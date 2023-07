RSA 2023 : le montant, quelles conditions pour en faire la demande ?

MONTANT RSA. En France, des milliers de personnes bénéficient du Revenu de solidarité active pour pouvoir vivre. Combien peuvent-ils percevoir ? Qui y a droit et à quelles conditions ?

C'est le montant minimum versé par l'Etat pour les plus démunis. Le Revenu de solidarité active (RSA) est perçu par environ deux millions de personnes en France ne travaillant pas et ne bénéficiant pas d'allocations chômage. Pour l'Etat, cela "permet de bénéficier d'un niveau minimum de revenu et d'un programme d'accompagnement à l'insertion professionnelle." Au fil des ans, son montant est revu à la hausse pour tenir compte, en partie, de la hausse du coût de la vie. Mais combien perçoivent les bénéficiaires ? Quelles conditions faut-il remplir pour l'obtenir ? Explications.

C'est un dispositif d'accompagnement social, et professionnel pour faciliter l'accès à l'emploi ou consolider certaines capacités professionnelles quand on ne tire pas, ou peu de ressources de son activité. Ce RSA repose sur un système simple de droits et de devoirs. Le droit à un revenu minimum ou à un complément de revenu d'abord. Ensuite, le devoir de rechercher un emploi, ou d'auto entreprendre des actions en faveur de sa réinsertion. Le RSA est ouvert, sous certaines conditions, aux personnes d'au moins 25 ans et aux jeunes actifs de 18 à 24 ans s'ils sont parents isolés ou justifient d'une certaine durée d'activité professionnelle. Enfin, sachez que vous n'avez pas à déclarer le revenu de solidarité active sur votre déclaration d'impôt 2023, il n'est pas imposable.

Depuis le 1er avril 2023, le montant du RSA a été augmenté de 1,6% par l'Etat. Le montant minimum est ainsi passé à 607,75€. Il varie, à la hausse, selon la composition du foyer, entre situation conjugale du bénéficiaire et présences d'enfants ou non au sein du foyer. Voici tous les montants à connaître :

Nombre d'enfant/personne à charge Personne seule Couple 0 607,75€ 911,63€ 1 911,63€ 1093,96€ 2 1093,96€ 1 276,29 € Par enfant ou personne à charge supplémentaire 243,10€

Concernant les revenus pris en compte par la CAF, elle étudie les ressources perçues au cours des trois derniers mois pour ensuite établir une moyenne. Quelles sont les ressources prises en compte ? Ayez à l'esprit que les allocations chômage, les indemnités journalières de la Sécurité sociale, les allocations logement et les prestations familiales sont notamment prises en compte. La caisse des allocations familiales a ainsi établi un forfait logement selon le nombre de personnes qui composent votre foyer :

Si vous êtes seul il atteint 72,93 €

Si vous êtes deux, il s'établit à 145,86€

A partir de trois personnes composant le foyer, il grimpe à 180,50€.

Inévitablement, ce forfait logement réduit le montant de la prestation sociale.

Pour obtenir ces prestations sociales, vous avez trois possibilités : à votre demande par Internet sur le site de la CAF, remplir un formulaire auprès de votre caisse des allocations familiales ou du CCAS par exemple, ou encore d'adresser le formulaire par courrier correspondant à votre caisse. Le formulaire Cerfa numéro 15481 est disponible ici. Vous vous interrogez sur sur les pièces à fournir ? Voici la liste :

Un relevé d'identité bancaire

Une déclaration de grossesse si vous attendez un enfant

La photocopie de votre carte d'identité ou passeport ainsi que votre titre de séjour si vous n'êtes pas de nationalité française

Retrouvez l'intégralité des pièces à fournir en page sept du formulaire Cerfa.

La Caisse des allocations familiales a mis à disposition des utilisateurs un simulateur sur son site Internet, à l'adresse suivante : http://www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/faire-une-simulation. Si vous percevez déjà une prestation familiale de la CAF, vous êtes invité à vous connecter à votre espace personnel grâce à votre numéro d'allocataire. Si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité d'utiliser un simulateur. Ayez à l'esprit que vous devrez en amont disposer de plusieurs informations (nombre de personnes dans le foyer, ressources des 3 derniers mois...).

Il faut résider en France de manière stable, effective et être âgé d'au moins 25 ans. Les élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés ne sont pas éligibles au RSA. Les parents isolés font exception. Le RSA ne peut pas non plus concerner les personnes en congé parental, en congé sans solde ou en congé sabbatique. Vous n'êtes pas de nationalité française ? Dans ce cas, vous devez remplir un certain nombre de conditions de séjour.

Si vous êtes européen, vous devez être détenteur d'un droit de séjour en France et vivre depuis au moins trois mois lors de votre demande ou avoir un travail déclaré en France et être, soit sans emploi, soit en arrêt maladie, soit en formation professionnelle. Si vous n'êtes pas européen, vous devez posséder un titre de séjour permettant de travailler en France depuis au moins cinq ans, ou détenir la carte de résident ou avoir le statut de réfugié ou être reconnu comme apatride.

Pour rappel, le versement du revenu de solidarité active pourrait radicalement changer de visage à l'orée 2024. En effet, le gouvernement envisage de conditionner son versement à un minimum d'activité de la part des bénéficiaires. Autrement dit, pour en bénéficier, il faudrait suivre une activité de formation ou d'insertion d'une dizaine d'heures par semaine. L'objectif de l'exécutif est de favoriser la réinsertion et à terme, parvenir au plein emploi (promesse de campagne d'Emmanuel Macron).

Au programme, des ateliers à la création de CV, des formations, en entreprises ou dans une collectivité. Dans chaque département sélectionné pour ce test, les allocataires du RSA seront suivi par des référents grâce à un logiciel commun. Concernant le volume horaire, il pourra varier d'un département à l'autre, au même titre que le niveau de sanction en cas d'absence. Le Gouvernement assure également que la situation des bénéficiaires pourrait être étudiée au cas par cas. Autrement dit, une mère célibataire avec trois enfants à charge, par exemple, pourrait bénéficier d'un traitement différent qu'un jeune à la recherche d'un emploi.

Qui est concerné par le RSA jeune ?

Les jeunes âgés de moins de 25 ans ne peuvent pas percevoir le revenu de solidarité active. Il existe toutefois un dispositif de RSA réservé aux jeunes actifs, le RSA jeune. Un jeune âgé de 18 à 25 ans qui peut justifier d'une certaine durée d'activité professionnelle (activité salariée ou non, heure d'activité accomplie durant une période de chômage, d'activité accomplie dans le cadre d'un contrat de volontariat dans l'armée) peut la percevoir. Comme pour le RSA classique, il faut résider en France de manière stable et effective. Attention, les périodes de chômage indemnisé et de stage ne sont pas considérés aux yeux de la CAF comme des périodes d'activité.

La formule de calcul est identique à celle du revenu de solidarité active dit classique. La demande de RSA jeune actif ne peut être faite en ligne sur le site de la CAF. Vous devez l'effectuer soit directement auprès de votre CAF sur place, soit par courrier. En tant que jeune actif, vous devez adresser deux formulaires : le formulaire n°15481 (ou n°15482 si vous êtes non salarié) et le cerfa n°14130.