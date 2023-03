"Chèque alimentaire 2023 : bientôt expérimenté ! Pour qui et quand ?"

CHEQUE ALIMENTAIRE. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé la création d'un chèque alimentaire au niveau départemental dans les prochains mois.

[Mis à jour le 6 mars 2023 à 12h01] Il y aura bien un chèque alimentaire en 2023. Ce lundi 6 mars 2023, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'est exprimé à la suite d'une réunion avec les représentants de la grande distribution, et la ministre déléguée au Commerce, Olivia Grégoire. Le locataire de Bercy a ainsi confirmé la mise en place future d'un tel dispositif : "Il y aura un chèque alimentaire pour les plus modestes. Ce chèque alimentaire se fera sur une base territoriale, sans doute le département de façon à être au plus près des consommateurs et des producteurs. Une expérimentation sera lancée dans les prochains mois." Reste désormais à connaître les détails précis de ce chèque alimentaire, qui y aura droit ? Quelle sera la date de versement ? Quelles seront les conditions à remplir pour y prétendre ?

Pour rappel, l'association Familles rurales a récemment formulé une demande destinée au gouvernement, en se basant sur son Observatoire des prix annuel, publié le mercredi 22 février. D'après l'organisme, une famille de deux adultes et deux enfants a besoin de minimum 477 euros par mois pour s'alimenter correctement. Or, ce montant est supérieur de 65 euros à ce qu'une famille vivant au niveau du seuil de pauvreté peut s'offrir. De facto, l'association réclame auprès de l'exécutif une aide mensuelle à destination des ménages français les plus modestes dans un contexte inflationniste inédit (13,3% en janvier 2023 sur un an).

Le fonds pour une aide alimentaire durable de 60 millions d'euros, souhaité par Elisabeth Borne pourrait être géré par certains grands réseaux nationaux, et des préfets de régions à travers "des projets locaux". "Ces derniers "pourront soutenir des initiatives (...) entre les agriculteurs, des producteurs qui pourront aussi proposer des circuits courts pour une alimentation de qualité. Par exemple aussi mettre en place des chèques alimentation durable puisque c'est quelque chose qu'on veut pouvoir développer ensuite à l'échelle nationale", a poursuivi la cheffe du gouvernement.

Mais à l'origine, les étudiants boursiers, les bénéficiaires des aides au logement (APL) même si ils ne vivent plus chez leurs parents ainsi que les bénéficiaires des minimas sociaux comme le RSA, l'ASS, l'AAH, ou encore l'ASPA auraient du bénéficier du chèque alimentaire. Finalement, ces derniers ont touché la prime inflation, ou prime de rentrée exceptionnelle de 100 euros le 15 septembre dernier.

L'éventuel chèque alimentaire correspondant à l'aide de 60 millions d'euros n'est pas au programme du budget 2023. Alors, difficile de connaître les modalités exactes de ce nouveau chèque alimentaire, et d'une potentielle date de versement si une telle formule était retenue pour 2023.

Si les recommandations de l'association Familles rurales venaient à convaincre le gouvernement, ce chèque alimentaire "new look" pourrait voir le jour en cours d'année 2023. Cependant, aucune date exacte n'est encore communiquée.