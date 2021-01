Chèque psy pour étudiant : quel montant ? A qui le demander ?

CHEQUE PSYCHOLOGIQUE. A partir du lundi 1er février, le chèque psy doit permettre une meilleure prise en charge psychologique des étudiants affectés par la crise sanitaire.

[Mis à jour le 29 janvier 2021 à 08h59] C'est un fait, la crise sanitaire du coronavirus a des effets délétères sur le mental des Français. Isolement renforcé par les cours en distanciel, absence de revenus en raison de la perte des petits jobs... Les étudiants sont particulièrement affectés. Pour répondre à cette détresse, le président de la République a annoncé plusieurs mesures lors d'un déplacement le 21 janvier à l'université de Paris-Saclay (Essonne), dont la création d'un "chèque psy". "[Il doit] permettre à tous les jeunes qui en ont besoin d'accéder beaucoup plus facilement, et avec une prise en charge, à un professionnel - psychologue, psychiatre", a explique Emmanuel Macron. Quid du montant ? Comment en faire la demande ? Linetrnaute.com fait le point sur ce fameux chèque psy qui doit concrètement voir le jour au 1er février 2021.

A noter : vous êtes étudiant, mais connaissez-vous les BAPU ? Comme le rappelle le site service public, les Bureaux d'aide psychologique universitaires sont "des centres de consultation ouverts à tous les étudiants qui souhaitent une aide psychologique (le Crous vous en donnera les coordonnées)". Vous n'avez aucune avance de frais : les consultations sont entièrement prises en charge par la Sécurité sociale et les mutuelles. Consultez le site soutien-etudiant.info pour connaître tous les dispositifs par académie.

Comme expliqué précédemment, l'objectif du "chèque psychologique" pour les étudiants est de faciliter l'accès à une prise en charge psychologique ou psychiatrique auprès d'un professionnel de santé. A priori, tous les étudiants devraient être concernés, et ce, quels que soient leur parcours et leur niveau de revenus.

Les étudiants vont-ils se voir distribuer un chèque pour aller voir ce dernier ? Une aide sera-t-elle versée en amont ou en aval de la consultation ? La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal a apporté quelques précisions au micro de Jean-Jacques Bourdin.

"C'est un parcours de soin gratuit qui va être mis en place, c'est un chèque virtuel si on peut dire", a-t-elle détaillé le 22 janvier. "Nous avons beaucoup d'étudiants qui témoignent d'une détresse psychologique. La première chose déjà, c'est qu'on arrive à les convaincre de le dire : quand on a 18, 20 ans, on a dû mal à dire que l'on va mal, voir un psy, c'est compliqué. D'où l'idée de former des référents, des tuteurs, donc d'autres étudiants pour qu'ils les incitent à en parler. Et ensuite organiser un parcours de soin, cela veut dire voir un médecin et que le médecin soit en mesure de prescrire, soit une aide psychologique, soit d'aller voir un psychiatre".

Le chèque psy, c'est un parcours de soins gratuit. Trop d'étudiants manifestent de la détresse psychologique : leur prise en charge sera faite en amont, ils n'auront rien à débourser. #BourdinDirect pic.twitter.com/c1gh7Q3S2m — Frédérique Vidal (@VidalFrederique) January 22, 2021

En clair, vous devrez nécessairement, dans un premier temps, consulter un médecin généraliste. C'est ce dernier qui déterminera la prise en charge la plus adaptée à votre situation. "La prise en charge sera faite en amont, il n'y aura rien à débourser pour avoir un parcours de suivi et de soins chez un psychologue, ce qui n'est pas le cas actuellement", a ajouté la ministre.

Comme vous l'avez compris, le terme de "chèque psy" est, en réalité, quelque peu galvaudé, puisque les étudiants ne vont pas percevoir de chèque psychologique leur permettant de consulter un psychologue ou un psychiatre. Dans les faits, vous devrez d'abord vous rendre chez votre médecin généraliste pour qu'il évalue la prise en charge la plus adaptée.

Toute la question est désormais de savoir dans quelle mesure le parcours de soins sera-t-il pris en charge. Un étudiant pourra-t-il consulter le psychologue ou le psychiatre autant de fois qu'il le désire ? Y aura-t-il un plafond de consultation à ne pas dépasser ? Tous ces détails n'ont pas encore été actés. Ils devraient a priori être dévoilés le lundi 1er février. Selon une source gouvernementale cité par l'AFP, le dispositif permettra de couvrir "un certain nombre" de consultations, estimées "entre 30 et 40 euros" l'unité.

La consultation chez le médecin généraliste sera-t-elle, elle aussi, remboursée ? Pour l'instant, rien n'a encore été annoncé. En tant qu'étudiant, rappelez-vous de privilégier la consultation à distance ou téléconsultation en cette période de crise sanitaire. Non seulement, vous limitez les risques de transmissions en cette période, mais vous bénéficiez également d'une prise en charge à 100% !

"Pendant la période de l'épidémie, toutes les consultations à distance, quel qu'en soit le motif, sont prises en charge à 100 % par l'Assurance Maladie jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire", rappelle-t-on sur le site Ameli. "Si le professionnel de santé pratique le tiers payant, le patient n'a rien à régler. Si le professionnel de santé ne pratique pas le tiers payant ou dans le cas de dépassement d'honoraires, le patient doit régler l'acte réalisé à distance selon le moyen de paiement choisi par le professionnel de santé qu'il consulte : paiement en ligne, virement, chèque…".

Il va falloir attendre le 1er février 2021 pour en savoir davantage. Une chose est sûre, en tant qu'étudiant, vous n'aurez pas à demander de "chèque psy" physique. Vous devrez nécessairement consulter un médecin généraliste. C'est ce dernier qui se chargera d'établir une prescription pour des séances chez un psychologue ou un psychiatre.