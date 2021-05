"Fonds de solidarité : juin, juillet, août 2021... Tout ce qui vous attend"

FONDS DE SOLIDARITE. Vous souhaitez savoir si vous allez pouvoir bénéficier du fonds de solidarité dans les mois qui viennent ? Attendez-vous à de sérieux changements.

[Mis à jour le 05 mai 2021 à 09h04] Assouplissement et dégressivité. Tels sont les mots d'ordre qui vous attendent pour les prochains mois. La levée des restrictions sanitaires entraîne en effet l'adaptation progressive du fonds de solidarité pour accompagner la reprise de l'activité économique. Si les restaurants et les commerces jugés non-essentiels vont pouvoir rouvrir leurs portes à compter du 19 mai, le ministre de l'Economie a promis le maintien du fonds de solidarité, tel quel, pour le mois de mai 2021. En revanche, à compter du mois de juin 2021, il faudra s'attendre à plusieurs évolutions. Les commerces toujours soumis à une interdiction d'accueil du public, comme les discothèques, continueront à bénéficier du fonds de solidarité, dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui.

Pour les secteurs qui peuvent partiellement rouvrir, comme le sport, la culture, l'événementiel et l'hôtellerie-restauration, le fonds de solidarité va être adapté. "Pour ceux-là, nous allons améliorer le fonds de solidarité à partir de début juin", a-t-il expliqué. "Avant pour avoir accès au fonds de solidarité, il fallait perdre 50% de son chiffre d'affaires ou être fermé administrativement", a-t-il rappelé. "Désormais, à partir de début juin, (...), vous aurez accès au fonds de solidarité, quelle que soit votre perte de chiffre d'affaires (...). A partir de juin, il le sera avec un niveau d'indemnisation que nous allons définir". Interrogé par Les Echos, le ministère a précisé qu'il y aura "malgré tout un seuil minimal de pertes de revenus ouvrant droit aux aides.

"C'est aussi une incitation à la réouverture", a martelé Bruno Le Maire. "Ensuite, nous aurons évidemment, une dégressivité de ces aides, en fonction du retour à la normale. La dégressivité se fera sur trois mois : juin, juillet, août. Je propose qu'il y ait une clause de rendez-vous à la fin du mois d'août, pour en voir où en sont les secteurs concernés, et que nous voyons s'il y a encore des aides complémentaires ou si le retour à la normale s'est fait". En théorie, les négociations avec les partenaires sociaux doivent démarrer cette semaine.

L'administration fiscale a ouvert le formulaire dédié du fonds de solidarité pour le mois de mars 2021 le 20 avril. Les chefs d'entreprise et autoentrepreneurs ont jusqu'au 31 mai 2021.

Les démarches ne changent pas : il faut vous connecter à votre espace personnel et générer le formulaire dans votre messagerie sécurisée. Pour ce faire, vous devez sélectionner la période désirée, puis renseigner votre numéro de SIRET, ainsi que votre secteur d'activité. Soyez particulièrement rigoureux au moment de remplir le formulaire. La moindre erreur peut retarder fortement le versement de l'aide du fonds de solidarité.

Ayez notamment à l'esprit que le choix du CA de référence est gelé pour les entreprises qui ont effectué une demande au titre de février. Interpellé à ce sujet par un internaute, le ministère de l'Economie indique qu'il faut déposer une demande rectificative, ce qui va allonger le délai.

Le fonds de solidarité de mars 2021, pour qui ? Conditions

Le décret correspondant aux modalités du mois de mars 2021 a récemment été publié au Journal officiel. Il acte plusieurs changements par rapport au fonds de solidarité de février 2021. Le fonds de solidarité est désormais réservé en priorité aux entreprises visées par une fermeture administrative.

Les critères d'éligibilité au fonds de solidarité sont modifiés : l'activité doit avoir démarré au 30 décembre 2020, et non plus au 31 octobre. Pour être éligible, il faut avoir également subi une "interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et avoir subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021", peut-on lire dans le décret.

Les entreprises des secteurs S1 et S1bis restent éligibles dès 50% de perte de CA. Les entreprises soumises à une interdiction d'accueil du public en mars, ayant une perte de CA entre 20% et 50%, auront droit à une aide allant jusqu'à 1 500 euros. Si la perte de CA est supérieure à 50%, le montant de l'aide du fonds de solidarité sera, soit de 10 000 euros, soit elle représentera 20% du CA de référence, dans la limite de 200 000 euros. Retrouvez l'intégralité des conditions dans la documentation publiée par l'administration fiscale et disponible ici.

Quelle référence de chiffre d'affaires retenir pour le fonds de solidarité de mars 2021 ?

"La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mars 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence", peut-on lire dans le décret. Voici ce qui est défini comme le CA de référence pour mars 2021 :

Le CA de mars 2019 "ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019", indique-t-on.

; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019", indique-t-on. Pour les entreprises créées entre juin 2019 et le 31 janvier 2020 : le CA mensuel moyen sur la période.

Pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, : le CA de février 2020 ramené sur un mois.

Pour celles créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020 : le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.

Pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 : le CA de décembre 2020 "ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.

Pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020 : le CA de janvier 2021

Quid de la vente à emporter pour le fonds de solidarité de mars 2021 ?

Les ventes à distance, par livraison et les ventes à emporter doivent être intégré dans le chiffre d'affaires pour être éligible à l'aide. En revanche, sachez qu'il n'est pas nécessaire de l'inclure lorsque vous calculer le montant de l'aide du fonds de solidarité de mars 2021.

Le fonds de solidarité pour le mois d'avril 2021 doit ouvrir le vendredi 7 mai 2021. De nombreuses entreprises ont dû continuer à garder leurs portes closes ce mois-ci, et ce, en raison du troisième confinement. Les conditions devraient rester identiques, permettant le versement d'une aide comprise entre 1 500 euros et 10 000 euros (ou 20% du CA dans la limite de 200 000 euros). Les démarches seront identiques :

Se connectez à votre espace particulier sur impots.gouv.fr Se rendre dans votre messagerie sécurisée Générer le formulaire dédié Remplir votre numéro de SIRET Indiquer les informations de l'entreprise Renseigner le chiffre d'affaires de la période Signer

Le ministre de l'Economie s'est voulu rassurant : le fonds de solidarité restera tel quel pour mai 2021. Il n'y aura donc pas d'évolution des conditions d'éligibilité au dispositif et du montant de la subvention, allant jusqu'à 10 000 euros ou 20% du CA dans la limite de 200 000 euros. La date d'ouverture du formulaire dédié n'a pas été dévoilée. Elle devrait, selon toute vraisemblance, intervenir à partir de début juin.

C'est à compter de juin 2021 que les conditions du fonds de solidarité vont évoluer. Les entreprises toujours soumises à une interdiction d'accueil du public pourront toujours accéder au dispositif, tel qu'il existe à l'heure actuelle. Pour les entreprises des secteurs très affectés par la crise sanitaire (tourisme, événementiel, sport et culture), dont les établissements sont autorisés à rouvrir progressivement, les conditions vont changer : le fonds sera accessible quel que soit le niveau de perte de chiffre d'affaires. Le montant de l'aide du fonds de solidarité, en revanche, n'a pas encore été déterminé.

Quid de juillet et août 2021 ? Il faudra vous attendre à une dégressivité progressive de l'aide du fonds de solidarité.

C'est un fait : le fonds de solidarité et ses conditions se sont considérablement complexifiés depuis sa création il y a un an. Pour aiguiller les chefs d'entreprise, l'administration fiscale a publié une Foire aux questions régulièrement mise à jour. Vous pouvez la retrouver sur le site Internet du ministère.