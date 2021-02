"Fonds de solidarité : tout savoir pour janvier 2021"

FONDS DE SOLIDARITE. Le formulaire de l'aide du fonds de solidarité au titre des pertes de janvier 2021 ne devrait pas être mis en ligne avant la fin du mois.

[Mis à jour le 15 février 2021 à 08h14] Encore un peu de patience. Alors que le formulaire du fonds de solidarité était généralement mis en ligne au tout début du mois suivant depuis sa création en mars dernier, celui pour janvier 2021 n'est toujours pas disponible. Le décret correspondant a pourtant été publié cette semaine au Journal officiel. L'administration fiscale doit toutefois réaliser un certain nombre de modifications. Par conséquent, il va falloir patienter jusqu'à la fin du mois de février. "Les demandes pourront être déposées jusqu'au 31 mars 2021", peut-on lire sur le site des impôts. La pilule est d'autant plus difficile à avaler que de nombreuses entreprises n'ont pas encore perçu l'aide du fonds de solidarité au titre des pertes de décembre. Ces retards sont attribués à un renforcement des contrôles. Si vous êtes confronté à cette situation, ne déposez surtout pas de nouvelle demande ! Le fisc le déconseille fortement. Il faut malheureusement lui laisser le temps d'analyser votre dossier. Contactez le service des impôts auquel vous êtes rattaché. Pour rappel, la date limite de dépôt de dossier pour le mois de décembre a été fixée au dimanche 28 février.

Sur le fond, le dispositif devait initialement se limiter aux entreprises fermées et aux secteurs protégés, comme la restauration, le tourisme, l'événementiel, la culture et le sport. Le ministre de l'Economie a toutefois annoncé que l'aide de 1 500 euros pour les petites entreprises allait être prolongée de deux mois. Voici ce à quoi les entreprises auront le droit, en fonction de leur situation et de leur secteur :

Votre entreprise est restée fermée en janvier 2021 : 10 000 euros ou une aide représentant 20% du CA dans la limite de 200 000 euros.

: 10 000 euros ou une aide représentant 20% du CA dans la limite de 200 000 euros. Votre entreprise fait partie des secteurs protégées, n'a pas été fermée, mais accuse une baisse de plus de 50% : soit une aide de 10 000 euros, soit une indemnisation représentant 15% du CA dans la limite de 200 000 euros. Si l'entreprise a une perte de plus de 70% de CA, l'aide pourra alors représenter jusqu'à 20% du CA, dans la limite de 200 000 euros.

soit une aide de 10 000 euros, soit une indemnisation représentant 15% du CA dans la limite de 200 000 euros. Si l'entreprise a une perte de plus de 70% de CA, l'aide pourra alors représenter jusqu'à 20% du CA, dans la limite de 200 000 euros. Votre entreprise dépend d'un secteur protégé et accuse une baisse d'activité : l'aide ira jusqu'à 10 000 euros (si la perte est de plus de 50%), mais elle pourra représenter 20% du CA dans la limite de 20% du CA (si elle accuse une perte de CA de plus de 70% en janvier).

: l'aide ira jusqu'à 10 000 euros (si la perte est de plus de 50%), mais elle pourra représenter 20% du CA dans la limite de 20% du CA (si elle accuse une perte de CA de plus de 70% en janvier). Votre entreprise accuse une baisse de CA d'au moins 50% et compte moins de 50 salariés : jusqu'à 1 500 euros d'aide.

Pour bénéficier du fonds de solidarité au titre des pertes de janvier 2021, il faut donc remplir les conditions suivantes : "avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ou avoir subi une perte de CA "d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021" et appartenir aux secteurs mentionnés en annexes du décret n° 2021-129 du 8 février 2021 . Les entreprises doivent avoir été créées avant le 31 octobre 2020.

Vous vous interrogez sur la référence de chiffre d'affaires à prendre pour estimer vos pertes en janvier 2021 ? Voici celle que vous allez pouvoir choisir, si l'on se fie au décret récemment publié :

Le chiffre d'affaires réalisé en "janvier 2019 "ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise", peut-on lire.

Si votre entreprise a été créée entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, vous pouvez retenir "le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019".

Si votre entreprise a vu le jour entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, vous avez la possibilité de choisir "le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020".

Enfin, pour les entreprises créées entre le "1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020".

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé que les entreprises fermées dont le CA dépasse le million d'euros pourront bénéficier d'une prise en charge de leurs frais fixes jusqu'à 70%, en plus de l'aide du fonds de solidarité, dans la limite de trois millions d'euros sur la période allant de janvier à juin 2021. Les profits générés par la vente à emporter ne seront pas pris en compte. Dans le contexte de la crise sanitaire, le ministre de l'Economie a prévenu que tout commerce qui accueillerait du public en cette période de restrictions, pourrait se voir suspendre l'accès au fonds de solidarité "pendant un mois", "et si jamais il y a récidive, ils n'y auront plus accès du tout".

Le fonds de solidarité pour les pertes de décembre est ouvert depuis le vendredi 15 janvier. Les premiers versements ont eu lieu le 18 janvier. Vous n'avez toujours pas rempli le formulaire ? La date limite de dépôt a été fixée au dimanche 28 février. Le montant de l'aide dépend de votre situation, et notamment de votre secteur d'activité et si vous avez fait l'objet d'une fermeture administrative le mois dernier. Linternaute.com vous résume ce qui a été acté :

Les entreprises fermées, quelle que soit leur taille : soit d'une aide forfaitaire allant jusqu'à 10 000 euros, soit une aide représentant jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires, dans la limite de 200 000 euros. Vous n'avez pas à intégrer les profits générés par la vente à emporter et/ou click and collect.

: soit d'une aide forfaitaire allant jusqu'à 10 000 euros, soit une aide représentant jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires, dans la limite de 200 000 euros. Les entreprises des secteurs S1, qui n'ont pas subi de fermeture administrative mais accusent une perte de CA de plus de 50%, sans critère de taille, elles, ont droit, soit à une aide maximale de 10 000 euros, soit "à un pourcentage de chiffre d'affaires, avec une modulation du taux de prise en charge entre 15 et 20 % selon le taux de perte de chiffre d'affaires".

elles, ont droit, soit à une aide maximale de 10 000 euros, soit "à un pourcentage de chiffre d'affaires, avec une modulation du taux de prise en charge entre 15 et 20 % selon le taux de perte de chiffre d'affaires". Les entreprises des secteurs S1 bis de moins de 50 salariés pourront bénéficier d'une aide couvrant jusqu'à 80% de la perte de CA "à concurrence de 10 000 € dès 50 % de pertes du CA sous réserve du respect de conditions de perte de 80 % du chiffre d'affaires pendant le premier ou le second confinement".

du chiffre d'affaires pendant le premier ou le second confinement". Les autres entreprises, qui ne font pas partie des secteurs protégés (S1/S1bis) de moins de 50 salariés ont toujours droit à une aide forfaitaire de 1 500 euros, lorsqu'elles remplissent une condition de perte de CA (-50% de CA).

Vous avez une question spécifique sur le fonds de solidarité ? Vous pouvez retrouver un questions-réponses sur le site des impôts, ici. Long de 29 pages, ce document recense toutes les interrogations relatives aux critères d'éligibilité du fonds et aux modalités de demande.

Il faut toujours vous rendre sur le site des impôts, impots.gouv.fr, et vous connecter à votre espace personnel. Rendez-vous ensuite dans votre messagerie sécurisée. Cliquez sur "Ecrire" et sélectionnez le motif de contact "Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19". Un formulaire doit apparaître. Voici les étapes auxquelles vous devez procéder :