Fonds de solidarité : le formulaire de février 2021 en ligne ! Ce qui vous attend

FONDS DE SOLIDARITE. L'administration fiscale a enfin publié le formulaire du fonds de solidarité au titre des pertes de février 2021 ce lundi 15 mars. Qui peut y prétendre ? Quel est le montant de l'aide ? On fait le point.

[Mis à jour le 15 mars 2021 à 08h29] Vous êtes dans les starting-blocks ce lundi matin pour faire votre demande d'aide du fonds de solidarité au titre des pertes du mois de février 2021 ? Comme l'a annoncé le fisc la semaine dernière, le formulaire a été mis en ligne ce lundi matin, sur le site des impôts. Les démarches restent strictement identiques : vous allez devoir vous connecter à votre espace personnel et sélectionner le motif adéquat dans votre Messagerie sécurisée. Une fois que vous aurez sélectionné la période et que vous aurez renseigné votre numéro de SIRET, le formulaire pourra apparaître. Le décret correspondant a été publié au Journal officiel. Attention toutefois, il acte plusieurs changements. Rendez-vous plus bas pour en savoir davantage. A titre indicatif, vous avez jusqu'à fin mars pour déposer votre demande d'aide du fonds de solidarité au titre des pertes de janvier 2021. Pour le mois de décembre 2020, le dépôt de dossier est encore possible pour certains uniquement.

A quelle date le fonds de solidarité de février 2021 sera-t-il disponible ?

Vous avez d'ores et déjà adressé votre demande d'aide du fonds de solidarité pour janvier 2021 et vous vous interrogez pour le mois suivant ? Le formulaire de février 2021 devrait être mis en ligne le 15 mars. C'est en tout cas ce qu'a promis le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, lors d'un récent point presse, tout comme l'administration fiscale sur son compte Twitter depuis quelques jours. Selon toute vraisemblance, la date limite de dépôt des dossiers sera fixée au 30 avril 2021.

Quel formulaire pour le fonds de solidarité de février 2021 ?

Les démarches devraient rester sensiblement identiques à celles des mois passés. Il faudra sans aucun doute vous connecter à votre espace personnel sur le site des impôts et sélectionner le motif adéquat dans votre Messagerie sécurisée. Vous choisirez ensuite la période désirée et indiquerez votre numéro de SIRET, ce qui permettra de générer le formulaire.

Que dit le décret sur le fonds de solidarité de février 2021 ? Pour qui ?

Quelques ajustements ont été apportés par décret. Les modalités de calcul du chiffre d'affaires de référence ont été modifiées : cela concerne les entreprises créées après le mois de juin 2019. Elles pourront prendre le CA réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ou "ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020" le CA de février 2020 ramené sur un mois, ou encore "pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020", le CA mensuel moyen réalisé "entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020".

Pour être éligible au fonds de solidarité, les entreprises qui subissent une interdiction d'accueil du public devront remplir une autre condition : une perte de 20% du CA. Attention, la perte de CA doit inclure "le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter", peut-on lire dans le décret. Les centres commerciaux fermés en raison des restrictions sanitaires auront droit au même dispositif d'aide que les entreprises des secteurs S1bis "dès dors qu'elles perdent plus de 50 % de chiffre d'affaires, avec le critère d'éligibilité suivant : avoir comme activité principale le commerce de détail et avoir au moins un magasin de vente dans un centre commercial de plus de 20 000 m2 interdit d'accueil du public". Enfin, de nouveaux secteurs sont ajoutés à l'annexe 2 et éligibles au même régime que les secteurs S1bis : les fabricants de fûts de bière et les commerçants de gros de café, thé, cacao et épices. Ils devront accuser une perte de CA d'au moins 50% avec le secteur de l'hôtellerie-restauration.

Quelle aide du fonds de solidarité pour février 2021 ?

Vous vous interrogez désormais sur le montant de la subvention auquel vous allez pouvoir prétendre. Linternaute.com fait le point, en fonction de votre situation :

Entreprise fermée en février 2021, ayant une perte de CA d'au moins 20% : 10 000 euros ou 20% du CA dans la limite de 200 000 euros.

Entreprise d'un secteur de la liste S1, ayant une perte de CA d'au moins 50% : 10 000 euros ou 15% du CA dans la limite de 200 000 euros (20% du CA lorsque la perte est supérieure à 70%).

Entreprise d'un secteur de la liste S1bis et centres commerciaux, ayant une perte de CA d'au moins 50% : sous réserve d'avoir perdu au moins 80 % de leur chiffre d'affaires lors du premier ou du deuxième confinement ou au moins 10 % de leur chiffre d'affaires entre 2019 et 2020, elle peut prétendre au même montant d'aide qu'une entreprise de la liste S1.

Entreprise hors liste S1 et S1bis, ayant une perte de CA d'au moins 50% : jusqu'à 1 500 euros.

Créé il y a un an désormais, le fonds de solidarité est généralement mis en ligne le mois suivant. En raison de très nombreuses modifications du formulaire pour janvier 2021, celui-ci a seulement été mis en ligne le mercredi 24 février. Les chefs d'entreprises ont jusqu'au 31 mars pour déposer leur dossier sur impots.gouv.fr.

Qui peut prétendre au fonds de solidarité de janvier 2021 ? Conditions

Pour bénéficier du fonds de solidarité au titre des pertes de janvier 2021, il faut donc remplir les conditions suivantes : avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ou au accuser une perte de CA d'au moins 50% sur cette même période. Le dispositif devait initialement se limiter aux entreprises fermées et aux secteurs protégés, comme la restauration, le tourisme, l'événementiel, la culture et le sport. Le ministre de l'Economie a toutefois indiqué que l'aide de 1 500 euros pour les petites entreprises allait être prolongée de deux mois. Le montant maximal de l'aide du fonds de solidarité pour janvier 2021 atteint, soit 10 000 euros, soit il représente 20% du CA dans la limite de 200 000 euros, pour les entreprises qui sont restées fermées.

Votre entreprise fait partie des secteurs protégées (S1), n'a pas été fermée, mais accuse une baisse de plus de 50% ? Dans ce cas; vous avez le choix entre une aide forfaitaire de 10 000 euros ou une indemnisation représentant 15% du CA dans la limite de 200 000 euros. Si l'entreprise a une perte de plus de 70% de CA, l'aide pourra alors représenter jusqu'à 20% du CA (toujours dans la limite de 200 000 euros).

Votre entreprise dépend d'un secteur protégé (S1bis) et accuse une baisse d'activité ? L'aide ira jusqu'à 10 000 euros (si la perte est de plus de 50%), mais elle pourra représenter 20% du CA dans la limite de 200 0000 euros (si elle accuse une perte de CA de plus de 70% en janvier). Votre entreprise se situe dans une station de ski et vous accusez une perte de CA de plus de 50% : si vous accusez une perte de CA de plus de 70%, l'aide est soit de 10 000 euros, soit représente 20% du CA dans la limite de 200 000 euros. Si la perte se situe entre 50% et 70%, l'aide représente 80% de la perte ou 15% du CA dans la limite de 200 000 euros. Votre entreprise accuse une baisse de CA d'au moins 50% et compte moins de 50 salariés, mais ne relève d'aucun régime : jusqu'à 1 500 euros d'aide.

Vous n'avez toujours pas rempli le formulaire ? La date limite de dépôt était fixée au dimanche 28 février. Seules les entreprises "dont le secteur d'activité correspond à l'annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 (...) et qui répondent aux conditions particulières qui s'y attachent, ainsi que pour les commerces de stations de montagne et leurs environs" bénéficient d'un délai supplémentaire, jusqu'au 31 mars. Si vous souhaitez faire une demande au titre des pertes de novembre sur le site impots.gouv.fr, sachez que le formulaire n'est plus accessible. Pour le mois d'octobre, en revanche, le délai est également largement dépassé. Le montant de l'aide de décembre dépend de votre situation, et notamment de votre secteur d'activité et si vous avez fait l'objet d'une fermeture administrative le mois dernier. Linternaute.com vous résume ce qui a été acté :