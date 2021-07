"Fonds de solidarité : juin 2021, pour quand ?"

FONDS DE SOLIDARITE. Si le décret correspondant au fonds de solidarité au titre des pertes de juin 2021 a bien été publié, l'administration fiscale se garde bien de dévoiler toute date pour l'heure.

[Mis à jour le 16 juillet 2021 à 09h09] Tourisme, événementiel... Nombreux sont les secteurs pour lesquels la reprise économique n'est pas encore là, et qui comptent, aujourd'hui encore, sur l'aide du fonds de solidarité. Le décret correspondant a bien été publié au Journal officiel la semaine passée, ce qui laisse présager une publication imminente. Toutefois, la date de mise en ligne du formulaire du fonds de solidarité au titre des pertes de juin 2021 n'a toujours pas été annoncée.

Seul le formulaire pour les artistes-auteurs sans SIRET et les entreprises situées dans une collectivité d'outre-mer a été publié, a indiqué l'administration fiscale cette semaine sur son compte Twitter. La date limite a été fixée au 31 août.

Fonds de solidarité pour les artistes-auteurs sans SIRET et les #entreprises situées dans une Collectivité d'outre-mer : les formulaires dédiés pour le mois de juin sont en ligne https://t.co/gGrvUdihMX

Date limite de dépôt le 31/08/21.#outremer #culture #COVID19 pic.twitter.com/iUUAe0FA9Y — FinancesPubliquesFr (@dgfip_officiel) July 13, 2021

En revanche, elle se garde bien d'indiquer aux internautes à quelle échéance sera publiée le formulaire du fonds de solidarité pour juin 2021. En attendant, qui peut prétendre au fonds de solidarité de juin 2021 ? Quelles sont les conditions ? On vous dit tout.

C'est à compter de juin 2021 que les conditions du fonds de solidarité évoluent. Les entreprises toujours soumises à une interdiction d'accueil du public pourront toujours accéder au dispositif, tel qu'il existe à l'heure actuelle. Pour les entreprises des secteurs très affectés par la crise sanitaire (tourisme, événementiel, sport et culture), dont les établissements sont autorisés à rouvrir progressivement, les conditions vont changer. Le fonds sera accessible quel que soit le niveau de perte de chiffre d'affaires. Le montant de l'aide du fonds de solidarité, lui, en revanche, va changer. Il représentera 40% de la perte de CA par rapport à juin 2019. Le montant maximal restera fixé à 20% du CA, dans la limite de 200 000 euros.

La date de mise en ligne du formulaire du fonds de solidarité de juin 2021 n'a pas encore été annoncée. La date limite de dépôt du dossier elle est fixée au 1er septembre 2021.

Selon toute vraisemblance, les formalités devraient rester identiques aux mois précédents. Le formulaire du fonds de solidarité, une fois qu'il sera mis en ligne, sera disponible depuis la messagerie sécurisée, dans l'espace personnel du contribuable sur le site impots.gouv.fr. Il faudra sélectionner la période adéquate, puis mentionner son numéro de SIRET pour générer le formulaire dédié.

Le secteur de la restauration fait partie des secteurs dits protégés (recensés en liste S1/S1bis). Les restaurants peuvent donc continuer à bénéficier du fonds de solidarité au titre des pertes de juin 2021, s'ils se trouvent dans l'une des situations suivantes (outre les conditions s'appliquant à tous, lire plus bas) :

Ils doivent avoir fait l'objet d'une fermeture administrative ou accuser une perte de 20% de CA en juin 2021. "Le chiffre d'affaires réalisé grâce au click & collect, la livraison et la vente à emporter est intégré au calcul pour déterminer la perte de chiffre d'affaires", prévient-on sur le site service public.

Avoir subi une perte de CA d'au moins 10% en juin 2021.

Le montant de l'aide du fonds de solidarité dépend de la situation du restaurant. S'il a fait l'objet d'une fermeture administrative, sans interruption en juin, l'aide représente 20% du CA de référence, dans la limite de 200 000 euros. S'il accuse une baisse de CA - sans fermeture administrative - alors le montant de l'aide est égal à 40% de la perte de CA, dans la limite de 20% du CA de référence et 200 000 euros.

Le calcul du montant de la subvention du fonds de solidarité dépend de la situation de l'entreprise au cours du mois de juin 2021 :

Pour une fermeture administrative sans interruption : 20% du CA de référence, dans la limite de 200 000 euros. En cas de perte de CA : 40% de la perte, dans la limite de 20% du CA de référence. Pour une entreprise située en Guyane : entre 1 500 euros et 200 000 euros.

L'entreprise doit avoir été créée avant le 31 janvier 2021 et avoir bénéficié de l'aide du fonds de solidarité au titre du mois d'avril ou de mai 2021. Pour rappel, le chef d'entreprise ne doit pas avoir été titulaire d'un contrat de travail ou avoir bénéficié d'une pension de retraite. En outre, l'entreprise doit se trouver dans l'une des situations suivantes :

Faire l'objet d'une fermeture administrative et accuser une perte de CA d'au moins 20%.

Appartenir à un secteur listé en S1/S1bis et accuser une perte de CA d'au moins 10%.

"Il met notamment en place une extinction progressive du fonds permettant d'accompagner les entreprises en cette période de levée des mesures sanitaires", peut-on lire dans la notice. Les entreprises qui sont toujours sous le coup d'une interdiction administrative, et accusent une perte de CA d'au moins 20% pourront bénéficier d'une aide représentant 20% du CA de référence, dans la limite de 200 000 euros au titre du mois de juin. Pour les secteurs très affectés, répertoriés en liste S1 et S1bis, l'indemnisation représentera désormais 40% du CA de référence en juin, puis 30% en juillet, et ce, dès 10% de perte de CA.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

"En outre, le texte prévoit la reconduction, pour les mois de juin et juillet 2021, de l'aide à 1 500 euros pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant perdu 50 % de chiffre d'affaires et domiciliées dans les territoires faisant l'objet de mesures de confinement pendant au moins 10 jours au cours de la période mensuelle considérée (mesures prises sur le fondement de l'article 4-2 du décret du 1er juin 2021)", peut-on lire.