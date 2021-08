"Fonds de solidarité : et maintenant ? Ce qu'il va devenir"

FONDS DE SOLIDARITE. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, reçoit les représentants des secteurs les plus affectés par la crise sanitaire du coronavirus. Objectif affiché, déterminer le devenir du fonds de solidarité dans le cadre de la reprise économique.

[Mis à jour le 30 août 2021 à 11h27] Le fonds de solidarité sera-t-il maintenu tel quel, pour qui et, jusqu'à quand ? C'est ce que doit déterminer le ministre de l'Economie ce lundi. Bruno Le Maire reçoit les représentants des secteurs les plus touchés par la crise (tourisme, événementiel...), les fédérations du commerce et les organisations patronales (Medef, CPME et U2P) à partir de 9h30. Le locataire de Bercy avait d'ores et déjà donné le ton la semaine passée lors de la Rencontre des entrepreneurs de France du Medef. "Nous n'avons pas compté l'argent public parce que c'était responsable de le faire. Mais maintenant que l'économie française redémarre, que nous avons des perspectives de croissance à 6%, le quoi qu'il en coûte, c'est fini", avait-il indiqué. "Nous sommes passés au sur-mesure, nous continuerons à soutenir ceux qui en ont besoin".

Nous avions dit que nous ferions un point détape le 30 août sur laccompagnement des secteurs économiques affectés par la crise sanitaire. Chose promise, chose due !



"Nous sommes prêts à aider les secteurs qui en ont véritablement besoin, avec un dispositif forcément transitoire, très sectoriel", mais il faut "regarder quelle est la réalité des pertes par rapport à ce qui est dit", a complété dimanche le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, au micro de Radio J.

"Il faut passer d'un dispositif général et forfaitaire à un fonds de solidarité sur-mesure, pour chaque entreprise pour aider celles en difficultés", a martelé Bruno Le Maire au micro de France Inter. "(...). Nous garderons des dispositifs de soutien au cas par cas".

Si le locataire de Bercy revendique désormais du sur-mesure, les représentants des indépendants reçus à Bercy, eux, sont plus sceptiques, et réclament du vrai sur-mesure, avec une indemnisation calculée en fonction de la perte d'activité, et non de l'appartenance à un secteur d'activité. Les indépendants réclament donc une meilleure indemnisation, et ce, jusqu'à fin 2021, avec une clause de revoyure début 2022, nous expliquait Les Echos vendredi dernier.

Pour rappel, les conditions du fonds de solidarité se sont fortement restreintes depuis le mois de juin. Pour le mois d'août 2021, l'aide ne concerne plus que certains secteurs et représente 20% de la perte de CA. Depuis mars 2020, le fonds de solidarité a coûté 35 milliards d'euros. Deux millions d'entreprises en ont bénéficié. "Il y a eu 40 versions du fonds de solidarité", a déclaré Bruno Le Maire au micro de France Inter.

A noter : le formulaire du fonds de solidarité au titre des pertes de juillet 2021 a été mis en ligne le 16 août dernier. Vous avez désormais jusqu'à ce lundi 30 septembre pour déposer votre dossier sur le site impots.gouv.fr, en vous connectant à votre espace particulier grâce à votre identifiant fiscal et votre mot de passe. A noter : vous avez jusqu'au 31 août pour le formulaire du fonds de solidarité pour juin 2021. Qu'en est-il du mois d'août ? Le décret correspondant a bel et bien été publié ce mois-ci au Journal officiel. La date de mise en ligne du formulaire devrait donc intervenir au tout début du mois de septembre.

La date de mise en ligne du formulaire du fonds de solidarité au titre des pertes du mois d'août 2021 n'a pas encore été publiée. En revanche, le décret correspondant, lui, a bien été publié au Journal officiel cet été. Les conditions restent toutes aussi restrictives que ces derniers mois estivaux :

L'entreprise doit avoir été créée avant le 31 janvier 2021 et avoir bénéficié du fonds de solidarité au titre du mois d'avril ou de mai 2021.

L'entreprise doit continuer à subir une interdiction d'accueil du public " d'au moins 21 jours en août et avoir une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 %". Dans ce cas, l'aide représente 20% du CA de référence.

et avoir une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 %". Dans ce cas, l'aide représente 20% du CA de référence. OU avoir une perte de CA d'au moins 10% et appartenir aux secteurs S1, S1bis ou commerce de détail ou réparation et maintenance navale dans certains territoires ultramarins. L'aide est égale à 20% du CA de référence. "Le taux est porté à 40% de la perte du chiffre d'affaires pour les entreprises domiciliées dans un territoire soumis à au moins 21 jours de couvre-feu ou de confinement en août dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire", explique-t-on sur le site de Bercy.

dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire", explique-t-on sur le site de Bercy. OU être une entreprise de moins de 50 salariés et accusé une perte de CA de 50%, être domicilié "dans les territoires faisant l'objet de mesures de confinement pendant au moins 10 jours au cours de la période (...). Pour août, l'aide de 1500 euros sera versée pour ces entreprises dans un territoire soumis à au moins 8 jours de confinement dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire".

L'aide du fonds de solidarité au titre des pertes de juillet 2021 est enfin disponible. Le formulaire a été mis en ligne sur le site des impôts le 16 août dernier. La date limite de dépôt du dossier a été fixée au 30 septembre 2021. Pour être éligible, vous devez remplir plusieurs conditions :

Avoir déjà bénéficié du fonds de solidarité au titre des pertes d'avril ou mai 2021 Faire partie des secteurs considérés comme très affectés par la crise sanitaire, listés en annexes 1 et 2 du décret 2020-371 du 30 mars 2020

Pour ces entreprises, le montant de l'aide du fonds de solidarité est égal à 30% du montant de la perte de CA dans la double limite de 20% du CA de référence et de 200 000 €. "Le premier pourcentage est appliqué sur le montant de la perte et le second pourcentage sur le CA de référence", précise-t-on sur le site des impôts.

Le formulaire du fonds de solidarité a été mis en ligne le 19 juillet dernier. La date limite de dépôt du dossier d'aide du fonds de solidarité au titre des pertes de juin 2021 a été fixée au 31 août 2021. Pour rappel, c'était à compter de juin 2021 que les conditions du fonds de solidarité ont évolué.

Les entreprises toujours soumises à une interdiction d'accueil du public pourront toujours accéder au dispositif, tel qu'il existe à l'heure actuelle. Pour les entreprises des secteurs très affectés par la crise sanitaire (tourisme, événementiel, sport et culture), dont les établissements sont autorisés à rouvrir progressivement, les conditions ont changé. Le fonds reste accessible quel que soit le niveau de perte de chiffre d'affaires. Le montant de l'aide du fonds de solidarité, lui, en revanche, a changé. Il représenté désormais 40% de la perte de CA par rapport à juin 2019. Le montant maximal reste fixé à 20% du CA, dans la limite de 200 000 euros.

Qui a droit au fonds de solidarité de juin 2021 ? Conditions

L'entreprise doit avoir été créée avant le 31 janvier 2021 et avoir bénéficié de l'aide du fonds de solidarité au titre du mois d'avril ou de mai 2021. Pour rappel, le chef d'entreprise ne doit pas avoir été titulaire d'un contrat de travail ou avoir bénéficié d'une pension de retraite. En outre, l'entreprise doit se trouver dans l'une des situations suivantes :

Faire l'objet d'une fermeture administrative et accuser une perte de CA d'au moins 20%.

Appartenir à un secteur listé en S1/S1bis et accuser une perte de CA d'au moins 10%.

Quel formulaire pour le fonds de solidarité de juin 2021 ?

Les formalités restent identiques aux mois précédents. Le formulaire du fonds de solidarité, une fois qu'il sera mis en ligne, sera disponible depuis la messagerie sécurisée, dans l'espace personnel du contribuable sur le site impots.gouv.fr. Il faudra sélectionner la période adéquate, puis mentionner son numéro de SIRET pour générer le formulaire dédié.

Quel calcul pour l'aide du fonds de solidarité de juin 2021 ?

Le calcul du montant de la subvention du fonds de solidarité dépend de la situation de l'entreprise au cours du mois de juin 2021 :

Pour une fermeture administrative sans interruption : 20% du CA de référence, dans la limite de 200 000 euros. En cas de perte de CA : 40% de la perte, dans la limite de 20% du CA de référence. Pour une entreprise située en Guyane : entre 1 500 euros et 200 000 euros.

La date limite pour demander l'aide du fonds de solidarité au titre des pertes de mai 2021 a été fixée au 31 juillet 2021. Pour rappel, l'entreprise doit avoir subi l'un des préjudices suivants : avoir fait l'objet d'une fermeture administrative (et une perte de CA d'au moins 20%) ou avoir subi une perte de CA d'au moins 50%. Le montant de l'aide dépend de la perte de CA et du secteur d'activité. Il est compris entre 1 500 euros et 10 000 euros ou 20% du CA, dans la limite de 200 000 euros.