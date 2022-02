Prix de l'électricité : comment le gouvernement a-t-il limité la hausse à 4% ?

PRIX ELECTRICITE. Le gouvernement a limité la hausse du prix de l'électricité à 4%. Après de multiples négociations avec EDF et certaines restrictions budgétaires, la facture des Français n'explosera pas de 45% comme cela était envisagé.

[Mis à jour le 2 février 2022 à 09h10] Les Français peuvent désormais souffler, leur facture d'électricité ne grimpera pas de 45%. En effet, la hausse est limitée à 4% au 1er février 2022. Après d'intenses négociations avec EDF et en supprimant la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (pour un coût de 8 milliards d'euros), l'exécutif est parvenu à limiter la catastrophe pour les ménages français. Autrement dit, cette taxe intérieure est passée de 22,50 euros le mégawattheure (euro/MWh) à 50 centimes.

Invité sur le plateau de Sonia Mabrouk d'Europe 1, mardi 1er février 2022, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire défendait la politique du gouvernement, qu'il a toujours estimée dans l'intérêts des citoyens : "Je ne peux pas laisser dire que nous avons sabordé EDF, c'était la seule façon de protéger les Français face à une flambée qui aurait été insupportable pour eux". A noter que la facture d'électricité passera de 1 000 euros à 1 710 euros en Espagne, elle explosera en Italie de 1 000 euros à 2 290 euros, là ou elle augmentera d'une quarantaine d'euros, environ, en France. Il poursuit : "Je pense matin, midi et soir à mes compatriotes. EDF est détenu à 84% par l'Etat, EDF doit protéger les Français. C'est de la responsabilité, et ma conception des services publics" en réponse notamment à certaines critiques qui voient en cette intervention, EDF sacrifié par l'exécutif.

En outre, il a indiqué au Parisien une hausse "de 20 térawattheures (TWh) le volume d'électricité nucléaire vendu à prix réduit par EDF à ses concurrents, pour le faire passer à titre exceptionnel de 100 à 120 TWh". "Cette mesure sera automatiquement répercutée sur la facture des particuliers, que ce soit les ménages ou les entreprises qui achètent leur électricité au tarif régulé", assène-t-il. "Ces volumes seront accessibles à tous les consommateurs, particuliers, collectivités comme professionnels, via leur fournisseur, selon des modalités qui seront précisées très prochainement", a précisé le ministère de la Transition écologique dans un communiqué.

Et concrètement, quel impact sur votre facture ? "Pour être très concret, pour un appartement de 60 m², la facture d'électricité moyenne est de 1 000 euros. Sans cet accord, elle aurait augmenté de 350 euros", évalue le locataire de Bercy. "Là, elle augmentera de 40 euros. Pour une maison de 140 m2, avec une facture de 2 000 euros, elle aurait augmenté de 650 euros, elle augmentera de 80. La décision que nous avons prise est massive et efficace".

Faudra-t-il, dès lors, s'attendre à un rattrapage, et donc à une facture extrêmement salée en 2023 ? Le ministre de l'Economie se veut rassurant. "Absolument pas. Il n'y aura pas de rattrapage conduisant à une nouvelle hausse en 2023. Ce sont l'État et EDF qui supporteront le coût de cette mesure", souligne-t-il.

Si l'on se fie aux dernières données d'Eurostat, le prix du kWh en France atteint 0,1893 euro en 2020, soit bien moins que la moyenne des 27 pays de l'Union européenne (0,2134 € / kWh). Le tarif est bien plus élevé dans des pays comme l'Allemagne (0,3043 €/ kWh), le Danemark (0,2833 € / kWh) et la Belgique (0,2792 € / kWh).

Outre les taxes, le prix de l'électricité que vous allez payer dépend de multiples facteurs. Linternaute.com vous résume les critères :

L'abonnement que vous souscrivez, qu'il s'agisse des tarifs réglementés d'EDF ou d'une offre de marché : vous avez généralement le choix entre deux contrats, un tarif de base et une offre heures pleines-heures creuses. Dans le premier cas de figure, le prix kilowatt-heure (kWh) d'électricité reste le même. Dans le second cas de figure, il évolue en fonction des pics de consommation. En clair, il est moins cher la nuit, entre 22 heures et 6 heures.

: vous avez généralement le choix entre deux contrats, un tarif de base et une offre heures pleines-heures creuses. Dans le premier cas de figure, le prix kilowatt-heure (kWh) d'électricité reste le même. Dans le second cas de figure, il évolue en fonction des pics de consommation. En clair, il est moins cher la nuit, entre 22 heures et 6 heures. Votre consommation : éclairage, appareils électroménagers, ordinateur, télévision, installations internet... Tous ces équipements consomment, même s'ils sont en veille ! Vous cherchez à réduire votre consommation. Consultez notre article : Economies d'électricité : nos conseils

éclairage, appareils électroménagers, ordinateur, télévision, installations internet... Tous ces équipements consomment, même s'ils sont en veille ! Vous cherchez à réduire votre consommation. Consultez notre article : Economies d'électricité : nos conseils La puissance de votre compteur électrique : 3,6,9 ou 12 kilovoltampère (KVa).

: 3,6,9 ou 12 kilovoltampère (KVa). L'offre : les prix ne sont évidemment pas les mêmes d'un fournisseur à l'autre.

les prix ne sont évidemment pas les mêmes d'un fournisseur à l'autre. La périodicité de la facturation : il va de soi qu'elle peut avoir une incidence sur la facturation finale. Si vous utilisez davantage vos équipements en hiver par exemple, cela va inévitablement se répercuter sur votre facture.

Les tarifs réglementés d'EDF, ou "tarifs bleus", se sont déjà accrus de 1,6% au 1er février, entraînant un supplément de 15 euros par an, avait estimé la Commission de Régulation de l'énergie (CRE). Vous ne dépendez pas des tarifs réglementés ? A moins que vous ayez opté pour une offre à prix fixe, vous devriez également être affecté par cette hausse des prix de l'électricité.

Attendez-vous à un alourdissement de votre facture dans les mois à venir. Outre une revalorisation des tarifs bleus, s'ajoute une simplification de taxes, actée dans le cadre du Budget 2021. Comme le rappelle Que choisir, elle vise à moderniser l'une des quatre taxes composant le prix de l'électricité : la taxe locale sur la consommation finale d'électricité (TCFE). Celle-ci est imposée par les collectivités locales aux fournisseurs d'énergie qui, à leur tour, la répercutent sur la facture des consommateurs. Jusqu'à présent, cette taxe était fixée par les collectivités, qui pouvaient imposer un taux réduit ou nul. Dans le cadre du projet de loi de finances, cette compétence est transférée à l'administration fiscale (DGFIP).

Résultat, les taux vont être revus à la hausse, "le taux maximal étant prévu pour s'appliquer dans toutes les collectivités en 2023", explique ainsi l'association sur son site. De facto, la fiscalité va s'alourdir pour de nombreuses communes (7 608 d'ici 2023, selon l'étude d'impact du budget 2021). Le coût supplémentaire est évalué entre 80 centimes et 55 euros par foyer et par an.

Dernière composante de ce millefeuille d'augmentations : le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE), qui sert au maintien du réseau électrique. "La CRE retient des hausses tarifaires moyennes de 1,57% par an pour RTE et de 1,39% par an pour Enedis, soit une hausse d'environ 15 € de la facture annuelle d'un particulier à l'horizon 2024", explique la Commission dans une lettre d'information. Vous n'êtes donc pas prêts de voir votre facture d'électricité s'alléger dans l'immédiat. Vous avez des questions sur les prix pratiqués par EDF ? La manière dont les prix sont calculés ? Linternaute.com vous explique tout dans son article dédié aux prix de l'électricité.

