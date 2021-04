"RSA 2021 : découvrez le nouveau montant !"

RSA 2021. Versé par la CAF aux personnes les plus modestes, le RSA n'a été que très faiblement revalorisé au 1er avril.

[Mis à jour le 02 avril 2021 à 09h27] C'est une hausse minime qui a été actée et mise en place au 1er avril. Comme tous les ans, certaines prestations sociales font l'objet d'une revalorisation par décret. Prestation sociale versée par la CAF sous conditions de ressources, le RSA en fait partie. Le montant "s'élève désormais à 565,34 euros, par mois pour une personne seule et à 848,01, pour un couple, également sans enfant", et sans allocation logement, a indiqué la Caisse des allocations familiales dans un communiqué. "Les personnes seules avec un enfant peuvent percevoir jusqu'à 848,01 euros, par mois et les couples avec enfant jusqu'à 1017,61 euros, par mois. A Mayotte, le montant forfaitaire au titre du Rsa pour un foyer composé d'une seule personne vivant à Mayotte est fixé à 282,67 euros". A titre indicatif, le RSA était fixé à 564 euros pour une personne seule ne percevant pas d'aide au logement (APL) auparavant.

Cette très faible revalorisation intervient alors que, depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, le nombre de demandes du RSA a très fortement augmenté. Le seuil des deux millions de foyers allocataires a été franchi fin 2020. Plusieurs associations réclament depuis plusieurs mois déjà des conditions plus avantageuses, notamment pour les jeunes actifs. A titre indicatif, le RSA peut concerner des jeunes actifs - on parle alors de RSA jeune pour les moins de 25 ans -, mais ils doivent justifier d'une certaine durée d'activité professionnelle, hors stage. C'est la raison pour laquelle de très nombreux jeunes se retrouvent exclus de facto. Le gouvernement, lui, reste fermement opposés à un élargissement du RSA aux plus jeunes.

Dans les faits, la caisse des allocations familiales (CAF) prend en compte les ressources de votre foyer ainsi qu'un montant forfaitaire qui varie en fonction de la composition de votre foyer le nombre d'enfants à charge. Vous vivez seul ? Dans ce cas, le montant forfaitaire du RSA atteint 565,34 €. Vous êtes actuellement en couple ou en famille monoparentale ? Voici les montants forfaitaires du RSA - celui qui va donc servir de base de calcul aux allocations familiales, il ne s'agit pas du montant définitif - depuis le 1er avril 2021 :

Famille monoparentale

Nombre d'enfant/personne à charge Personne seule Parent isolé Femme enceinte isolée 725,97 1 848,02 967,96 2 1 017,63 € 1 209,95 € Par enfant ou personne à charge supplémentaire 226,13 241,99

Couple

Nombre d'enfant/personne à charge Montant 0 848,02 € 1 1 017,63 € 2 1 187,23 € Par enfant ou personne à charge supplémentaire 226,13 €

Concernant les revenus pris en compte par la CAF, elle étudie les ressources perçues au cours des trois derniers mois pour ensuite établir une moyenne. Quelles sont les ressources prises en compte ? Voici quelques exemples :

Allocations chômage

Indemnités journalières de la sécurité sociale

Allocations logement

Prestations familiales

Attention, certaines aides sont également prises en compte au moment du calcul du revenu de solidarité active. Comme expliqué précédemment, la caisse des allocations familiales a ainsi établi un forfait logement selon le nombre de personnes qui composent votre foyer :

Si vous êtes seul il atteint 67,84 €

Si vous êtes deux, il s'établit à 135,68 €

A partir de trois personnes composant le foyer, il grimpe à 167,91 €.

Inévitablement, ce forfait logement réduit le montant de la prestation sociale.

Le RSA majoré, c'est pour qui ?

Ce dispositif désigne le revenu de solidarité active destinée aux parents isolés. Est considéré comme parent isolé une personne célibataire, divorcée, séparée ou veuve qui a des enfants à charge. Le montant forfaitaire est majoré lorsque vous déclarez une grossesse ou la naissance d'un enfant ou la prise en charge d'un enfant ou une séparation. La majoration ne peut pas durer plus de 12 mois.

Les jeunes âgés de moins de 25 ans ne peuvent pas percevoir le revenu de solidarité active. Il existe toutefois un dispositif de RSA réservé aux jeunes actifs, le RSA jeune. Un jeune âgé de 18 à 25 ans qui peut justifier d'une certaine durée d'activité professionnelle (activité salariée ou non, heure d'activité accomplie durant une période de chômage, d'activité accomplie dans le cadre d'un contrat de volontariat dans l'armée) peut la percevoir. Comme pour le RSA classique, il faut résider en France de manière stable et effective. Attention, les périodes de chômage indemnisé et de stage ne sont pas considérés aux yeux de la CAF comme des périodes d'activité.

La formule de calcul est identique à celle du revenu de solidarité active dit classique. La demande de RSA jeune actif ne peut être faite en ligne sur le site de la CAF. Vous devez l'effectuer soit directement auprès de votre CAF sur place, soit par courrier. En tant que jeune actif, vous devez adresser deux formulaires : le formulaire n°15481 (ou n°15482 si vous êtes non salarié) et le cerfa n°14130.

Dans ce contexte, le revenu de solidarité active devient, petit à petit, un enjeu électoral, notamment en vue du prochain scrutin des régionales. La présidente de la région Île-de-France a annoncé le lancement d'un "Revenu jeune actif" début mars. D'un montant allant de 500 à 670 euros par mois, cette aide financière est conditionnée à une formation gratuite pour les jeunes sans emploi. "Le paradoxe de cette crise, c'est qu'il y a à la fois des secteurs économiques qui sont à terre et des secteurs économiques qui recrutent massivement et qui sont en pénurie d'emploi", a indiqué Valérie Pécresse au micro de RTL, refusant "d'enfermer des jeunes de 18 à 25 ans dans l'assistanat".

Valérie Pécresse n'est pas la seule à défendre une aide à destination des plus jeunes. La métropole de Lyon a, elle aussi, récemment annoncé des mesures en ce sens. Outre la baisse du prix de l'abonnement de transports en commun, un RSA de 300 à 400 euros pour les jeunes en grande précarité, sortis du système scolaire, a été dévoilé. "Il s'agit d'une première expérimentation, nous verrons comment l'ajuster dans les mois à venir. Cette catégorie d'âge est la plus touchée par les effets de la crise sanitaire " a précisé le président du Grand Lyon dans un entretien au Monde.

La Caisse des allocations familiales a mis à disposition des utilisateurs un simulateur sur son site Internet, à l'adresse suivante : http://www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/faire-une-simulation. Si vous percevez déjà une prestation familiale de la CAF, vous êtes invité à vous connecter à votre espace personnel grâce à votre numéro d'allocataire. Si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité d'utiliser un simulateur. Ayez à l'esprit que vous devrez en amont disposer d'informations sur les personnes qui vivent dans votre foyer, ainsi que les ressources des trois derniers mois de l'ensemble de votre foyer. Vous obtiendrez alors une estimation du montant du RSA auquel vous pouvez prétendre, et si nécessaire, vous pourrez initier les démarches.

Il faut résider en France de manière stable, effective et être âgé d'au moins 25 ans. Les élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés ne sont pas éligibles au RSA. Les parents isolés font exception. Le RSA ne peut pas non plus concerner les personnes en congé parental, en congé sans solde ou en congé sabbatique. Vous n'êtes pas de nationalité française ? Dans ce cas, vous devez remplir un certain nombre de conditions de séjour.

Si vous êtes européen, vous devez être détenteur d'un droit de séjour en France et vivre depuis au moins trois mois lors de votre demande ou avoir un travail déclaré en France et être, soit sans emploi, soit en arrêt maladie, soit en formation professionnelle. Si vous n'êtes pas européen, vous devez posséder un titre de séjour permettant de travailler en France depuis au moins cinq ans, ou détenir la carte de résident ou avoir le statut de réfugié ou être reconnu comme apatride.

Oui. Comme expliqué précédemment, la composition de votre foyer pris en compte pour déterminer votre éligibilité au RSA ainsi que le calcul du montant de la prestation sociale. Ayez à l'esprit que ce montant peut évidemment varier en fonction des ressources de votre foyer.

Pour obtenir ces prestations sociales, vous avez trois possibilités : à votre demande par Internet sur le site de la CAF, remplir un formulaire auprès de votre caisse des allocations familiales ou du CCAS par exemple, ou encore d'adresser le formulaire par courrier correspondant à votre caisse. Le formulaire Cerfa numéro 15481 est disponible ici. Vous vous interrogez sur sur les pièces à fournir ? Voici la liste :

Un relevé d'identité bancaire

Une déclaration de grossesse si vous attendez un enfant

La photocopie de votre carte d'identité ou passeport ainsi que votre titre de séjour si vous n'êtes pas de nationalité française

Retrouvez l'intégralité des pièces à fournir en page sept du formulaire Cerfa.

Le RSA être attribué pour une période de trois mois. À chaque trimestre, le bénéficiaire du revenu de solidarité active doit déclarer ses ressources, soit par courrier, soit en ligne. Cette prestation sociale est versée tous les mois par la CAF et à partir du premier mois au cours duquel vous avez déposé votre demande. En cas de changement de situation, vous devez en informer la CAF impérativement et le plus rapidement possible. Vous êtes devenu allocataire du revenu de solidarité active et souhaitez savoir à quelle échéance vous avez le recevoir tous les mois ? Pas de panique, voici le calendrier du RSA 2021 :

Pour le RSA de décembre : mardi 5 janvier

Pour le RSA de janvier : vendredi 5 février 2021

Pour le RSA de février vendredi 5 mars 2021

Pour le RSA de mars : mardi 6 avril 2021

Pour le RSA d'avril : mercredi 5 mai 2021

Pour le RSA de mai : vendredi 4 juin 2021

Pour le RSA de juin: lundi 5 juillet 2021

Pour le RSA de juillet : jeudi 5 août 2021

Pour le RSA d'août : lundi 6 septembre 2021

Pour le RSA de septembre : mardi 5 octobre 2021

Pour le RSA d'octobre : vendredi 5 novembre 2021

Pour le RSA de novembre : lundi 6 décembre 2021

Pour le RSA de décembre : mercredi 5 janvier 2022

Lorsque les ressources de votre foyer sont inférieures à 500 euros par mois, vous devez impérativement répondre à une obligation de recherche d'emploi. Les obligations sont inscrites dans votre projet personnalisé d'accès à l'emploi que vous avez établi avec votre conseiller pôle emploi. Pour rappel, il n'est pas possible de refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi.

Dans quel cas le versement du RSA est-il suspendu ?

La CAF dénombre trois situations dans lesquelles le revenu de solidarité active peut être suspendu. En voici le détail :

Vous n'avez pas respecté vos obligations de recherche d'emploi si vous êtes demandeur d'emploi, voire si vous êtes radié de Pôle emploi de la liste de demandeurs.

si vous êtes demandeur d'emploi, voire si vous êtes radié de Pôle emploi de la liste de demandeurs. Vous êtes hospitalisé dans un établissement de santé depuis plus de 60 jours ou bénéficiez d'une prise en charge de l'assurance-maladie : une réduction du RSA de 50 % s'applique.

ou bénéficiez d'une : une réduction du RSA de 50 % s'applique. Vous êtes incarcéré depuis plus de 60 jours : dans ce cas, la prestation sociale est suspendue.

Ayez à l'esprit que la CAF est en droit de vous réclamer des allocations de RSA versées et auxquelles vous n'aviez pas le droit durant deux ans.

En tant que bénéficiaires du RSA, vous pouvez prétendre à cumuler la prime d'activité. Sachez que vous pouvez faire une simulation dans votre espace personnel sur le site de la CAF dans la rubrique "simuler ou demander une prestation".

Quel est le montant de la prime de Noël pour les allocataires du RSA ?

Oui, en tant qu'allocataire du RSA, vous faites partie des bénéficiaires de la prime de Noël. Cette dernière est versée de manière automatique quelques jours avant les fêtes de fin d'année. Son montant dépend de la composition de votre foyer. Il atteint 152,45 euros pour une personne seule. Vous avez une question spécifique sur la prime de Noël ? Linternaute.com s'est penché, pour vous, sur tous les aspects de l'aide financière exceptionnelle. Consultez notre dossier dédié sans plus attendre :