PGE : quel remboursement ? Tout savoir

PRET GARANTI PAR L'ETAT. Les entreprises doivent actuellement se prononcer sur les modalités de remboursement, voire d'amortissement, de leur prêt garanti par l'Etat.

[Mis à jour le 26 avril 2021 à 09h15] Chômage partiel, fonds de solidarité… Nombreuses sont les aides qui ont été dégainées dès le début de la crise sanitaire, au printemps 2020. Créé dès le mois de mars 2020, le PGE (prêt garanti par l'Etat) constitue une aide à la trésorerie pour toutes les entreprises, quels que soient leur secteur et leur taille. Il peut représenter jusqu'à trois mois de chiffre d'affaires. La garantie de l'Etat représente 70% du prêt, parfois davantage (lire plus bas). Un an après la mise en place du PGE, les chiffres sont sans équivoque : 669 883 entreprises en ont bénéficié pour un montant de plus de 135,9 milliards d'euros, selon la Fédération française bancaire (FBF). "C'est un succès", salue Solenne Lepage, directrice générale adjointe de la FBF auprès de Linternaute.com. "Le PGE a été un élément crucial et massif dans la réponse à la crise depuis un an. Son objectif était bien d'être un outil de soutien à la trésorerie, donc d'apporter un pont de trésorerie pour traverser la crise".

Ce succès s'est également reflété dans l'activité du Médiateur du crédit. Géré par la Banque de France, ce service permet d'apporter des solutions aux entreprises qui rencontrent des difficultés de financement. "Nous traitions à peu près 1 000 dossiers au niveau national en 2019, on est passé à 14 000 dossiers en 2020", rapporte Frédéric Visnovsky, Médiateur national du crédit. "La très grande majorité des dossiers traités portaient sur des refus de PGE".

Qui a donc pu bénéficier de ce fameux prêt garanti par l'Etat ? Régulièrement, le ministère de l'Economie publie un tableau de bord du PGE, que vous pouvez consulter sous forme interactive sur le site du ministère. Résultat, le PGE a bénéficié en très grande majorité aux PME et TPE. Côté secteurs, le commerce, la construction et la restauration sont largement représentés. Co-fondateur des restaurants Holybelly, Nicolas Alary en fait partie. "L'an dernier nous avons souscrit un PGE, avec pour objectif de faire une opération blanche, en ayant un peu de sécurité", témoigne-t-il. Ce début d'année 2021 est loin de constituer une période d'idylle pour autant. Les entreprises qui ont souscrit un PGE sont désormais dans l'obligation de formuler leur choix sur le remboursement et les éventuelles modalités d'amortissement du prêt, avant la date anniversaire de celui-ci. Voici ce qui vous attend en détail.

A noter : Bruno Le Maire a annoncé la prolongation de la commercialisation du PGE. Elle devait prendre fin au 30 juin 2021. Elle est reportée jusqu'à la fin de l'année. "Il y a un consensus sur la nécessité de maintenir possible" la souscription, a déclaré le ministre lors d'un point presse téléphonique la semaine passée. La nature des PGE va évoluer : le prêt garanti par l'Etat pourra être contracté afin de régler des dettes auprès de fournisseurs, et non plus seulement comme un soutien à la trésorerie. Objectif affiché, éviter la vague de faillites d'entreprises une fois que les aides auront été arrêtées. En déplacement à Saint-Malo, Bruno Le Maire a glissé une nouvelle indication sur le PGE. Devant les professionnels, il a rappelé que la durée initiale du PGE est limitée - à six années au total. "On peut envisager d'aller jusqu'à huit ans", a-t-il avancé pour "donner un peu d'air" aux entreprises, en soulignant avoir "besoin de l'accord préalable de la commission européenne".

Les entreprises doivent se prononcer sur la manière dont elles vont rembourser leur PGE. Il existe plusieurs options :

Un remboursement en totalité : l'entreprise choisit de rembourser la totalité du PGE à la date anniversaire de celui-ci.

Un remboursement partiel : elle rembourse une partie de la somme prêtée en 2021, et décide d'amortir le reste sur un, deux, trois, quatre, voire cinq ans - pas au-delà, car la durée totale du PGE est limitée à six ans, comme le prévoit la Commission européenne.

Un amortissement : l'entreprise choisit dès le début de conserver le PGE, et d'amortir sur plusieurs années le remboursement.

Un report d'un an, puis la mise en amortissement : en clair, vous commencez à rembourser à partir de 2022, ce qui réduit à quatre ans la période maximale d'amortissement de votre PGE, celui-ci étant toujours limité à six ans. Durant cette année "blanche", l'entreprise doit rembourser les intérêts et la garantie de l'Etat, voire l'assurance.

Et concrètement, comment ça marche ? "Deux à quatre mois avant la date anniversaire de souscription du PGE, les banques prennent attache avec leurs clients pour examiner avec eux les modalités de remboursement souhaitées", nous explique Solenne Lepage de la Fédération bancaire française. "Le choix est à la main du client". Vous souhaitez obtenir un report d'un an du remboursement et de la mise en amortissement ? Ayez à l'esprit que ce report n'est pas automatique.

Comment se déroule techniquement le remboursement ?

"Nous envoyons une lettre d'information, en lui proposant les solutions d'amortissement quatre à cinq mois avant la date d'échéance", nous détaille Gaelle Lejoux, directrice du Centre d'affaires régional de Reims à la Société Générale. "Ensuite, nos chargés d'affaires prennent contact avec les clients pour échanger sur les modalités de remboursement envisagées. Le chargé d'affaires va conseiller le client en fonction des éléments de reprise d'activité et de sa capacité de remboursement pour définir l'option la plus adaptée. (...) L'idée, c'est qu'il ait des marges de manœuvre pour continuer son développement pour gérer un environnement qui n'est pas encore stabilisé". Une fois que le choix est acté, le client n'a plus qu'à remplir l'annexe jointe à lettre d'information, permettant la signature électronique d'une "lettre de conditions financières". Contactés par Linternaute.com, BNP Paribas, LCL et le Crédit agricole nous ont décrit des conduites analogues à celle-ci, avec la signature d'un avenant.

Les Banques populaires, elles, ont opté pour un processus assez similaire. Le client reçoit un courrier avant la date anniversaire de son PGE, mais il n'a pas forcément besoin de passer par son conseiller. "Avec l'aide de son conseiller si besoin, le client se connecte, choisit et signe directement depuis son espace Internet ou renvoie sans frais son courrier de choix", nous détaille Bertrand Magnin, directeur du développement à la Banque populaire. "Nous avons opté pour un fonctionnement fluide et automatisé afin de faciliter la vie de nos clients et d'accélérer au maximum les délais de traitement, surtout dans ces périodes extrêmement anxiogènes".

Ces différences de procédé peuvent parfois semer le trouble dans l'esprit de certains chefs d'entreprise, surtout dans la perspective où ils demandent un report d'un an de leur PGE. Ils peuvent parfois avoir l'impression de devoir signer un nouveau contrat de PGE avec leur banquier.

La directrice générale adjointe de la FBF se veut extrêmement précise. "Il ne faut pas parler de prolongation, car cela renvoie à la durée du PGE, et ça, ce n'est pas possible puisque le cadre réglementaire européen limite la durée du PGE à six ans", rappelle Solenne Lepage. "En revanche, ce qui est proposé est un report d'amortissement du capital d'un an. Le formalisme peut différer d'une banque à l'autre, mais juridiquement, le choix d'amortir le prêt donne lieu à un avenant".

Pourquoi vous devez vous prononcer maintenant sur le remboursement ?

Tous les interlocuteurs bancaires que nous avons contactés nous l'ont assuré : le client reste l'unique décisionnaire. Le chef d'entreprise est donc le seul à choisir le scénario de remboursement et d'amortissement de son PGE. Un état de fait qui fait penser au Médiateur national du crédit qu'il devrait y avoir peu de conflits. "Le banquier peut discuter, conseiller, mais c'est l'entreprise qui choisit : soit elle rembourse, soit elle demande un étalement, mais l'étalement est de droit", indique Frédéric Visnovsky. "Il ne peut donc pas y avoir de litiges sur les modalités de remboursement". "La question du remboursement se pose de manière assez sereine, dans la mesure où les dossiers ont été étudiés en amont, la distribution du PGE étant quasi-automatique, mais pas automatique et dans la mesure où, on le voit, des souplesses existent", souligne Solenne Lepage de la FBF.

Le co-fondateur des restaurants Holybelly, lui, nuance. S'il n'a pas eu de conflit avec sa banque, il a toutefois connu quelques difficultés. "En début d'année, j'ai envoyé un mail pour obtenir le report d'un an, et je n'ai reçu aucune réponse", rapporte Nicolas Alary. "D'où ma surprise lorsque j'ai reçu un mail où tout s'accélère en mars : on nous demande de venir signer un nouveau contrat, je tombe des nues". Au terme d'intenses discussions avec son banquier, le restaurateur parvient enfin à un accord : un remboursement partiel avec un report d'un an pour la somme restante. "C'était loin d'être acquis, il a fallu qu'on discute longuement", déplore-t-il.

De nombreux courriers ont déjà été envoyés aux entreprises qui avaient contracté un PGE, et les premières réponses commencent déjà à affluer. "Seulement 20% de nos clients ont entériné leur décision", fait savoir Gaelle Lejoux de la Société Générale. "Une large majorité choisit d'amortir le PGE sur la durée maximale (...). Une grande majorité a également décidé de décaler la mise en amortissement d'une année". Un constat que partage également Bertrand Magnin de Banque populaire, qui a déjà reçu 100 000 réponses. "95% de nos clients font le choix de demander une mise en amortissement, et parmi eux, plus de la moitié nous demandent de différer le remboursement d'un an supplémentaire", nous détaille-t-il. " Dans cette période complexe, nos clients manquent de visibilité et font clairement le choix de la précaution"

Pourquoi certains réclament l'allongement de la durée du PGE ?

Contactées par Linternaute.com, plusieurs organisations patronales déplorent le fait que les entreprises doivent se prononcer dès à présent sur les modalités d'amortissement et de remboursement du PGE. "On manque encore de visibilité aujourd'hui", insiste ainsi Stéphanie Pauzat, vice-présidente déléguée à la CPME. "On aimerait avoir un vrai différé d'un an pour se prononcer". Secrétaire général du Syndicat des indépendants (SDI), Marc Sanchez tire, lui, la sonnette d'alarme : certaines entreprises ont d'ores et déjà signé un avenant, et ont le sentiment d'être prises au piège. "Elles n'avaient pas anticipé qu'il y aurait un nouveau confinement", indique-t-il. "Or, elles se retrouvent juridiquement liées par un avenant, qui lui-même n'a pas pris en considération cette circonstance exceptionnelle". Pour lui, deux solutions sont sur la table : la mise en place d'un moratoire ou la modification de l'avenant, voire son annulation pure et simple.

Dans ce contexte, la durée totale du prêt garanti par l'Etat - aujourd'hui toujours fixée à six ans - est, plus que jamais, sous le feu des critiques. "Il est nécessaire pour nous, au moins pour les TPE, d'élargir la durée totale à huit ans", indique Marc Sanchez. "Quand on a acté cette année de décalage d'amortissement, c'est bien qu'on a estimé que la crise allait durer. Si on commence à rembourser, on accentue le mur de dettes, on va accélérer la sortie voire la cessation d'activité". Le président confédéral de l'UMIH, représentant les secteurs de l'hôtellerie-restauration, acquiesce. "Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'une entreprise qui choisit le report doit rembourser sur quatre ans, mais on ne sait toujours pas à quelle vitesse l'activité va reprendre", s'inquiète Roland Héguy. Pour l'heure, difficile de dire si la durée du PGE va bel et bien être allongée, puisque Bercy est en négociation avec la Commission européenne sur cet épineux dossier.

Quelles solutions au-delà du PGE ?

"La difficulté derrière tout cela, c'est que le PGE vient ajouter de l'endettement supplémentaire", complète Stéphanie Pauzat de la CPME. "Le risque, c'est donc que les entreprises se retrouvent avec une masse énorme à rembourser et des mensualités intenables". Une situation d'autant moins tenable qu'elle risque de pénaliser encore plus les entreprises qui souhaitent investir à l'avenir.

Alors quelles solutions sont sur la table ? Les organisations patronales et professionnelles, elles, plaident pour des solutions, comme le cantonnement de la dette Covid ou encore la création d'un prêt de consolidation des dettes. "Restructurer la dette va permettre d'aborder la reprise dans de meilleures conditions", assène Roland Héguy de l'UMIH. "L'avenir du secteur du tourisme peut encore être violemment secoué dans les mois à venir. Or, il faut que nous puissions maintenir une offre made in France de qualité, pour ne pas nous faire doubler par la concurrence européenne et mondiale, qui risque d'être féroce. On n'a pas le droit de se manquer".

La Fédération bancaire française, elle, n'est pas favorable à une modification du PGE. "Le PGE est un outil qui fonctionne bien en l'état", estime Solenne Lepage, sa directrice générale adjointe. "Son gros avantage est qu'il est lisible et simple : il faut que les règles restent inchangées, cela nous paraît très important. Par ailleurs, le PGE n'est pas le seul outil dans le paysage des sources de financement". Bercy a mis sur pied, en accord avec les banques, le prêt participatif de Relance, dont l'objectif n'est plus de soutenir la trésorerie des entreprises, mais de renforcer leurs fonds propres.

Représentants des entreprises, banques et institutionnels se retrouvent régulièrement à Bercy pour aborder ces questions. "Je travaille […] pour voir si d'autres dispositifs pourraient être nécessaires pour accompagner des entreprises pour lesquelles ni les fonds propres [les PPSE], ni le décalage du PGE ne suffisent", avait ainsi indiqué Bruno Le Maire au micro de RTL lors de l'émission "Le Grand Jury", il y a plus d'une semaine. Interrogé au micro de Jean-Jacques Bourdin le 14 avril, le ministre a confirmé qu'il allait bientôt dévoiler des solutions, pour une prise en charge au "cas par cas". "Je proposerai d'ici quelques semaines un processus de conciliation pour toutes les entreprises qui sont entrain d'arriver face à ce mur de la dette", a indiqué le locataire de Bercy. "Il faut du sur-mesure (...). Une entreprise saine doit pouvoir survivre à la crise".

Selon une étude publiée du cabinet Altares, les défaillances d'entreprises sont en recul de 32,1% sur un an au premier trimestre 2021. En revanche, 79% des jugements mènent désormais directement à la liquidation de l'entreprise, "du jamais vu depuis 20 ans".

Le PGE s'adresse à toutes les entreprises. Contrairement au fonds de solidarité pour les indépendants, aucune condition relative à la taille de l'entreprise, à son statut ou sa forme juridique n'est imposée. Le prêt garanti par l'Etat peut donc aussi bien bénéficier à une société, qu'à un commerçant, un artisan, une profession libérale ou un autoentrepreneur. "Une entreprise faisant l'objet d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire au 24 mars 2020, ou étant en cours de procédure amiable (conciliation et mandat ad hoc) est également concernée par cette aide", explique-t-on sur la page dédiée du site service-public.fr.

Attention toutefois, certaines sociétés civiles immobilières (SCI), ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement, eux, ne peuvent pas prétendre à bénéficier du PGE.

Bruno Le Maire a annoncé que les PME et TPE qui souhaitent prolonger la durée de leur prêt pourront bénéficier d'un taux compris entre 1% et 2,5%, "particulièrement avantageux". "Les discussions ont abouti (à ce résultat) hier dans un esprit constructif avec les banques", a-t-il affirmé. Au total, 600 000 petites entreprises sont concernées et ont emprunté auprès des banques ces derniers mois "à un taux très préférentiel, 0,25% pour un an", a rappelé le ministre de l'Economie. Dans le détail, le taux dépendra du délai demandé et accordé par l'établissement bancaire. Voici ce qu'a confirmé Bercy dans un communiqué :

Pour un délai supplémentaire de un ou deux ans : 1 à 1,5% d'ici 2022 ou 2023.

Pour un délai supplémentaire de trois à cinq ans : 2 à 2,5% d'ici 2024 à 2026.

Bruno Le Maire a rappelé que "ces entrepreneurs ne sont pas engagés sur leurs biens individuels dans ce prêt garanti par l'Etat". "Quoi qu'il arrive, on ne va pas aller leur saisir leurs biens comme cela peut être le cas dans une autre forme de prêt". Dans le communiqué du ministère de l'Economie, le ministre délégué chargé des PME Alain Griset s'est félicité de "l'excellente nouvelle" des conditions de taux.

Attention toutefois, si le locataire de Bercy parle de prolongation, il convient de nuancer ces propos. La durée maximale du prêt garanti par l'Etat est limitée à six ans, comme l'exige la Commission européenne. Si une entreprise opte donc pour un report d'un an de sa mise en amortissement - et commence à rembourser en 2022 -, la durée maximale de remboursement est donc de quatre ans.

Le Prêt garanti par l'Etat est un prêt de trésorerie. Il peut s'élever jusqu'à trois mois de chiffre d'affaires. Les start-up, elles, peuvent bénéficier d'un prêt allant jusqu'à deux ans de masse salariale. Quid de la garantie de l'Etat ? Elle atteint 70% du prêt dans la plupart des cas (90% pour les petites et moyennes entreprises). "Il est possible de faire une demande regroupant plusieurs prêts", indique-t-on sur le site service-public.fr. "Le montant cumulé de ces prêts ne doit pas dépasser 25% du chiffre d'affaires ou 2 ans de masse salariale pour une entreprise en création ou innovante (start-up).

Comment faire une demande de PGE ?

Le PGE n'est pas un prêt octroyé par l'Etat. Pour en obtenir un, vous devez vous tourner vers votre établissement bancaire habituel. Sachez que depuis l'arrêté du 6 mai 2020, vous pouvez également vous adresser à une plateforme de prêt ayant le statut d'intermédiaire en financement participatif. Mis sur le marché depuis le 24 mars 2020, le PGE est commercialisé jusqu'au 30 juin 2021, sauf nouvelle décision de Bercy. Les démarches dépendent ensuite de la taille de votre entreprise :

Votre entreprise compte plus de 5 000 salariés et réalise un chiffre d'affaires d'au moins 1,5 milliard d'euros : comme expliqué précédemment, il convient de vous rapprocher de vos partenaires bancaires pour faire votre demande et obtenir un pré-accord. La demande doit ensuite être adressée par courriel : garantie.Etat.grandesentreprises[@]bpifrance.fr.

garantie.Etat.grandesentreprises[@]bpifrance.fr. Votre entreprise compte moins de 5 000 salariés et réalise un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros : rapprochez-vous de votre banque habituelle. Elle étudiera votre situation et donnera ensuite un pré-accord. A ce stade, vous devrez ensuite vous connecter à la plateforme Bpifrance, ici. Vous y obtiendrez un identifiant qui sera communiqué à votre banque.

Le prêt participatif est un dispositif destiné à renforcer les fonds propres des entreprises en difficulté dans le cadre de la crise sanitaire, et non la trésorerie comme le prêt garanti par l'Etat. Il concerne les petites structures qui peinent à décrocher un PGE.

Dans le détail, l'argent du prêt doit permettre de financer des projets de développement. S'il est accordé par les banques, l'argent du prêt est issu du secteur privé. Les investisseurs, eux, bénéficient d'une participation aux bénéfices. Les prêts participatifs sont garantis par l'Etat à hauteur de deux milliards d'euros. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a fait part de son intention de les renforcer. Au total, 20 milliards d'euros vont être investis, a déclaré le locataire de Bercy au micro de BFMTV le 14 avril.