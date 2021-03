Fonds de solidarité : date, formulaire... Tout savoir pour janvier 2021

FONDS DE SOLIDARITE. Les chefs d'entreprises, auto-entrepreneurs et artistes-auteurs ont jusqu'au 31 mars 2021 pour remplir leur dossier d'aide du fonds de solidarité au titre des pertes de janvier 2021.

[Mis à jour le 09 mars 2021 à 08h11] Votre établissement est toujours fermé en raison de la crise sanitaire du coronavirus : avez-vous pris le temps de faire votre demande d'aide du fonds de solidarité pour le mois de janvier 2021 ? Depuis le 24 février, les chefs d'entreprise, les auto-entrepreneurs et les artistes-auteurs peuvent déposer leur dossier sur le site des impôts. Le montant de la subvention dépend de la situation et du secteur de l'entreprise. Certains secteurs comme l'hôtellerie-restauration, le tourisme, la culture et le sport, par exemple, ne sont toujours pas autorisés à accueillir du public en raison de l'évolution de l'épidémie. En conséquence, le montant de l'aide du fonds de solidarité peut représenter jusqu'à 10 000 euros ou 20% du CA du mois concerné, dans la limite de 200 000 euros. Depuis le début de la crise, le fonds de solidarité a coûté environ 15 milliards d'euros à l'État, avec plus de 2 millions d'entreprises bénéficiaires.

En parallèle du fonds de solidarité, le gouvernement a mis en place un certain nombre de dispositifs d'aide aux entreprises comme les prêts garantis par l'Etat (PGE) et le chômage partiel, ou encore l'aide aux loyers commerciaux. Plus récemment, il a annoncé le renforcement de la prise de charge des frais fixes des entreprises des secteurs les plus affectés par la crise (hôtellerie-restauration, tourisme...), à hauteur de 70% pour les entreprises de plus de 50 salariés et de 90% pour un effectif inférieur. Un dispositif de prêts participatifs destinés à soutenir les fonds propres de ces entreprises a également été mis sur pied. Selon Bruno Le Maire, les premiers prêts participatifs pourront être distribués "fin mars ou au plus tard au début du mois d'avril".

Créé il y a un an désormais, le fonds de solidarité est généralement mis en ligne le mois suivant. En raison de très nombreuses modifications du formulaire pour janvier 2021, celui-ci a seulement été mis en ligne le mercredi 24 février. Les chefs d'entreprises ont jusqu'au 31 mars pour déposer leur dossier sur impots.gouv.fr.

Il faut vous connecter à votre espace personnel sur le site impots.gouv.fr, grâce à votre identifiant fiscal et votre mot de passe. Vous devez ensuite vous rendre dans votre Messagerie sécurisée et saisir le motif adéquat. Il faudra dans un premier temps sélectionner la période, puis indiquer votre numéro de SIRET pour générer le formulaire du fonds de solidarité. La marche à suivre reste strictement identique aux mois précédents.

Dans un premier temps, sélectionnez oui ou non à la question suivante : " Mon entreprise est située sur le territoire d'une commune mentionnée à l'annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié et son secteur d'activité relève du commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles ou de la location de biens immobiliers résidentiels".

Choisissez ensuite votre secteur d'activité (un menu déroulant doit apparaître). Vous devez ensuite cocher la case certifiant que vous respectez les conditions du fonds de solidarité et indiquer votre effectif. Une fois que vous avez mentionné vos coordonnées, il faudra calculer le montant de votre aide en fonction de votre situation (interdiction d'accueil du public ou non) avec la référence de chiffre d'affaires adaptée (lire plus bas). Dans un dernier temps, vous devrez préciser les coordonnées bancaires de votre entreprise.

Pour bénéficier du fonds de solidarité au titre des pertes de janvier 2021, il faut donc remplir les conditions suivantes :

Avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 .

. Ou accuser une perte de CA d'au moins 50% sur cette même période.

Le dispositif devait initialement se limiter aux entreprises fermées et aux secteurs protégés, comme la restauration, le tourisme, l'événementiel, la culture et le sport. Le ministre de l'Economie a toutefois indiqué que l'aide de 1 500 euros pour les petites entreprises allait être prolongée de deux mois. Le montant maximal de l'aide du fonds de solidarité pour janvier 2021 atteint, soit 10 000 euros, soit il représente 20% du CA dans la limite de 200 000 euros, pour les entreprises qui sont restées fermées.

Votre entreprise fait partie des secteurs protégées (S1), n'a pas été fermée, mais accuse une baisse de plus de 50% ? Dans ce cas; vous avez le choix entre une aide forfaitaire de 10 000 euros ou une indemnisation représentant 15% du CA dans la limite de 200 000 euros. Si l'entreprise a une perte de plus de 70% de CA, l'aide pourra alors représenter jusqu'à 20% du CA (toujours dans la limite de 200 000 euros).

Votre entreprise dépend d'un secteur protégé (S1bis) et accuse une baisse d'activité ? L'aide ira jusqu'à 10 000 euros (si la perte est de plus de 50%), mais elle pourra représenter 20% du CA dans la limite de 200 0000 euros (si elle accuse une perte de CA de plus de 70% en janvier). Votre entreprise se situe dans une station de ski et vous accusez une perte de CA de plus de 50% : si vous accusez une perte de CA de plus de 70%, l'aide est soit de 10 000 euros, soit représente 20% du CA dans la limite de 200 000 euros. Si la perte se situe entre 50% et 70%, l'aide représente 80% de la perte ou 15% du CA dans la limite de 200 000 euros. Votre entreprise accuse une baisse de CA d'au moins 50% et compte moins de 50 salariés, mais ne relève d'aucun régime : jusqu'à 1 500 euros d'aide.

L'aide du fonds de solidarité est calculée en fonction de la perte de chiffre d'affaires sur le mois concerné. Pour établir cette perte, il faut établir le chiffre d'affaires de référence. Celui-ci dépend de la date de création de votre entreprise :

Si elle a été créée avant janvier 2019, le chiffre d'affaire pris en compte est celui réalisé en janvier 2019.

Vous avez créé votre entreprise entre janvier 2019 et novembre 2019, vous devez prendre le CA réalisé sur la période comprise entre la création de l'entreprise et le 31 décembre 2019.

Imaginons maintenant que votre entreprise a vu le jour entre décembre 2019 et septembre 2020, alors c'est le CA réalisé entre le 1 er juillet 2020 (ou sinon la date de création de l'entreprise) et le 31 octobre 2020 qui doit être pris en compte.

juillet 2020 (ou sinon la date de création de l'entreprise) et le 31 octobre 2020 qui doit être pris en compte. Enfin, si votre entreprise a été créée courant octobre 2020, il faudra prendre le CA du mois de décembre 2020.

Dois-je intégrer le fruit de la vente à emporter ?

Non. Les profits générés par la vente à emporter, ou click and collect, ne sont pas intégrés dans le résultat final de votre chiffre d'affaires de janvier 2021 pour évaluer vos pertes par rapport à l'an dernier. A noter : les critères d'attribution du fonds de solidarité devraient être revus pour les entreprises de la restauration rapide. Les établissements devront justifier d'une perte d'au moins 20% de leur chiffre d'affaires.

Comme expliqué précédemment, l'aide du fonds de solidarité dépend en partie de votre secteur, et si votre entreprise a été contrainte de rester fermée. Vous cherchez à savoir si votre entreprise figure dans la liste des secteurs S1 et S1bis récemment modifiée par décret ? Le ministère de l'Economie a, à nouveau, publié la liste complète.

Si vous êtes VTC ou taxi : vous travaillez dans le transport de personnes, secteur mentionné au numéro 55 de la liste S1. A ce titre, vous êtes donc éligible au fonds de solidarité de janvier 2021. Votre activité ne fait pas l'objet d'une interdiction d'accueil du public. Si votre perte est supérieure à 70% du CA de référence, alors la subvention représente 20 % du CA de référence ou sera égale au montant de la perte dans la limite de 10 000 euros. Si la perte est inférieure à 70% du CA, l'aide représentera 15 % du CA de référence ou le montant de la perte dans la limite de 10 000 euros.

Vous travaillez dans le secteur touristique : le tourisme fait lui aussi partie des secteurs dits protégés, et mentionné dans la liste S1 et S1bis. Si votre entreprise a fait l'objet d'une fermeture administrative en janvier 2021, le montant de la subvention sera soit de 10 000 euros, soit elle représentera 20% du CA de référence, dans la limite de 200 000 euros. Si elle n'a pas été fermée, le montant de l'aide dépend du pourcentage de perte de CA, comme expliqué précédemment.

Vous avez d'ores et déjà adressé votre demande d'aide du fonds de solidarité pour janvier 2021 et vous vous interrogez pour le mois suivant ? Selon toute vraisemblance, le formulaire de février 2021 sera mis en ligne le 15 mars. C'est en tout cas ce qu'a promis le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, lors d'un récent point presse. Sur le fond, les conditions et le montant de la subvention devraient rester sensiblement identiques à ceux du mois de janvier 2021.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Vous n'avez toujours pas rempli le formulaire ? La date limite de dépôt était fixée au dimanche 28 février. Seules les entreprises "dont le secteur d'activité correspond à l'annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 (...) et qui répondent aux conditions particulières qui s'y attachent, ainsi que pour les commerces de stations de montagne et leurs environs" bénéficient d'un délai supplémentaire, jusqu'au 31 mars. Si vous souhaitez faire une demande au titre des pertes de novembre sur le site impots.gouv.fr, sachez que le formulaire n'est plus accessible. Pour le mois d'octobre, en revanche, le délai est également largement dépassé. Le montant de l'aide de décembre dépend de votre situation, et notamment de votre secteur d'activité et si vous avez fait l'objet d'une fermeture administrative le mois dernier. Linternaute.com vous résume ce qui a été acté :