en charge totale, au moins jusqu'à fin février. Pour les autres, le reste à charge sera de 15% jusqu'à cette échéance. Au 1er mars, il faudra s'attendre à un reste à charge à 40%. En parallèle de l'activité partielle de droit commun, le chômage partiel de longue durée (APLD) a été mis en place à l'été. Elle permet aux entreprises, qui signent un accord collectif majoritaire, de réduire leur activité jusqu'à 40% pendant deux ans, en échange de contreparties sur l'emploi. Les salariés concernés, eux, perçoivent une indemnité représentant 84% de leur salaire net. Au total, plus de 6 000 entreprises, dont 60% de moins de 20 salariés, sont couvertes par un accord de chômage partiel de longue durée, a fait savoir la ministre du Travail. "Nous avons 420 000 salariés couverts", a-t-elle complété. "Cela marche au-delà de ce qu'on avait imaginé".

L'activité partielle permet de soutenir les entreprises qui doivent réduire, voire cesser leur activité pour l'un des motifs mentionnés à l'article R5122-1 du Code du Travail : la conjoncture économique ; un sinistre ou des intempéries "à caractère exceptionnel" ; des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou énergie ;