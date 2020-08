Prêt garanti par l'Etat : bientôt du nouveau avec le plan de relance, tout savoir

PRET GARANTI PAR L'ETAT. Dans un entretien accordé au quotidien Les Echos, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a promis que les prêts garantis resteront "particulièrement avantageux". On fait le point.

[Mis à jour le 25 août 2020 à 10h21] Chômage partiel, fonds de solidarité, report d'échéances fiscales... Nombreuses sont les mesures qui ont été débloquées pour soutenir les entreprises dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. La liste devrait encore s'allonger la semaine prochaine, le gouvernement devant enfin dévoiler les contours du plan de relance. Pour rappel, ce dernier devait initialement être présenté ce mardi, échéance repoussée en raison de la situation épidémique. Dans une interview accordée aux Echos, Bruno Le Maire a d'ores et déjà annoncé plusieurs mesures relatives au prêt garanti par l'Etat (PGE). "Les prêts garantis par l'Etat resteront particulièrement avantageux pour les entreprises", a assuré le ministre au quotidien économique. Comment cela va-t-il se concrétiser ? Le locataire de Bercy évoque deux volets : l'extension de la durée des prêts et la mise en place de prêts de plus longue durée.

"Beaucoup d'entreprises se sont endettées pour faire face à la crise, en recourant aux prêts garantis par l'Etat. 95 % de celles qui ont eu recours au PGE sont des TPE et des PME : beaucoup ne seront pas en mesure de rembourser leur PGE au bout d'un an (...) et demanderont donc à étendre la durée de remboursement", a-t-il expliqué. "Depuis plusieurs semaines, je négocie avec les banques un taux le plus attractif possible au-delà de la première année. Ce taux évoluera dans une fourchette de 1 à 3 % pour les TPE et les PME, en fonction de la durée de la prolongation du prêt".

Je veux donner de la visibilité aux entrepreneurs qui ne seront pas en mesure de rembourser leur PGE au bout dun an. Actuellement, nous négocions avec les banques des taux attractifs compris entre 1 et 3% pour les TPE et PME.



Mon itw @LesEchos https://t.co/N8yivhFUZg — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) August 25, 2020

Concernant la mise en place de prêts de long terme, Bruno Le Maire a annoncé que "l'Etat apportera sa garantie jusqu'à 3 milliards d'euros, ce qui permettra aux entreprises de lever de 10 à 15 milliards d'euros de prêts à long terme". Le coût de ces prêts pour les entreprises n'a pas encore été défini. En revanche, le ministre de l'Economie prévient : "Il y aura des contreparties, notamment environnementales".

Pour rappel, le PGE a été mis en oeuvre dès la mi-mars, afin de soutenir les entreprises confrontées à de graves difficultés de trésorerie, et ce, jusqu'au 31 décembre 2020. Quelles sont les conditions pour en bénéficier ? Quel est le montant et le taux d'un prêt garanti par l'Etat ? Quelles sont les démarches nécessaires à son obtention ? Linternaute.com vous explique tout en détail sur son fonctionnement.

Le PGE s'adresse à toutes les entreprises. Contrairement au fonds de solidarité pour les indépendants, aucune condition relative à la taille de l'entreprise, à son statut ou sa forme juridique n'est imposée. "Il s'agit notamment des sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs), associations et fondations ayant une activité économique", explique-t-on sur la page dédiée du site service-public.fr. "Une entreprise faisant l'objet d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire au 24 mars 2020, ou étant en cours de procédure amiable (conciliation et mandat ad hoc) est également concernée par cette aide". Attention toutefois, certaines sociétés civiles immobilières (SCI), ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement, eux, ne peuvent pas prétendre à bénéficier du PGE.

Le Prêt garanti par l'Etat est un prêt de trésorerie. Il peut s'élever jusqu'à trois mois de chiffre d'affaires. Les start-up, elles, peuvent bénéficier d'un prêt allant jusqu'à deux ans de masse salariale. Quid de la garantie de l'Etat ? Elle atteint 70% du prêt dans la plupart des cas (90% pour les petites et moyennes entreprises). "Il est possible de faire une demande regroupant plusieurs prêts", indique-t-on sur le site service-public.fr. "Le montant cumulé de ces prêts ne doit pas dépasser 25% du chiffre d'affaires ou 2 ans de masse salariale pour une entreprise en création ou innovante (start-up).

Le PGE n'est pas un prêt octroyé par l'Etat. Pour en obtenir un, vous devez vous tourner vers votre établissement bancaire habituel. Sachez que depuis l'arrêté du 6 mai 2020, vous pouvez également vous adresser à une plateforme de prêt ayant le statut d'intermédiaire en financement participatif. Les démarches dépendent ensuite de la taille de votre entreprise :

Votre entreprise compte plus de 5 000 salariés et réalise un chiffre d'affaires d'au moins 1,5 milliard d'euros : comme expliqué précédemment, il convient de vous rapprocher de vos partenaires bancaires pour faire votre demande et obtenir un pré-accord. La demande doit ensuite être adressée par courriel : garantie.Etat.grandesentreprises[@]bpifrance.fr. "Le dossier est instruit dès réception pour l'État par la Direction générale du Trésor appuyée par Bpifrance", explique Bercy sur sa page dédiée. "La garantie de l'État est accordée par arrêté individuel du ministre de l'Economie et des Finances".

garantie.Etat.grandesentreprises[@]bpifrance.fr. "Le dossier est instruit dès réception pour l'État par la Direction générale du Trésor appuyée par Bpifrance", explique Bercy sur sa page dédiée. "La garantie de l'État est accordée par arrêté individuel du ministre de l'Economie et des Finances". Votre entreprise compte moins de 5 000 salariés et réalise un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros : rapprochez-vous de votre banque habituelle. Elle étudiera votre situation et donnera ensuite un pré-accord. A ce stade, vous devrez ensuite vous connecter à la plateforme Bpifrance, ici. Vous y obtiendrez un identifiant qui sera communiqué à votre banque. "L'entreprise fournit son SIREN, le montant du prêt et le nom de l'agence bancaire", explique-t-on. "Pendant le premier mois du dispositif, l'entreprise ne pourra obtenir qu'un seul numéro unique. Elle ne le demande donc qu'après avoir obtenu un pré-accord de la banque". Une fois seulement que le numéro unique sera confirmé par Bpifrance, la banque pourra vous accorder le prêt. Sachez que si le chiffre d'affaires ne dépasse pas les 10 millions d'euros, "la banque s'engage à octroyer le prêt dans les 5 jours suivant la réception de son dossier".

Aucun remboursement n'est demandé la première année du prêt, mais sachez qu'il est possible d'opter pour un remboursement partiel à l'issue de celle-ci. Vous vous interrogez sur le coût d'un Prêt garanti par l'Etat ? Il représente 0,25% à 0,50%, selon les cas. La première année, la banque prend en charge ce coût. "L'entreprise peut choisir d'amortir le prêt sur une durée maximale de 5 ans", explique Bercy sur son site.

Bercy a répondu à cette question dans sa Foire aux questions (lire plus bas). Sachez que vous avez la possibilité de demander, de vous voir proposer et de souscrire à une assurance décès. "Dans ce cas, afin d'être couvert, le professionnel ou l'entreprise bénéficiaire d'un PGE devra s'acquitter des primes d'assurance, y compris durant la 1ère année de différé", est-il précisé.

Le ministère de l'Economie a élaboré une Foire aux questions (FAQ) sur le Prêt garanti par l'Etat, que vous pouvez retrouver ici. Vous y dénicherez les réponses à plusieurs questions sur l'éligibilité au PGE, la procédure, les caractéristiques du prêt ou de la garantie.