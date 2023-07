Prix de l'électricité : encore 10% d'augmentation, à quelle date et pour qui ?

PRIX ELECTRICITE. Une nouvelle augmentation du prix de l'électricité a été annoncée. Elle sera active dès le 1er août et représentera une charge supplémentaire chaque mois pour les ménages.

[Mis à jour le 18 juillet 2023 à 10h43] Le couperet est (de nouveau) tombé. Après une première augmentation en février de 15%, les prix de l'électricité via le prix régulé de vente fixé par l'Etat vont connaître une nouvelle hausse, effective au 1er août 2023. Cette augmentation sera de 10% et s'ajoute donc aux 15% déjà constatés sur les factures des ménages depuis février dernier.

Tous les ménages ou presque sont concernés puisque tous les clients disposant de contrats avec une puissance des compteurs allant jusqu'à 36 kilovoltampères seront touchés. Or, une très grande majorité des ménages ont souscrit à un contrat avec une puissance allant de 3 kVA à 12 kVA. Selon Engie, la puissance la plus répandue chez ses clients est de 6kVA.

Cette hausse a été plafonnée à 10% après application du bouclier tarifaire, précise le gouvernement. Sans ce dispositif, l'augmentation aurait pu atteindre 75%, suivant la Commission de régulation de l'énergie (CRE) qui avait émis une recommandation à 74,5% d'augmentation, arguant notamment d'une hausse des prix actuels sur les marchés de gros et sur les coûts de transport.

Cette augmentation touche l'ensemble des souscripteurs d'un contrat réglementé de vente (TRV), et ceux dont les prix sont indexés au TRV. Les TPE et PME sont également concernées. Le gouvernement précise vouloir maintenir ce tarif jusqu'à la fin de l'année 2023.

Cette nouvelle hausse aura un impact direct sur la facture d'électricité des ménages français. "La facture moyenne d'électricité pour un ménage français tourne aujourd'hui autour de 1 640 euros. Elle passerait donc à 1 800 euros environ", confie un conseiller gouvernemental au Parisien. Soit environ 160 euros de plus par an et un peu plus de 15 euros par mois. Et cela pourrait continuer car l'exécutif a donné ces derniers mois de nombreux indices sur la disparition progressive du bouclier tarifaire sur l'électricité, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire évoquant en avril dernier l'horizon de "début 2025".

Cette nouvelle hausse sera-t-elle accompagnée d'un nouveau chèque énergie exceptionnel ? Ce chèque, annoncé et versé fin 2022, venait s'ajouter au chèque énergie traditionnel, pour compenser les effets de la hausse du coût de la vie. 12 millions de foyers étaient concernés. Autre possibilité pour faire des économies : MaPrimeRénov'. C'est une aide à la rénovation énergétique proposée par FranceRénov' , calculée en fonction de vos revenus et du gain écologique des travaux. Les chaudières à granulés, les pompes à chaleur et l'isolation des murs par l'extérieur sont notamment pris en compte par le dispositif.

Le prix de l'électricité a flambé en France au cours de l'année 2022 avec le déclenchement de la guerre en Ukraine et une bataille mondiale sur le marché de l'énergie. Conséquence directe : les clients des fournisseurs alternatifs se sont retrouvés pris au piège par cette augmentation inédite car ces fameux fournisseurs sont soumis au prix de gros, et à ses impressionnantes fluctuations qui représentent parfois jusqu'à 50% supplémentaires par facture et par client. Ces fournisseurs ne sont pas calqués sur le tarif règlementé. Résultat des courses : si vous souscrivez un contrat chez ce type de fournisseur d'énergie, vous risquez de payer l'augmentation au prix fort. Sachez toutefois qu'une solution existe pour pallier à ce genre de situations extrêmes : le principe de réversibilité. Autrement dit, vous avez la possibilité de retourner chez un fournisseur historique, au tarif règlementé, en faisant la demande auprès d'un fournisseur tel qu'EDF.

Cette flambée des prix de gros va-t-elle avoir une répercussion réelle sur votre facture d'électricité ? Pas vraiment. Dans l'immédiat, les clients des fournisseurs historiques comme EDF sont couverts par le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement. Celui-ci a toutefois été soumis à trois hausses successives : 4% fin 2022, +15% en février 2023 et +10% au 1er août 2023.

Chez EDF, vous avez le choix entre les tarifs réglementés et les offres de marché. Dans le premier cas de figure, comme expliqué précédemment, les prix sont fixés par les pouvoirs publics. EDF propose trois offres distinctes : une offre de base (où le prix du kWh reste le même quelles que soient l'heure et la périodicité), une offre heures pleines-heures creuses (où le prix du kWh est plus avantageux entre 22 heures et 6 heures) et une offre dite "Tempo" (où le prix du kWh varie en fonction des heures de la journée et des jours de la semaine).

Ce dernier correspond aux foyers avec "un abonnement d'électricité de 9 kVA minimum [et qui disposent] d'un mode de chauffage alternatif, comme le chauffage au bois par exemple", explique-t-on sur le site d'EDF. Pour connaître les offres de marché d'EDF, rendez-vous sur le site Internet. Vous souhaitez en savoir davantage sur la façon dont les prix de l'électricité sont calculés ? On répond à vos questions. Vous cherchez à changer de fournisseur dans le contexte actuel ? Consultez notre dossier dédié avant de vous lancer :

Il peut parfois être bien difficile de faire la différence entre les différences offres existantes sur le marché, tant les paramètres à prendre en compte sont nombreux (lire plus haut).

Vous pouvez aussi vous rendre sur le site Internet du médiateur national de l'énergie : energie-info.fr. Vous y trouverez notamment un comparateur, ici, dans lequel vous devrez préciser votre option tarifaire actuelle, la puissance souscrite et votre consommation d'électricité. UFC-Que choisir propose également un comparateur, ici. Vous obtiendrez alors une liste à titre informative des offres les plus avantageuses en fonction de votre profil. Lorsque vous comparez des offres, ayez toujours à l'esprit la puissance que vous souscrivez, le type de tarification que vous souhaitez et votre consommation annuelle (exprimée en kWh).

Vous cherchez un autre comparateur ? Olawatt by BeMove* propose également un outil de comparaison. Vous devez renseigner votre adresse, ainsi que votre consommation annuelle puis vos coordonnées pour recevoir un récapitulatif de votre demande.

Vous cherchez à engager des travaux de rénovation énergétique dans votre logement ? Connaissez-vous Ma Prime Rénov' ? Ce dispositif a été mis en place l'an dernier afin de remplacer le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE). Depuis le 1er janvier dernier, cette fameuse prime concerne tous les ménages, quel que soit leur niveau de revenus. Le montant de l'aide financière, versée à l'issue des travaux, dépend à la fois des ressources du foyer, de la localisation du logement et de la nature des travaux. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié :

Outre les taxes, le prix de l'électricité que vous allez payer dépend de multiples facteurs. Linternaute.com vous résume les critères :

L'abonnement que vous souscrivez, qu'il s'agisse des tarifs réglementés d'EDF ou d'une offre de marché : vous avez généralement le choix entre deux contrats, un tarif de base et une offre heures pleines-heures creuses. Dans le premier cas de figure, le prix kilowatt-heure (kWh) d'électricité reste le même. Dans le second cas de figure, il évolue en fonction des pics de consommation. En clair, il est moins cher la nuit, entre 22 heures et 6 heures.

Votre consommation : éclairage, appareils électroménagers, ordinateur, télévision, installations internet... Tous ces équipements consomment, même s'ils sont en veille !

La puissance de votre compteur électrique : 3,6,9 ou 12 kilovoltampère (KVa).

L'offre : les prix ne sont évidemment pas les mêmes d'un fournisseur à l'autre.

La périodicité de la facturation : il va de soi qu'elle peut avoir une incidence sur la facturation finale. Si vous utilisez davantage vos équipements en hiver par exemple, cela va inévitablement se répercuter sur votre facture.

Vous cherchez à quitter les tarifs réglementés d'EDF ? Vous n'êtes pas le seul : chaque mois, ce sont 100 000 clients qui leur disent adieu, selon la Commission de régulation de l'énergie. En changeant de fournisseur, les gros consommateurs, qui consomment 8 000 kWh, peuvent économiser "une centaine d'euros" par an, selon 60 millions de consommateurs dans son édition d'octobre 2019. Total Direct Energie, Eni, Happ-e de Engie, EDF… Que vous penchiez pour une offre de marché ou les tarifs réglementés, vous pouvez retrouver l'intégralité des offres en ligne.