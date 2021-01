Fonds de solidarité : la demande de décembre 2020, c'est pour bientôt

FONDS DE SOLIDARITE. Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, le Premier ministre a promis une ouverture du formulaire pour les aides au titre des pertes de décembre à compter du 15 janvier.

[Mis à jour le 08 janvier 2021 à 08h48] Bars, restaurants, théâtres, salles de spectacles, installations sportives... Ils resteront fermés, et ne rouvriront pas avant "a minima mi-février", a averti Jean Castex lors d'une conférence de presse jeudi. L'exécutif renonce donc définitivement à l'échéance précédente fixée au 20 janvier. Pendant "toute cette période de fermeture ou d'activités, le gouvernement continuera à soutenir économiquement l'ensemble des secteurs" concernés, a-t-il affirmé : activité partielle, fonds de solidarité rénové et aides sectorielles, tous les dispositifs "seront maintenus dans les mêmes conditions". Mais quid des aides au titre des pertes de décembre ? Le formulaire dédié sera mis en ligne "dès le 15 janvier", a fait savoir le Premier ministre, ce qu'a confirmé l'administration fiscale sur Twitter, précisant que la date limite de dépôt était fixée au 28 février 2021.

Cette annonce intervient alors que le gouvernement planche actuellement sur un renforcement du fonds de solidarité pour les entreprises toujours fermées. Le montant de l'aide du fonds de solidarité pourrait désormais être plafonné à 3 millions d'euros pour les grosses entreprises jusqu'à 5 000 salariés - ayant plusieurs établissements ou enseignes -, contre 200 000 euros auparavant, indique France Inter. "Un encadrement temporaire au niveau de l'Union européenne autorise les Etats à couvrir 70% des charges fixes (des entreprises fermées administrativement) non couvertes par les assurances ou d'autres aides, avec un plafond de 3 millions d'euros par an", a expliqué une source proche du dossier à l'AFP. Les modalités seraient encore à l'étude.

Votre entreprise est encore sous le coup d'une fermeture administrative malgré la fin du confinement, mettant encore plus à mal la santé de votre business ? Il va falloir attendre encore quelques jours avant l'ouverture du fonds de solidarité pour les pertes de décembre 2020. L'exécutif a annoncé que le formulaire serait mis en ligne la semaine prochaine, le vendredi 15 janvier 2021. La date limite de dépôt d'une demande pour décembre 2020, elle, a été fixée au 28 février.

Les démarches devraient rester strictement identiques aux mois précédents : vous devrez vous connecter à votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr, puis cliquez sur Messagerie sécurisée et "Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19" pour ensuite sélectionner la période et commencer à remplir les premières informations relatives à l'identité de votre entreprise et votre activité.

Vous vous interrogez sur l'aide à laquelle vous pourrez prétendre au titre des pertes de décembre 2020 ? En réalité, tout dépend de votre situation, et notamment de votre secteur d'activité et si vous faites l'objet d'une fermeture administrative le mois dernier. Linternaute.com vous résume ce qui a été acté :

Les entreprises fermées en décembre 2020 , comme les restaurants et les salles de sport pourront bénéficier : soit d'une aide forfaitaire allant jusqu'à 10 000 euros, soit une aide représentant jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires, dans la limite de 200 000 euros . "Ce dispositif est désormais étendu à toutes les entreprises sans critère de taille ", peut-on lire dans le décret.

, comme les restaurants et les salles de sport pourront bénéficier : soit d'une . "Ce dispositif est désormais étendu à ", peut-on lire dans le décret. Les entreprises des secteurs S1, qui n'ont pas subi de fermeture administrative en décembre 2020, elles, auront droit, soit à une aide maximale de 10 000 euros, soit "à un pourcentage de chiffre d'affaires, avec une modulation du taux de prise en charge entre 15 et 20 % selon le taux de perte de chiffre d'affaires".

elles, auront droit, soit à une aide maximale de 10 000 euros, soit "à un pourcentage de chiffre d'affaires, avec une modulation du taux de prise en charge entre 15 et 20 % selon le taux de perte de chiffre d'affaires". Les entreprises des secteurs S1 bis pourront bénéficier d'une aide couvrant jusqu'à 80% de la perte de CA "à concurrence de 10 000 € dès 50 % de pertes du CA sous réserve du respect de conditions de perte de 80 % du chiffre d'affaires pendant le premier ou le second confinement".

du chiffre d'affaires pendant le premier ou le second confinement". Les autres entreprises, qui ne font pas partie des secteurs protégés (S1/S1bis) auront toujours droit à une aide forfaitaire de 1 500 euros, lorsqu'elles remplissent une condition de perte de CA (-50% de CA en décembre 2020).

"Le projet rend éligible au fonds de solidarité les entreprises ayant au moins un salarié dont les dirigeants sont titulaires d'un contrat de travail à temps complet", indique-t-on. "Il ouvre le bénéfice du fonds de solidarité aux entreprises dont les dettes fiscales font l'objet d'un recours ou contentieux en cours au 1er septembre 2020, ou dont les dettes fiscales n'excèdent pas 1 500 euros". En outre, de nouvelles catégories sont créées en annexes 1 et 2.

Le fonds de solidarité se restreint, comme l'avait anticipé le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, au micro de BFMTV au début du mois de décembre. En clair, toutes les entreprises ne pourront plus prétendre au fonds de solidarité, et à cette fameuse aide forfaitaire de 1 500 euros, quel que soit le secteur, le confinement s'étant achevé à la mi-décembre. Pour l'heure, aucun détail n'a été apporté. On peut toutefois d'ores et déjà avancer que, comme à l'été dernier, le fonds de solidarité va se concentrer sur les secteurs les plus touchés par cette crise sanitaire, listés en S1 et S1bis, et dont certains établissements sont encore fermés : tourisme (hôtellerie-restauration...), culture (théâtres, salles de spectacle...), événementiel et sport. Comme pour les mois précédents, il faudra, a priori, attendre le début du mois suivant, donc en février 2021, pour que le formulaire soit mis en ligne par l'administration fiscale.

Pour le mois d'octobre, la période de demande a été close le 31 décembre dernier. Toutefois, les entreprises "du secteur 1 exerçant leur activité dans un établissement relevant du type P et ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public" peuvent encore la réaliser jusqu'à fin janvier. Pour rappel, l'aide du fonds pour octobre 2020 est comprise entre 1 500 euros et 10 000 euros, et dépend à la fois de votre secteur d'activité et si vous vous situiez en zone de couvre-feu.

Quid du mois de novembre 2020 ? La date limite de dépôt intervient à la fin du mois de janvier 2021. Là encore, tout dépend de votre situation, et si vous étiez concerné ou non par les mesures de restrictions découlant du reconfinement. Voici donc les aides dont vous pouvez bénéficier en fonction de votre situation :

Votre entreprise fait l'objet d'une fermeture administrative en novembre : l'aide peut aller jusqu'à 10 000 euros. "Cette perte est calculée à partir du chiffre d'affaires réalisé pendant la même période en 2019 ou du chiffre d'affaires mensuel moyen 2019", indique Bercy dans un communiqué. "Il n'est pas tenu compte du chiffre d'affaires réalisé en novembre 2020 sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison"

Votre entreprise fait partie des secteurs protégés (S1), vous faites l'objet d'une fermeture administrative en novembre ou accusez une perte de CA de plus de 50% : "subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros".

"subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros". Votre entreprise fait partie des secteurs S1bis, vous avez perdu plus de 80 % de CA pendant le premier confinement : l'aide est égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. "Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 €", prévient-on sur le site dédié du ministère. "Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires".

: l'aide est égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. "Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 €", prévient-on sur le site dédié du ministère. "Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires". Votre entreprise fait partie des secteurs S1bis, elle a été créée après le 10 mars 2020 : vous recevez une aide "compensant la perte de chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à 10 000 euros et plafonnée à 80 % de la perte enregistrée sur novembre 2020 lorsqu'elle excède 1 500 euros".

vous recevez une aide "compensant la perte de chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à 10 000 euros et plafonnée à 80 % de la perte enregistrée sur novembre 2020 lorsqu'elle excède 1 500 euros". Votre entreprise fait partie des secteurs S1bis, elle a été créée avant le 10 mars 2020 et n'a pas enregistré de perte de CA de 80% entre le 15/03 et le 15/05 : l'aide peut aller jusqu'à 1 500 euros.

l'aide peut aller jusqu'à 1 500 euros. Votre entreprise accuse une baisse de CA de plus de 50% : jusqu'à 1 500 euros.

Depuis sa création, les conditions du fonds de solidarité ont considérablement évolué. Au début de la crise sanitaire, il était réservé aux petites entreprises et aux indépendants. Devant l'ampleur de la crise, le gouvernement a décidé de renforcer le fonds. Voici donc les conditions qui s'appliquent aujourd'hui pour bénéficier du fonds de solidarité :

Commerçants, artisans, professions libérales... Quels que soient votre statut et votre régime fiscal ou social, vous pouvez être concerné si vous avez un effectif inférieur ou égal à 50 salariés. " Pour l'aide accordée au titre du mois décembre, le fond de solidarité est ouvert sans critère de taille aux entreprises faisant l'objet d'une interdiction d'accueil du public et aux entreprises des secteurs du tourisme, événementiel, culture et sport (secteur S1)", rappelle-t-on sur le site du ministère de l'Economie.

Votre activité doit avoir débuté avant le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020 et novembre 2020 .

. Vous devez faire l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 30 novembre 2020 OU vous devez avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle entre le 1er octobre 2020 et le 30 novembre 2020.

"Les agriculteurs membres d'un Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC), les artistes auteurs, et les entreprises en redressement judiciaire et celles en procédure de sauvegarde peuvent également bénéficier du fonds de solidarité", précise-t-on sur le site dédié du ministère de l'Economie. "Les entreprises contrôlées par une holding deviennent éligibles au fonds de solidarité à condition que l'effectif des entités liées soit inférieur à 50 salariés. Ne sont pas éligibles les entreprises dont le dirigeant est titulaire d'un contrat de travail à temps complet au 1er jour du mois considéré".

Il faut toujours vous rendre sur le site des impôts, impots.gouv.fr, et vous connecter à votre espace personnel. Rendez-vous ensuite dans votre messagerie sécurisée. Cliquez sur "Ecrire" et sélectionnez le motif de contact "Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19". Un formulaire doit apparaître. Voici les étapes auxquelles vous devez procéder :