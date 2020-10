"Aide exceptionnelle de 150 euros : finalement, les jeunes vont bien la toucher !"

AIDE EXCEPTIONNELLE CAF. Le gouvernement a finalement rectifié le tir, permettant aux jeunes percevant les APL et aux élèves boursiers de percevoir l'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros.

[Mis à jour le 19 octobre 2020 à 08h25] Ils avaient été exclus du dispositif provoquant une levée de boucliers. Dans un entretien accordé au Journal du dimanche, Jean Castex a annoncé que l'aide exceptionnelle de solidarité sera étendue aux jeunes. "S'agissant des jeunes, je vous annonce aujourd'hui que nous leur étendons cette aide : 150 euros seront également versés aux 400.000 jeunes qui touchent les APL et aux étudiants boursiers", assure-t-il. "Nous avons aussi pleinement conscience du fait que lorsque survient une crise économique, elle touche d'abord et de plein fouet les personnes précaires et les jeunes". Le Premier ministre a indiqué qu'il précisera prochainement "l'acte II de la stratégie pauvreté" du gouvernement. Ce plan devait être dévoilé samedi dernier lors d'un déplacement dans l'Essonne, reporté en raison de la décapitation d'un enseignant de Conflans-Sainte-Honorine. Vous souhaitez savoir quel montant d'aide vous allez percevoir ? Voici les montants qui doivent être versés fin novembre :

Vous êtes jeune, percevez les APL ou êtes étudiant boursier : 150 euros

: 150 euros Vous percevez les APL : 100 euros par enfant

: 100 euros par enfant Vous touchez le RSA ou l'ASS : 150 euros auxquels s'ajoutent 100 euros par enfant

Conditions, montant, versement... Retrouvez l'essentiel sur l'aide exceptionnelle dans notre article dédié.

La génération #COVID19 ne sera pas sacrifiée.

Nous serons à ses côtés, avec des mesures d'urgence, mais aussi dans la durée.

Les 400 000 jeunes qui perçoivent les APL et les étudiants boursiers toucheront une prime de 150. pic.twitter.com/X5iWgCHf0l — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 18, 2020

Lors de son interview télévisée le 14 octobre, Emmanuel Macron a indiqué que l'aide de 150 euros concernera les bénéficiaires du RSA et de l'APL. Depuis, Matignon a précisé que les allocataires de l'aide de solidarité spécifique (ASS) vont également bénéficier de cet prime à l'automne. D'autres allocataires seront-ils concernés comme au printemps dernier ? Pour l'heure, il est encore prématuré de répondre. Le décret correspondant n'a pas été publié. Au printemps dernier, la liste des bénéficiaires de l'aide de 150 euros avait été précisée dans un décret publié au Journal officiel. Voici, à titre indicatif, les minimas sociaux qui étaient alors inclus au sein du dispositif :

Le RSA (revenu de solidarité active) ;

(revenu de solidarité active) ; La prime forfaitaire pour reprise d'activité ;

; Le revenu de solidarité (RSO) ;

(RSO) ; L'allocation équivalent retraite (AER) ;

(AER) ; L'ASS (allocation de solidarité spécifique) ;

(allocation de solidarité spécifique) ; Les allocations logement (APL).

Comme au printemps dernier, le montant de l'aide sera différencié en fonction de l'aide sociale que vous percevez. Les allocataires du RSA vont donc bénéficier d'une aide de 150 euros par ménage, auxquels s'ajoutaient 100 euros par enfant. A l'exception des jeunes et des étudiants boursiers, les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement auront 100 euros par enfant. Cela implique que les allocataires sans enfant des aides au logement ne percevront pas l'aide exceptionnelle de solidarité de la CAF.

Retrouvez le détail des montants appliqués au printemps dernier, et renouvelés :

Vous touchez les APL (hors bénéficiaires de l'ASS et du RSA) :

Composition de votre famille Montant Vous êtes seul ou en couple 0€ Une personne seule ou en couple avec un enfant 100€ Une personne seule ou en couple avec deux enfants 200€ Une personne seule ou en couple avec trois enfants 300€ Une personne seule ou en couple avec quatre enfants 400€ Une personne seule ou en couple avec cinq enfants 500€

Vous êtes au RSA, ou percevez l'ASS, l'AER, la prime forfaitaire (ou êtes étudiant boursier ou jeune percevant les APL) pour reprise d'activité :

Composition de votre famille Montant Vous êtes seul ou en couple 150€ Un foyer avec un enfant 250€ Un foyer avec deux enfants 350€ Un foyer avec trois enfants 450€ Un foyer avec quatre enfants 550€ Un foyer avec cinq enfants 650€

Les étudiants vont-ils bénéficier de l'aide exceptionnelle de 150 euros ?

Oui ! Le gouvernement a fini par rétropédaler le weekend dernier. Lors de son interview télévisée mercredi, Emanuel Macron avait annoncé une "aide exceptionnelle de 150 euros plus 100 euros par enfant" pour "les bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) et des APL (aides personnalisées au logement) - ce qui touche du coup tous les jeunes très largement, les 18/25 ans". Matignon avait toutefois rectifié le tir, indiquant que seuls les bénéficiaires des APL avec des enfants à charge toucheront 100 euros par enfant, provoquant une levée de boucliers des associations.

Résultat, le Premier ministre a fini par annoncer dans le JDD que les jeunes touchant les APL et les étudiants boursiers pourront toucher l'aide exceptionnelle de 150 euros. Au total, ce sont donc 1,1 million jeunes qui vont bénéficier de la prime, a précisé Matignon au Parisien. Pour rappel, au printemps dernier, les étudiants avaient pu bénéficier d'une aide de 200 euros sous conditions.

A quelle date interviendra le versement de l'aide exceptionnelle ?

Le versement de l'aide exceptionnelle de 150 euros doit intervenir à la fin du mois de novembre. Le détail des conditions de versement cet automne n'ont pas été dévoilées. Le RSA et les APL étant des prestations sociales versées par la CAF, tout porte à croire que l'aide exceptionnelle sera versée par la Caisse des allocations familiales (et par Pôle emploi si vous percevez l'ASS).

Dans l'attente de précisions, il est donc conseillé de vérifier dès à présent que ses coordonnées bancaires sont à jour, en se connectant à son compte. Jeudi, l'entourage du ministre de la Santé a confirmé que le versement sera "automatique". Il ne sera donc a priori d'aucune utilité de contacter en amont la Caisse des allocations familiales.