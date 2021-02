"Fonds de solidarité : quelle date pour janvier 2021 ?"

FONDS DE SOLIDARITE. Pour l'heure, aucune échéance n'a été dévoilée concernant l'ouverture du formulaire de demande d'aide du fonds de solidarité au titre des pertes de janvier 2020. Vous pouvez encore adresser votre demande pour décembre, jusqu'à la fin du mois.

[Mis à jour le 03 février 2021 à 08h31] Vous attendez avec impatience l'ouverture du formulaire du fonds de solidarité pour janvier 2021 ? Il va falloir attendre encore un peu. Et pour cause, aucune échéance n'a été fixée pour l'heure. Selon toute vraisemblance, l'administration fiscale devrait procéder à la mise en ligne du formulaire en ce début de mois. Dans le contexte de la crise sanitaire, et alors que plusieurs restaurateurs invitaient leurs confrères à ouvrir leur établissement, le ministre de l'Economie a prévenu que toute infraction pourrait entraîner la suspension du fonds de solidarité "pendant un mois". "C'est extrêmement dur pour les restaurateurs, moralement et économiquement", a reconnu Bruno Le Maire "[Mais] ça ne justifie en rien de ne pas respecter les règles, qui sont des règles sanitaires". Résultat, "tous ceux qui restent ouverts seront suspendus pendant un mois de l'accès au fonds de solidarité, et si jamais il y a récidive, ils n'y auront plus accès du tout", a prévenu le locataire de Bercy. Cette sanction pourra concerner tous les commerces qui décideraient d'enfreindre sciemment les règles, a fait savoir Bercy à l'AFP.

A l'heure actuelle, vous avez la possibilité d'adresser votre demande d'aide du fonds de solidarité pour décembre 2020. Le montant de l'aide du fonds de solidarité peut représenter jusqu'à 20% du chiffre d'affaires, dans la limite de 200 000 euros, en fonction de la situation de l'entreprise et du secteur dans lequel elle opère. Pour rappel, l'intégralité des démarches s'effectue sur le site des impôts, via votre espace particulier. Vous devez vous connecter à ce dernier pour vous rendre ensuite dans votre messagerie sécurisée et générer le formulaire. La date limite de dépôt de dossier a été fixée au dimanche 28 février. L'administration fiscale procède actuellement à un renforcement des contrôles pour les demandes de décembre. Le versement de l'aide du fonds de solidarité pour décembre peut donc parfois prendre plus de temps que prévu. Si vous êtes confronté à cette situation, ne déposez surtout pas de nouvelle demande ! Le fisc le déconseille fortement. Il faut malheureusement lui laisser le temps d'analyser votre dossier. Contactez le service des impôts auquel vous êtes rattaché.

Le ministère de l'Economie a identifié 23 000 versements "probablement indus" à des entreprises qui ont fait appel au fonds de solidarité, a fait savoir Bercy à l'AFP mardi, confirmant une information de RTL. A l'heure actuelle, 300 000 demandes d'aides font encore "l'objet de vérification par la cellule dédiée" composée de 50 agents, a-t-on indiqué. Depuis le mois d'avril, le fonds de solidarité a bénéficié à deux millions d'entreprises pour un montant de 14 milliards d'euros depuis le mois d'avril.

Le formulaire du fonds de solidarité pour janvier 2021, c'est pour quand ?

Il va falloir faire preuve d'encore un peu de patience avant de connaître la date d'ouverture du formulaire pour janvier 2021. Aucune échéance n'a encore été dévoilée. Elle devrait intervenir au début du mois de février. Même son de cloche pour la date limite de dépôt. Ces deux échéances devraient être dévoilées dans les jours qui viennent.

Tourisme, restaurant... Quelle aide du fonds de solidarité pour janvier 2021 ?

Sur le fond, le dispositif va bel et bien se limiter aux entreprises fermées et aux secteurs protégés, comme la restauration, le tourisme, l'événementiel, la culture et le sport. Voici ce à quoi les entreprises auront le droit :

Votre entreprise est restée fermée en janvier 2021 : 10 000 euros ou une aide représentant 20% du CA dans la limite de 200 000 euros.

: 10 000 euros ou une aide représentant 20% du CA dans la limite de 200 000 euros. Votre entreprise fait partie des secteurs protégées, n'a pas été fermée, mais accuse une baisse de plus de 50% : soit une aide de 10 000 euros, soit une indemnisation représentant 15% du CA dans la limite de 200 000 euros. Si l'entreprise a une perte de plus de 70% de CA, l'aide pourra alors représenter jusqu'à 20% du CA, dans la limite de 200 000 euros.

soit une aide de 10 000 euros, soit une indemnisation représentant 15% du CA dans la limite de 200 000 euros. Si l'entreprise a une perte de plus de 70% de CA, l'aide pourra alors représenter jusqu'à 20% du CA, dans la limite de 200 000 euros. Votre entreprise dépend d'un secteur protégé et accuse une baisse d'activité : l'aide ira jusqu'à 10 000 euros (si la perte est de plus de 50%), mais elle pourra représenter 20% du CA dans la limite de 20% du CA (si elle accuse une perte de CA de plus de 70% en janvier).

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé que les entreprises fermées dont le CA dépasse le million d'euros pourront bénéficier d'une prise en charge de leurs frais fixes jusqu'à 70%, en plus de l'aide du fonds de solidarité, dans la limite de trois millions d'euros sur la période allant de janvier à juin 2021. Selon les informations d'Europe 1, ce seuil de trois millions d'euros pourrait être relevé à 10 millions d'euros. Les profits générés par la vente à emporter ne seront pas pris en compte.

Quel est le montant de l'aide du fonds de solidarité pour décembre ?

En réalité, tout dépend de votre situation, et notamment de votre secteur d'activité et si vous faites l'objet d'une fermeture administrative le mois dernier. Linternaute.com vous résume ce qui a été acté :

Les entreprises fermées, quelle que soit leur taille : soit d'une aide forfaitaire allant jusqu'à 10 000 euros, soit une aide représentant jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires, dans la limite de 200 000 euros. Vous n'avez pas à intégrer les profits générés par la vente à emporter et/ou click and collect.

: soit d'une aide forfaitaire allant jusqu'à 10 000 euros, soit une aide représentant jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires, dans la limite de 200 000 euros. Les entreprises des secteurs S1, qui n'ont pas subi de fermeture administrative mais accusent une perte de CA de plus de 50%, sans critère de taille, elles, ont droit, soit à une aide maximale de 10 000 euros, soit "à un pourcentage de chiffre d'affaires, avec une modulation du taux de prise en charge entre 15 et 20 % selon le taux de perte de chiffre d'affaires".

elles, ont droit, soit à une aide maximale de 10 000 euros, soit "à un pourcentage de chiffre d'affaires, avec une modulation du taux de prise en charge entre 15 et 20 % selon le taux de perte de chiffre d'affaires". Les entreprises des secteurs S1 bis de moins de 50 salariés pourront bénéficier d'une aide couvrant jusqu'à 80% de la perte de CA "à concurrence de 10 000 € dès 50 % de pertes du CA sous réserve du respect de conditions de perte de 80 % du chiffre d'affaires pendant le premier ou le second confinement".

du chiffre d'affaires pendant le premier ou le second confinement". Les autres entreprises, qui ne font pas partie des secteurs protégés (S1/S1bis) de moins de 50 salariés ont toujours droit à une aide forfaitaire de 1 500 euros, lorsqu'elles remplissent une condition de perte de CA (-50% de CA).

Quelle date pour le fonds de solidarité de décembre 2020 ?

Le fonds de solidarité pour les pertes de décembre est ouvert depuis le vendredi 15 janvier. Les premiers versements ont eu lieu le 18 janvier. Vous n'avez toujours pas rempli le formulaire ? La date limite de dépôt a été fixée au dimanche 28 février.

Comment fonctionne le formulaire du fonds de solidarité de décembre ?

Les démarches sont strictement identiques aux mois précédents. Vous devez vous connecter à votre espace personnel sur le site des impôts et sélectionner le motif adéquat dans la rubrique "Messagerie sécurisée". Il vous suffira de remplir la période concernée et votre numéro de SIRET ainsi que votre secteur d'activité pour que le formulaire soit généré. Rendez-vous plus bas pour connaître toutes les subtilités de la demande.

Pour le mois d'octobre et le mois de novembre, le formulaire de demande d'aide du fonds de solidarité a été clos le 31 janvier 2021. Pour rappel, l'aide du fonds pour octobre 2020 était comprise entre 1 500 euros et 10 000 euros, et dépendait à la fois de votre secteur d'activité et si vous vous situiez en zone de couvre-feu. Pour novembre, là encore, tout dépendait de votre situation, et si vous étiez concerné ou non par les mesures de restrictions découlant du reconfinement. L'aide pouvait aller jusqu'à 10 000 euros.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Il faut toujours vous rendre sur le site des impôts, impots.gouv.fr, et vous connecter à votre espace personnel. Rendez-vous ensuite dans votre messagerie sécurisée. Cliquez sur "Ecrire" et sélectionnez le motif de contact "Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19". Un formulaire doit apparaître. Voici les étapes auxquelles vous devez procéder :

Sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez obtenir l'aide Choisissez votre secteur d'activité : un menu déroulant doit apparaître. Si vous avez fait l'objet d'une fermeture administrative cochez la case suivante : "Si mon entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue durant la période mensuelle sélectionnée, je signale que cette activité principale est exercée dans des établissements recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction". Cochez la case certifiant que vous respectez les conditions (huit au total). Indiquez votre effectif. Mentionnez vos coordonnées : nom, prénom, qualité (entrepreneur individuel, gérant de la société, expert-comptable, salarié de l'expert-comptable, Autre...), téléphone et courriel. Calculez le montant de votre aide : vous devez cocher l'une des cases "Mon entreprise fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public durant la période" Indiquez les coordonnées bancaires de votre entreprise. Précisez si votre "entreprise était, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014". Si oui, complétez le formulaire de déclaration des aides de minimis "figurant en annexe II de la circulaire du 14 septembre 2015, pages 17-19". Cochez la case "Je certifie sur l'honneur que mon entreprise remplit les conditions pour bénéficier de cette aide, l'exactitude des informations déclarées(...). L'article 441-6 du code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu".