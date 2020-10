Loyers commerciaux : ce qui a été annoncé pour aider les entreprises

LOYERS COMMERCIAUX COVID. Dans le cadre du reconfinement, le gouvernement a annoncé la création d'un crédit d'impôt à destination des bailleurs commerciaux. Conditions, taux... On fait le point.

[Mis à jour le 30 octobre 2020 à 15h] C'est, depuis le premier confinement, un des points noirs des indépendants et entreprises, quelle que soit leur taille : comment payer le loyer lorsqu'il n'y a aucune entrée d'argent ? C'est ce même dilemme qui se pose, à nouveau, dans le cadre du reconfinement, décrété depuis le jeudi 30 octobre. Et pour cause, de nombreuses entreprises sont contraintes de conserver leurs portes closes (retrouvez la liste des commerces ouverts et fermés). Dans ce contexte de recrudescence épidémique, le ministre de l'Economie a annoncé la création d'un dispositif dédié pour les loyers, sous forme de crédit d'impôt pour les propriétaires bailleurs, intégré dans le cadre du budget 2021.

À tous les entrepreneurs de France, nous réactivons et renforçons tous les instruments de soutien aux entreprises de notre pays pour toute la durée du confinement. pic.twitter.com/bq5j0EHosf — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) October 29, 2020

Au total, l'Etat met un milliard d'euros sur la table pour financer ce dispositif. La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) a accueilli cette annonce avec joie. "Nous poussons depuis des mois pour qu'on traite le problème des loyers. C'est une victoire", a déclaré son président à l'AFP. Ce dispositif vient compléter une série de mesures pour soutenir les entreprises, comme le Prêt garanti par l'Etat (PGE), le chômage partiel et le fonds de solidarité pour les entreprises et indépendants. Vous êtes entrepreneur, indépendant ou patron d'une structure plus imposante et souhaitez savoir en quoi consiste cette aide pour les loyers commerciaux ? Linternaute.com vous explique tout en détail.

A noter : le dispositif est cumulable avec l'aide versée par le fonds de solidarité.

Malheureusement, toutes les entreprises affectées par la crise sanitaire du coronavirus ne pourront pas bénéficier de ce dispositif. Le crédit d'impôt concernera exclusivement les propriétaires de baux commerciaux de certaines structures. Dans les faits, il faudra remplir que votre entreprise remplisse deux critères :

Faire l'objet d'une fermeture administrative ou appartenir "aux secteurs de l'hôtellerie, des cafés, de la restauration, de la culture."

Avoir un effectif inférieur à 250 salariés

Outre les modalités spécifiées précédemment, le propriétaire-bailleur doit consentir à une baisse de loyer sur la période allant d'octobre à décembre 2020. "Tout bailleur qui, sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2020, accepte de renoncer au moins à un mois de loyer sur les trois mois qui lui sont dus pour bénéficier d'un crédit d'impôt de 30% du montant des loyers abandonnés", a indiqué Bruno Le Maire.

Comme expliqué précédemment, il s'élève à 30% "du montant des loyers abandonnés", a indiqué Bruno Le Maire, a l'occasion de la conférence de presse sur les modalités du reconfinement, le 29 octobre dernier. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour le propriétaire ? Linternaute.com vous propose une simulation : imaginons qu'un restaurateur débourse 6 000 euros de loyer mensuel, ce qui représente 18 000 euros sur trois mois. Si son propriétaire consent à renoncer à un mois de loyer, au moins, alors il bénéficiera d'un crédit d'impôt de 1 800 euros (30% de 6000 euros).