"Fonds de solidarité : retard, refus... Pourquoi l'aide de novembre 2020 tarde"

FONDS DE SOLIDARITE. L'administration fiscale a essuyé un certain nombre de bugs pour la demande du fonds de solidarité au titre des pertes de novembre 2020, en raison du trop grand nombre de demandes. Elle s'en est expliqué.

[Mis à jour le 09 décembre 2020 à 09h01] Vous faites partie de ces nombreuses entreprises qui ont essuyé un refus du fisc pour la demande du fonds de solidarité pour novembre 2020 ? Vous n'avez toujours pas de réponse ? En raison du confinement, un très grand nombre d'entreprises se sont retrouvées éligibles au fonds de solidarité. Résultat, le nombre de demandes depuis l'ouverture du formulaire le 4 décembre a littéralement explosé, provoquant quelques bugs du côté de l'administration fiscale. La Direction générale des Finances publiques s'en est expliqué sur Twitter. On vous résume donc les situations auxquelles vous avez peut-être été confrontés :

Votre demande d'aide du fonds de solidarité pour novembre 2020 a été acceptée, mais le paiement tarde ? Pas de panique. Les délais sont allongés en raison du très grand nombre de demandes. "La régulation des flux devrait permettre le retour à des délais de paiement plus courts à compter du 11 décembre ", explique le fisc. Encore un peu de patience donc.

Pas de panique. Les délais sont allongés en raison du très grand nombre de demandes. "La régulation des flux devrait permettre le retour à des délais de paiement plus courts ", explique le fisc. Encore un peu de patience donc. Comme nous l'ont signalé plusieurs lecteurs, vous ne faites pas partie des secteurs S1/S1bis, et pourtant, vous avez essuyé un refus automatique : vous avez été victime d'un bug. "Certaines demandes (...) ont été rejetées automatiquement suite à une anomalie détectée et corrigée", assure l'administration fiscale. "Une mise à jour du formulaire est en cours, nous vous en tiendrons informés (...) ! En attendant, ne déposez surtout pas de nouvelle demande ! ".

: vous avez été victime d'un bug. "Certaines demandes (...) ont été rejetées automatiquement suite à une anomalie détectée et corrigée", assure l'administration fiscale. "Une mise à jour du formulaire est en cours, nous vous en tiendrons informés (...) ! ". Vous faites partie des secteurs S1/S1bis et pourtant votre demande a, elle aussi, été refusée pour novembre 2020 ? "Les expertises concluent à des rejets en raison de motifs prévus par la loi, et non d'une anomalie", indique le fisc. "Les raisons sont multiples et varient selon les cas, ce qui empêche une réponse standardisée (défaut de déclaration, dette fiscale trop importante, régularisation très récente)". L'administration fiscale assure toutefois que la situation peut être résolue dans la plupart des cas. Elle vous conseille de vous rapprocher du service en charge de votre dossier. "Si vous venez juste de régulariser votre situation fiscale, vous pourrez déposer une nouvelle demande à partir de la semaine prochaine", indique-t-on.

Informations sur la demande du fonds de solidarité pour le mois de novembre à lire ci-dessous

Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons de nouvelles infos.

Nous sommes désolés pour ces délais, nos équipes sont mobilisées pour un retour rapide à la normale. pic.twitter.com/p7OdX5cdIq — FinancesPubliquesFr (@dgfip_officiel) December 8, 2020

Pour rappel, les démarches restent strictement identiques aux mois précédents. Il faut se connecter à son espace particulier sur le site des impôts, puis cliquer ensuite sur l'onglet "Messagerie sécurisée", puis "Ecrire" et sélectionner le dernier motif "Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19". Vous devrez ensuite choisir la période, et indiquer votre numéro de SIRET. Vous devrez renseigner votre secteur d'activité via un menu déroulant, et certifier que votre établissement exerce son activité dans un établissement recevant du public, ou non. Vous verrez ensuite le formulaire classique apparaître. Pour rappel, le fonds a été élargi pour les pertes du mois dernier. Les entreprises qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative en raison du confinement vont pouvoir bénéficier d'une aide allant jusqu'à 10 000 euros. Rendez-vous au paragraphe suivant pour en savoir plus. Sachez que vous pouvez toujours, et jusqu'au 31 décembre, demander l'aide du fonds de solidarité au titre des pertes d'octobre 2020.

Vous vous interrogez sur l'aide dont vous pourrez bénéficier au-delà du 31 décembre ? Interrogé vendredi dernier par Jean-Jacques Bourdin, le ministre de l'Economie a d'ores et déjà prévenu que le fonds dit "universel dont peuvent bénéficier toutes les entreprises qui ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires" ne sera pas maintenu au-delà de cette date, "parce que les activités économiques auront repris", promettant ainsi "un soutien davantage ciblé". Tout porte donc à croire que les conditions du fonds de solidarité vont donc se restreindre, comme au printemps dernier, à l'issue du premier confinement. Le gouvernement avait alors limité l'accès au fonds aux entreprises de certains secteurs (tourisme, sport, culture et événementiel). Faut-il s'attendre aux mêmes décisions à compter du 1er janvier 2021 ? Pour l'heure, le gouvernement n'a donné aucune indication.

Le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures qui entrent en vigueur au 1er novembre. Cela signifie donc que toutes les mesures annoncées dernièrement seront efficientes pour les pertes de novembre 2020, puisque le confinement a démarré le 30 octobre. Voici donc les aides dont vous pourrez bénéficier en fonction de votre situation :

Votre entreprise fait l'objet d'une fermeture administrative en novembre : l'aide peut aller jusqu'à 10 000 euros. "Cette perte est calculée à partir du chiffre d'affaires réalisé pendant la même période en 2019 ou du chiffre d'affaires mensuel moyen 2019", indique Bercy dans un communiqué. "Il n'est pas tenu compte du chiffre d'affaires réalisé en novembre 2020 sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison"

Votre entreprise fait partie des secteurs protégés (S1), vous faites l'objet d'une fermeture administrative en novembre ou accusez une perte de CA de plus de 50% : "subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros".

"subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros". Votre entreprise fait partie des secteurs S1bis, vous avez perdu plus de 80 % de CA pendant le premier confinement : l'aide est égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. "Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 €", prévient-on sur le site dédié du ministère. "Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires".

: l'aide est égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. "Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 €", prévient-on sur le site dédié du ministère. "Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires". Votre entreprise fait partie des secteurs S1bis, elle a été créée après le 10 mars 2020 : vous recevez une aide "compensant la perte de chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à 10 000 euros et plafonnée à 80 % de la perte enregistrée sur novembre 2020 lorsqu'elle excède 1 500 euros".

vous recevez une aide "compensant la perte de chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à 10 000 euros et plafonnée à 80 % de la perte enregistrée sur novembre 2020 lorsqu'elle excède 1 500 euros". Votre entreprise fait partie des secteurs S1bis, elle a été créée avant le 10 mars 2020 et n'a pas enregistré de perte de CA de 80% entre le 15/03 et le 15/05 : l'aide peut aller jusqu'à 1 500 euros.

l'aide peut aller jusqu'à 1 500 euros. Votre entreprise accuse une baisse de CA de plus de 50% : jusqu'à 1 500 euros.

L'exécutif a annoncé un élargissement sans précédent du fonds de solidarité pour les pertes de décembre 2020. Dans les faits, toute entreprise fermée pourra bénéficier du fonds de solidarité, et ce, quel que soit son effectif. Elle pourra alors choisir entre l'une ou l'autre de ces aides :

Une aide forfaitaire allant jusqu'à 10 000 euros

Ou, si cette option lui est préférable, une aide représentant 20% de son chiffre d'affaires mensuel réalisé à la même période en 2019 dans la limite de 100 000 euros.

"Nous changeons totalement la donne pour couvrir toutes entreprises qui sont fermées", a appuyé Bruno Le Maire, au micro de France Inter. "Si vous trois ou quatre restaurants (...), aujourd'hui vous n'êtes pas couverts. A partir du 1er décembre, vous serez couvert avec un plafond de 100 000 euros. Cela concerne 200 000 entreprises". Quid des entreprises qui, elles, seront autorisées à ouvrir au mois de décembre ? Si elles accusent une perte de CA de plus de 50%, l'aide du fonds de solidarité atteindra 15 à 20% de leur C.A, en fonction "du niveau de baisse de chiffre d'affaires subi', a indiqué Jean Castex. Dans le détail, elles auront, elles aussi le choix entre une aide allant jusqu'à 10 000 euros et une aide représentant jusqu'à 20% du CA de décembre 2019, si la perte de CA dépasse 70%.

Le 15 octobre dernier, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, avait annoncé de nouvelles mesures d'élargissement du fonds de solidarité, pourtant restreint aux secteurs les plus touchés depuis l'été. Linternaute.com vous résume ce que vous allez percevoir en fonction de votre situation :

Votre entreprise se situe dans une zone de couvre-feu

Votre entreprise a fait l'objet d'une fermeture administrative en octobre : dans ce cas, vous pouvez bénéficier d'une aide correspondant au montant de votre perte de chiffre d'affaires - hors CA réalisé avec le retrait commande - " dans la limite de 333 euros par jour d'interdiction" d'accueil.

: dans ce cas, vous pouvez bénéficier d'une aide correspondant au montant de votre perte de chiffre d'affaires - hors CA réalisé avec le retrait commande - " d'interdiction" d'accueil. Votre entreprise fait partie de secteurs protégés (S1) et avez subi une perte de CA supérieure à 50% : le montant de l'aide compense la perte de CA, dans la limite de 10 000 euros, "sans ticket modérateur". Pour les entreprises des secteurs S1bis, il faut avoir "perdu plus de 80 % de leur chiffre d'affaires" du 15 mars au 15 mai pour bénéficier d'une aide allant jusqu'au même montant.

: le montant de l'aide compense la perte de CA, dans la limite de 10 000 euros, "sans ticket modérateur". Pour les entreprises des secteurs S1bis, il faut avoir "perdu plus de 80 % de leur chiffre d'affaires" du 15 mars au 15 mai pour bénéficier d'une aide allant jusqu'au même montant. Votre entreprise ne fait pas partie des secteurs protégés, mais elle est située dans une zone de couvre-feu : 1 500 euros d'aide.

Votre entreprise ne se situe pas dans une zone de couvre-feu

Votre entreprise a perdu entre 50 et 70% de CA et fait partie des secteurs protégés (S1 et S1bis) : l'aide peut aller jusqu'à 1 500 euros.

: l'aide peut aller jusqu'à 1 500 euros. Votre entreprise a perdu plus de 70% de CA et fait partie des secteurs protégés (S1 et S1bis) : jusqu'à 10 000 euros, dans la limite de 60% du CA mensuel de 2019.

En clair, en zone hors couvre-feu, vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide du fonds de solidarité au titre des pertes d'octobre 2020, si vous ne faites pas partie des secteurs protégés.

Rien n'y fait, vous n'arrivez toujours pas à comprendre si vous pouvez bénéficier du fonds de solidarité pour octobre 2020 ? La néobanque Shine a mis en place un simulateur depuis le premier confinement. "Au mois de mars, nous avons reçu beaucoup de questions, nous avons donc multiplié les articles de décryptage, et le simulateur du fonds de solidarité s'est imposé pour répondre à tous ces questionnements de manière personnalisée", explique Estelle Zeliszewski, Content manager chez Shine, à Linternaute.com. Le simulateur a, depuis, été perfectionné, pour aider les entrepreneurs. Sa nouvelle version a été mise en ligne le jeudi 19 novembre.

Il est accessible à l'adresse suivante : https://www.shine.fr/simulateur-fonds-solidarite/. Pour l'utiliser, cliquez sur "Démarrer", vous enclenchez alors la simulation qui apparaît sous la forme d'un chat. "Nous avons privilégié cette forme pour apporter une solution personnalisée aux utilisateurs", indique Estelle Zeliszewski. "Le chat permet une plus grande proximité, d'apporter un vrai soutien. Le fonds de solidarité comporte de très nombreuses conditions, il est donc très complexe".

Cliquez ensuite sur le mois concerné par la perte de chiffre d'affaires (octobre ou novembre 2020) et renseignez la date de création de votre entreprise. Vous saurez alors, d'ores et déjà, si vous remplissez les premières conditions puisque l'activité doit avoir démarré avant le 30 septembre. Indiquez ensuite si vous avez fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, et si vous étiez dans une zone de couvre-feu. Shine vous propose ensuite d'aller plus loin en vous demandant si vous exercez en micro-entreprise, en entreprise individuelle ou en société. Vous devrez également préciser votre effectif et votre code APE, afin de savoir si vous faites partie de la liste S1/S1bis.

Arrive enfin la partie relative au calcul de l'aide, où Shine vous aide à sélectionner la meilleure période de référence. "Nous avons vraiment réussi à répondre à toutes les questions que les gens se posent", se félicite Estelle Zeliszewski. "Les premiers retours que nous avons de notre communauté sont bons. Certains ont même découvert qu'ils étaient éligibles au fonds, car leur activité figure sur la liste S1".

Depuis sa création, les conditions du fonds de solidarité ont considérablement évolué. Au début de la crise sanitaire, il était réservé aux petites entreprises et aux indépendants. Devant l'ampleur de la crise, le gouvernement a décidé de renforcer le fonds. Voici donc les conditions qui s'appliquent aujourd'hui pour bénéficier du fonds de solidarité :

Commerçants, artisans, professions libérales... Quels que soient votre statut et votre régime fiscal ou social, vous pouvez être concerné si vous avez un effectif inférieur ou égal à 50 salariés.

Votre activité doit avoir débuté avant le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020 et novembre 2020 .

. Vous devez faire l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 30 novembre 2020 OU vous devez avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle entre le 1er octobre 2020 et le 30 novembre 2020.

"Les agriculteurs membres d'un Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC), les artistes auteurs, et les entreprises en redressement judiciaire et celles en procédure de sauvegarde peuvent également bénéficier du fonds de solidarité", précise-t-on sur le site dédié du ministère de l'Economie. "Les entreprises contrôlées par une holding deviennent éligibles au fonds de solidarité à condition que l'effectif des entités liées soit inférieur à 50 salariés. Ne sont pas éligibles les entreprises dont le dirigeant est titulaire d'un contrat de travail à temps complet au 1er jour du mois considéré".

La Direction générale des finances publiques a mis à disposition des entreprises une foire aux questions, que vous pouvez retrouver ici. Elle est régulièrement mise à jour. Vous trouverez également un questions-réponses entièrement dédié au fonds de solidarité, ici.

Tourisme, événementiel, sport, culture... Ils sont considérés comme les secteurs les plus affectés par la crise sanitaire du coronavirus et les restrictions qui en découlent. Vous souhaitez savoir si vous en faites partie ? Comme vous avez pu le constater en lisant les paragraphes précédents, les secteurs listés bénéficient d'une aide du fonds de solidarité pour importante. Cette liste a récemment été allongé via un décret du 30 octobre. Retrouvez la liste des secteurs S1 et S1bis, en cliquant ici, ou via le tweet ci-dessous :

Retrouvez les listes des secteurs S1 et S1 bis pic.twitter.com/jtVTwG6Tc5 — FinancesPubliquesFr (@dgfip_officiel) November 17, 2020

Il faut toujours vous rendre sur le site des impôts, impots.gouv.fr, et vous connecter à votre espace personnel. Rendez-vous ensuite dans votre messagerie sécurisée. Cliquez sur "Ecrire" et sélectionnez le motif de contact "Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19". Un formulaire doit apparaître. Voici les étapes auxquelles vous devez procéder :

Sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez obtenir l'aide de 1 500 euros (juin ou juillet 2020). Choisissez votre secteur d'activité : un menu déroulant doit apparaître. Si vous avez fait l'objet d'une fermeture administrative cochez la case suivante : "Si mon entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue durant la période mensuelle sélectionnée, je signale que cette activité principale est exercée dans des établissements recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction". Cochez la case certifiant que vous respectez les conditions (huit au total). Indiquez votre effectif. Mentionnez vos coordonnées : nom, prénom, qualité (entrepreneur individuel, gérant de la société, expert-comptable, salarié de l'expert-comptable, Autre...), téléphone et courriel. Calculez le montant de votre aide : vous devez cocher l'une des cases "Mon entreprise fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public durant la période" Indiquez les coordonnées bancaires de votre entreprise. Précisez si votre "entreprise était, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014". Si oui, complétez le formulaire de déclaration des aides de minimis "figurant en annexe II de la circulaire du 14 septembre 2015, pages 17-19". Cochez la case "Je certifie sur l'honneur que mon entreprise remplit les conditions pour bénéficier de cette aide, l'exactitude des informations déclarées(...). L'article 441-6 du code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu".

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants propose une aide personnelle à 50 000 artisans commerçants et microentrepreneurs, rapporte Le Parisien. Le montant de cette aide financière est de 1 000 euros ou de 500 euros, en fonction du statut du travailleur indépendant. Vous faites partie des candidats potentiels ? Selon votre activité, votre dossier doit être déposé en ligne sur le site de l'Urssaf ou de la Sécurité sociale des indépendants. "Les aides seront rapidement versées par les Urssaf sur le compte personnel du chef d'entreprise, détaille la présidente du conseil auprès du quotidien francilien. Elles ne feront l'objet ni de charges sociales ni d'imposition".