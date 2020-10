"Aide exceptionnelle de 150 euros : elle est renouvelée, mais pour qui ?"

AIDE EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE CAF. Emmanuel Macron a annoncé une aide supplémentaire pour certains bénéficiaires de prestations sociales de la CAF. Qui est concerné ? Pour quel montant ? On fait le point.

Sommaire Conditions

Montant

Etudiant

Versement

[Mis à jour le 15 octobre 2020 à 11h28] La crise sanitaire du coronavirus a encore un impact non-négligeable sur le budget des ménages les plus modestes. Activité partielle, chômage... Pour de nombreux foyers, il est extrêmement difficile de joindre les deux bouts. Résultat, plusieurs associations et partenaires sociaux réclamaient la revalorisation de certains minimas sociaux. Lors de son interview télévisée, le président de la République a annoncé le renouvellement de l'aide de 150 euros versée au printemps dernier, à laquelle s'ajoutent 100 euros par enfant. "[Pour] les plus précaires qui tombent dans la pauvreté, on doit avoir une réponse", a reconnu Emmanuel Macron. "Donc ce que nous allons faire, parce que c'est le dispositif le plus large et le plus efficace, c'est pour les bénéficiaires du RSA et des APL - ce qui touche du coup tous les jeunes très largement, les 18/25 ans - d'avoir une aide exceptionnelle, pendant ces 6 semaines qui viennent, de 150 euros plus 100 euros par enfant, la même chose que ce qu'on a fait, justement, au printemps".

Cette crise touche d'abord les plus précaires. Une aide financière sera apportée aux bénéficiaires du RSA et des APL : pic.twitter.com/84mLK7evRu — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 14, 2020

Cette aide exceptionnelle sera-t-elle exclusivement dédiée aux bénéficiaires du RSA et des APL résidant dans des villes concernés par le couvre-feu ? Non. Une telle disposition constituerait une rupture d'égalité, comme le rappelle France info. Au total, plusieurs millions de foyers devraient bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité cet automne. Interrogée par la France info, la Fédération des acteurs de la solidarité estime qu'il "faudra aller plus loin au vu de l'urgence sociale".

Aide exceptionnelle pour les bénéficiaires du RSA et des APL : "Il faudra aller plus loin au vu de l'urgence sociale", appelle la Fédération des acteurs de la solidaritéhttps://t.co/jPj0MKsi2p pic.twitter.com/6Xw2mKuw9q — franceinfo (@franceinfo) October 15, 2020

Au printemps dernier, les allocataires du RSA et d'autres minimas sociaux avaient pu bénéficier d'une aide. Le coût total de cette disposition avait alors été évalué à près d'un milliard d'euros. Retrouvez toutes les informations sur cette aide dans notre article dédié.

Lors de son interview au micro de France 2 et TF1, le président de la République a indiqué que l'aide de 150 euros concernera les bénéficiaires du RSA et de l'APL. D'autres allocataires seront-ils concernés comme au printemps dernier ? Pour l'heure, il est encore prématuré de répondre. D'une part, le décret correspondant n'a pas été publié. D'autre part, une conférence de presse doit se tenir ce jeudi après-midi. A cette occasion, le Premier ministre Jean Castex va sans doute apporter des précisions.

Au printemps dernier, la liste des bénéficiaires de l'aide de 150 euros avait été précisée dans un décret publié au Journal officiel. Voici, à titre indicatif, les minimas sociaux qui étaient alors inclus au sein du dispositif :

Le RSA (revenu de solidarité active) ;

La prime forfaitaire pour reprise d'activité ;

Le revenu de solidarité (RSO) ;

L'allocation équivalent retraite (AER) ;

L'ASS (allocation de solidarité spécifique) ;

Les allocations logement (APL). Attention : seuls ceux qui ont des enfants étaient concernés par l'aide. "Pour être considérés comme à charge, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide", indiquait-on dans le décret.

Emmanuel Macron a annoncé une aide de 150 euros, auxquels s'ajoutent 100 euros par enfant. Il n'a toutefois pas précisé si le montant de l'aide sera différencié en fonction de la prestation sociale perçue comme au printemps dernier. Au mois de mai, seuls les bénéficiaires des APL avait eu accès à l'aide de 100 euros supplémentaires par enfant. Les allocataires du RSA avaient bénéficié d'une aide de 150 euros par ménage, auxquels s'ajoutaient 100 euros par enfant. Retrouvez, à titre indicatif, les montants versés au printemps dernier ci-dessous :

Vous êtes au RSA, ou percevez l'ASS, l'AER, la prime forfaitaire pour reprise d'activité :

Composition de votre famille Montant Vous êtes seul ou en couple 150€ Un foyer avec un enfant 250€ Un foyer avec deux enfants 350€ Un foyer avec trois enfants 450€ Un foyer avec quatre enfants 550€ Un foyer avec cinq enfants 650€

Vous touchez les APL (hors bénéficiaires de l'ASS et du RSA) :

Composition de votre famille Montant Vous êtes seul ou en couple 0€ Une personne seule ou en couple avec un enfant 100€ Une personne seule ou en couple avec deux enfants 200€ Une personne seule ou en couple avec trois enfants 300€ Une personne seule ou en couple avec quatre enfants 400€ Une personne seule ou en couple avec cinq enfants 500€

Les étudiants qui touchent actuellement l'aide personnalisée au logement devraient pouvoir bénéficier de l'aide de 150 euros. C'est en tout cas ce qu'a promis Emmanuel Macron, en faisant allusion à eux, lors de son intervention télévisée mercredi soir. Au printemps, ils avaient pu percevoir une aide dédiée de 200 euros.

Qui s'est chargé du versement ?

Newsletter Finance Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les conditions de versement de l'aide de 150 euros cet automne n'ont pas été dévoilées. Le RSA et les APL étant des prestations sociales versées par la CAF, tout porte à croire que l'aide exceptionnelle sera versée par la Caisse des allocations familiales. Il est donc conseillé de vérifier dès à présent que ses coordonnées bancaires sont à jour, en se connectant à son compte.