"Aide exceptionnelle de la CAF : date, APL, étudiant... Tout savoir avant le versement"

AIDE EXCEPTIONNELLE. Le versement de l'aide exceptionnelle de solidarité est programmé le 27 novembre. Qui va en bénéficier ? Pour quel montant ? Linternaute.com vous explique tout en détail.

Sommaire Date

Conditions

APL

Etudiant

Montant

Demande

[Mis à jour le 09 novembre 2020 à 08h40] Encore quelques semaines. Créée au printemps dernier, l'aide exceptionnelle de solidarité est renouvelée dans le contexte de la seconde vague épidémique de coronavirus (Covid-19). Son versement est programmé à la fin du mois. Les conditions restent strictement les mêmes qu'il y a quelques mois : l'aide exceptionnelle reste réservée aux foyers les plus précaires qui touchent déjà certaines prestations sociales "au titre des mois de septembre et octobre 2020". Ils seront informés par mail ou par courrier. Parmi eux, on retrouve notamment les allocataires du RSA par exemple, et certains bénéficiaires des APL. Quid des étudiants ? Après avoir été un temps exclus du dispositif, le Premier ministre a finalement annoncé que les étudiants boursiers en bénéficieront.

Il n'y a aucune démarche préalable à réaliser : le versement est automatique, comme la prime de Noël. Par conséquent, il ne sera d'aucune utilité de contacter la CAF, le Crous ou Pôle emploi pour espérer le versement si vous n'êtes pas concerné. Les organismes en question n'effectuent aucune étude de revenus. Le montant, lui, dépend à la fois de votre situation sociale et familiale.

Quelle est la date de versement de l'aide exceptionnelle ?

Lors de la présentation de ses nouvelles mesures pour lutter contre la pauvreté, Jean Castex a enfin dévoilé l'échéance de versement. Attention toutefois, car la date précise de versement de l'aide exceptionnelle de solidarité dépend de votre situation. Linternaute.com vous résume les cas de figure qui peuvent se présenter :

Mercredi 25 novembre 2020 : selon un projet de décret, c'est l'échéance à laquelle l'aide exceptionnelle de solidarité sera versée pour les bénéficiaires à Pôle emploi (si vous touchez l'ASS notamment, lire plus bas).

: selon un projet de décret, c'est l'échéance à laquelle l'aide exceptionnelle de solidarité sera versée pour les bénéficiaires à Pôle emploi (si vous touchez l'ASS notamment, lire plus bas). Vendredi 27 novembre 2020 : vous bénéficiez du remboursement si vous touchez le RSA, le RSO ou si vous touchez les APL. La CAF se charge du versement par virement bancaire, directement sur votre compte bancaire.

: vous bénéficiez du remboursement si vous touchez le RSA, le RSO ou si vous touchez les APL. La CAF se charge du versement par virement bancaire, directement sur votre compte bancaire. Début décembre : la date précise de versement pour les étudiants boursiers qui vont toucher l'aide de 150 euros n'a pas encore été dévoilée. "Le Crous la versera au début du mois de décembre avec votre mensualité de bourse habituelle", indique-t-on sur le site officiel du gouvernement.

Pensez à bien vérifier vos coordonnées bancaires sur le site de la CAF ou de Pôle emploi. Pour ce faire, rien de plus simple : connectez-vous à votre espace personnel, puis cliquez sur "Consultez ou modifier mon profil.

Renouvelée sur décision du président de la République, l'aide exceptionnelle de solidarité concerne les personnes qui touchent déjà certaines prestations sociales : RSA, ASS, APL (sous conditions, lire plus bas), et les étudiants boursiers. D'autres bénéficiaires de minimas sociaux seront-ils concernés comme au printemps dernier ? Oui. Si le décret correspondant n'a pas encore été publié, c'est bien le même périmètre qui sera repris cet automne. Il y a quelques mois maintenant, la liste des bénéficiaires de l'aide exceptionnelle de solidarité avait été précisée dans ce décret.

Voici, à titre indicatif, les minimas sociaux qui sont donc inclus :

RSA

AER

ASS

La prime forfaitaire pour reprise d'activité

RSO

Allocations logement (APL)

Tout dépend en réalité de votre situation familiale et sociale. Si vous ne touchez aucune autre aide sociale en plus de l'AAH, vous n'êtes pas éligible à l'aide exceptionnelle. Les personnes percevant l'allocation aux adultes handicapés vont pouvoir bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité, si elles perçoivent l'APL, mais sous conditions. Comme tous les allocataires des APL, seules deux situations permettent d'avoir droit à l'aide exceptionnelle de la CAF (lire ici) :

Avoir au moins un enfant à charge : dans ce cas, l'aide sera de 100 euros par enfant.

Être âgé de moins de 25 ans et non-étudiant : vous toucherez alors 150 euros.

En clair, si vous n'êtes pas dans l'une des situations citées précédemment alors que vous touchez les APL, vous ne toucherez pas l'aide exceptionnelle.

Qu'en est-il si vous percevez le RSA en plus de l'AAH ? Pour rappel, les bénéficiaires de l'AAH peuvent la cumuler avec le RSA, lorsqu'ils remplissent les conditions requises. A ce titre, ils peuvent donc aussi bénéficier de l'aide exceptionnelle. Elle s'élève alors à 150 euros, auxquels s'ajoutent 100 euros par enfant à charge.

Tous les allocataires ne pourront pas bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité. Le gouvernement a défini deux publics distincts. Linternaute.com vous résume qui est concerné :

Familles avec au moins un enfant à chargé, âgé de moins de 20 ans

avec au moins un enfant à chargé, âgé de moins de 20 ans Jeunes de moins de 25 ans, percevant les APL, non-étudiants

Si vous n'êtes pas dans l'un des cas de figure présentés ici, par exemple que vous n'avez pas d'enfant à charge et que vous êtes âgés de plus de 25 ans, vous ne toucherez pas l'aide exceptionnelle de la CAF.

Lors de son interview télévisée, Emanuel Macron avait annoncé une "aide exceptionnelle de 150 euros plus 100 euros par enfant" pour "les bénéficiaires du RSA et des APL - ce qui touche du coup tous les jeunes très largement, les 18/25 ans". Matignon avait toutefois rectifié le tir excluant les jeunes et provoquant une levée de boucliers des associations.

Résultat, le Premier ministre a fini par annoncer que les jeunes touchant les APL - non étudiants et âgés de moins de 25 ans - et les étudiants boursiers pourront toucher l'aide exceptionnelle de 150 euros. Au total, ce sont donc plus d'un million de jeunes qui vont bénéficier de la prime. Quelles sont les modalités de versement ? On vous les résume :

Vous êtes jeune âgé de moins de 25 ans et touchant les APL : le versement sera assuré par la CAF fin novembre.

fin novembre. Vous êtes étudiant boursier : le versement sera assuré par le CROUS, "sans démarche de votre part". "Le Crous la versera au début du mois de décembre avec votre mensualité de bourse habituelle", indique-t-on sur le site officiel du gouvernement.

Pour rappel, au printemps dernier, les étudiants avaient pu bénéficier d'une aide de 200 euros sous conditions.

Le montant de l'aide exceptionnelle de solidarité n'est pas fixe. Il dépend à la fois de la prestation sociale que vous percevez et éventuellement de votre situation familiale. On vous rappelle donc les montants que vous allez percevoir :

RSA, ASS, RSO, AER et prime forfaitaire : 150 € + 100€ / enfant

Jeunes de moins de 25 ans -touchant les APL -, étudiants boursiers : 150 €

Familles avec APL : 100€ / enfant

A noter : le montant de l'aide ne pourra pas excéder 450 euros. Retrouvez le détail, en fonction de votre situation familiale, des montants appliqués au printemps dernier, et renouvelés :

Vous êtes au RSA ou percevez l'ASS, le RSO, l'AER ou la prime forfaitaire pour reprise d'activité :

Composition de votre famille Montant Vous êtes seul ou en couple 150€ Un foyer avec un enfant 250€ Un foyer avec deux enfants 350€ Un foyer avec trois enfants 450€

Vous touchez les APL :

Composition de votre famille Montant Vous êtes seul ou en couple 0€ Une personne seule ou en couple avec un enfant 100€ Une personne seule ou en couple avec deux enfants 200€ Une personne seule ou en couple avec trois enfants 300€ Une personne seule ou en couple avec quatre enfants 400€

A noter : "Si vous vivez en couple, une seule aide est versée par foyer, en une seule fois", avertit la CAF. Entré en vigueur, le second confinement se traduit pour vous par une baisse de revenus ? Linternaute.com s'est penché, pour vous, sur les différents dispositifs mis en place depuis le début de la crise sanitaire, et sur les leviers que vous pouvez actionner en cette période. Consultez notre dossier sans plus attendre :

Allez-vous toucher l'aide exceptionnelle de solidarité de la CAF dans son intégralité ou bien sera-t-elle partagée avec votre ex-conjoint ? C'est la question que de nombreux parents divorcés, et dont les enfants sont en garde alternée, se posent désormais à quelques semaines de la date de versement de l'aide. Sollicitée par Linternaute.com, la Caisse nationale des allocations familiales a répondu à cette interrogation : pas de partage de l'aide pour les parents dont les enfants sont dans une situation de résidence alternée. Imaginons, par exemple, que vous percevez les APL. A ce titre, vous bénéficierez donc, a priori, de 100 euros par enfant. Dans les faits, l'aide exceptionnelle sera intégralement versée au parent pour lequel "les enfants sont comptabilisés à charge" pour le calcul des APL, nous a-t-on expliqué.

Il n'y a aucune démarche, car le versement est automatique, et ce, "dès lors que vous êtes bénéficiaire d'une de ces prestations en septembre ou octobre", indique la CAF sur son site. Veillez tout de même à vérifier vos coordonnées bancaires en amont. Pour ce faire, connectez-vous à votre compte sur le site de la CAF, cliquez sur "Consultez ou modifier mon profil". Vous serez informé par courriel ou par courrier.

